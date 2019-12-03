3 декабря 2019, 00:24
Родстер «Крым» съездил в Анапу и вернулся обратно
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Фото: vk.com/crimea_roadster
Создатели родстера «Крым» продолжают серию дорожных тестов. На этот раз автомобиль преодолел 3 000 километров по маршруту Москва – Анапа – Москва. За все время произошла лишь одна поломка и было выявлено несколько технических моментов, требующих доработки.
Фото: vk.com/crimea_roadster
Фото: vk.com/crimea_roadster
Фото: vk.com/crimea_roadster
Фото: vk.com/crimea_roadster
Фото: vk.com/crimea_roadster
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По словам авторов проекта, студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана, никаких серьезных нареканий к конструкции автомобиля у них не возникло. Единственная поломка произошла по пути на юг – потоком встречного воздуха у прототипа оторвало часть правого подкрылка спереди. В итоге, влага попала в блок управления светом, и погасла фара. Решено доработать подкрылки, сделать воздушные дефлекторы и изготовить новый блок управления фарой.
Кроме того, в поездке проявила себя некорректная работа единственного стеклоочистителя. Его также доработают. Были претензии к отзывчивости рулевого управления и качеству шумоизоляции. Планируется модифицировать подлокотник, чтобы он не мешал водителю, а отделку центральной консоли из алькантары заменить на эко-кожу. Все недочеты участники проекта хотят устранить до 23 декабря. Затем родстер отправится в Санкт-Петербург.
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