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3 декабря 2019, 00:24

Родстер «Крым» съездил в Анапу и вернулся обратно

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Фото: vk.com/crimea_roadster
Создатели родстера «Крым» продолжают серию дорожных тестов. На этот раз автомобиль преодолел 3 000 километров по маршруту Москва – Анапа – Москва. За все время произошла лишь одна поломка и было выявлено несколько технических моментов, требующих доработки.
Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно

Фото: vk.com/crimea_roadster

Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно

Фото: vk.com/crimea_roadster

Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно

Фото: vk.com/crimea_roadster

Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно

Фото: vk.com/crimea_roadster

Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно

Фото: vk.com/crimea_roadster

Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно
Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно
Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно
Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно
Родстер Крым съездил в Анапу и вернулся обратно
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Родстер «Крым» - экспериментальный проект студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана. Прототип построен на ...
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В начале ноября родстер «Крым» успешно прокатился по трем российским городам. Автомобиль побывал в Ярославле, Нижнем Новгороде и Владимире. Неделю назад тестовый прототип отправился в более серьезный автопробег. Его путь лежал из Москвы через Каменск-Шахтинский в Анапу. На обратном пути в столицу автомобиль заехал в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Тулу. В сумме набралось порядка 3 000 километров.

По словам авторов проекта, студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана, никаких серьезных нареканий к конструкции автомобиля у них не возникло. Единственная поломка произошла по пути на юг – потоком встречного воздуха у прототипа оторвало часть правого подкрылка спереди. В итоге, влага попала в блок управления светом, и погасла фара. Решено доработать подкрылки, сделать воздушные дефлекторы и изготовить новый блок управления фарой.

Кроме того, в поездке проявила себя некорректная работа единственного стеклоочистителя. Его также доработают. Были претензии к отзывчивости рулевого управления и качеству шумоизоляции. Планируется  модифицировать подлокотник, чтобы он не мешал водителю, а отделку центральной консоли из алькантары заменить на эко-кожу. Все недочеты участники проекта хотят устранить до 23 декабря. Затем родстер отправится в Санкт-Петербург.

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Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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Родстер «Крым» съездил в Анапу и вернулся обратно
{{material_128060}}В начале ноября родстер «Крым» успешно прокатился по трем российским городам. Автомобиль побывал в Ярославле, Нижнем Новгороде и Владимире. Неделю назад тестовый прототип отправился в более серьезный автопробег. Его путь лежал из Москвы через Каменск-Шахтинский в Анапу. На обратном пути в столицу автомобиль заехал в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Тулу. В сумме набралось порядка 3 000 километров.По словам авторов проекта, студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана, никаких серьезных нареканий к конструкции автомобиля у них не возникло. Единственная поломка произошла по пути на юг – потоком встречного воздуха у прототипа оторвало часть правого подкрылка спереди. В итоге, влага попала в блок управления светом, и погасла фара. Решено доработать подкрылки, сделать воздушные дефлекторы и изготовить новый блок управления фарой.Кроме того, в поездке проявила себя некорректная работа единственного стеклоочистителя. Его также доработают. Были претензии к отзывчивости рулевого управления и качеству шумоизоляции. Планируется  модифицировать подлокотник, чтобы он не мешал водителю, а отделку центральной консоли из алькантары заменить на эко-кожу. Все недочеты участники проекта хотят устранить до 23 декабря. Затем родстер отправится в Санкт-Петербург.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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