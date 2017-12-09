9 декабря 2017, 14:02
Родстер Mazda MX-5 получил новую версию Z-Sport
1 марта 2018 года в Великобритании начнутся продажи новой версии Mazda MX-5 с довеском к названию Z-Sport. Тираж заряженной модификации составит всего 300 экземпляров, по результатам спроса производитель определится с дальнейшей судьбой модели.
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В салоне появятся коврики, накладки на пороги и отделка сидений кожей песочного цвета, ну и, разумеется многочисленные шильдики и надписи «Z-Sport».
Под капотом новинки будет трудиться 2-литровый силовой агрегат с отдачей 160 лошадиных сил.
Уже объявлено, что цена Mazda MX-5 Z-Sport составит 25 595 фунтов стерлингов, то есть примерно 2 млн 50 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ.
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02.08.2016, 21:46
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