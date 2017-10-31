31 октября 2017, 11:19

Родстер Стива Джобса ищет нового хозяина

Аукционный дом RM Sotheby’s анонсировал предстоящие торги, на которых лотом выступит автомобиль BMW Z8 2000 года выпуска. Прошлым владельцем был один из основателей корпорации Apple Стив Джобс.
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  Родстер Стива Джобса ищет нового хозяина BMW Z8 Родстер Стива Джобса ищет нового хозяина
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BMW Z8 4.9 MT
4.9 л, 400 л.с
МКПП
0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
4400 x 1830 x 1317 мм
Задний
Бензин АИ-98, 14.5 л на 100 км
Все характеристики
Как сообщают организаторы аукциона, они надеются выручить за этот лот от 300 до 400 тыс. долларов, что в переводе на российскую валюту составит от 17,4 до 23,2 млн рублей. Легендарный владелец приобрел транспортное средство в октябре 2000 года.

Этот родстер сошел с конвейера 67-м по счету из всех экземпляров, предназначенных для покупателей BMW. Как известно, вместе со спорткаром Джобс получил кнопочный мобильный телефон Motorola с эмблемой марки. Примечательно, что основателю Apple купить именно этот автомобиль посоветовал бывший генеральный директор Oracle Ларри Эллисон. По его мнению, родстер являлся воплощением современного инжиниринга и эргономики.

Вместе в автомобилем будущий покупатель получит комплект технических документов, подтверждающих, что ранее транспорт принадлежал известному владельцу. Джобс являлся собственником машины до 2003 года, после чего родстер перешел нынешнему хозяину.

Модель BMW Z8 оснащается 4,9-литровым двигателем на восемь цилиндров. Точно такой же силовой агрегат устанавливается на спортивном седан M5 (E39). Мотор, выдающий 400 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента, сопряжен с 6-скоростной механической коробкой передач. Такая «начинка» позволяет развить скорость до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

Баварцы выпускали спорткар с 1999 по 2003 год. Всего с конвейера сошло 5 703 единиц Z8. В качестве платформы модели использовалась алюминиевая рама. Из этого же металла выполнены кузовные панели.

Одометр автомобиля зафиксировал пробег, не превышающий 25 000 км. Как подчеркивают представители Sotheby’s, на протяжении всего времени эксплуатации транспорт получал «самое тщательное обслуживание и находится в отличном состоянии». Участники аукциона могут попытаться приобрести модель в начале декабря в Нью-Йорке - на этот срок назначены торги.

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Название шампуня так и не привел. Их же много сейчас. С воском, без воска Какой именно?
AriguSat
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
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Родстер Стива Джобса ищет нового хозяина
{{params_11205}}Как сообщают организаторы аукциона, они надеются выручить за этот лот от 300 до 400 тыс. долларов, что в переводе на российскую валюту составит от 17,4 до 23,2 млн рублей. Легендарный владелец приобрел транспортное средство в октябре 2000 года. Этот родстер сошел с конвейера 67-м по счету из всех экземпляров, предназначенных для покупателей BMW. Как известно, вместе со спорткаром Джобс получил кнопочный мобильный телефон Motorola с эмблемой марки. Примечательно, что основателю Apple купить именно этот автомобиль посоветовал бывший генеральный директор Oracle Ларри Эллисон. По его мнению, родстер являлся воплощением современного инжиниринга и эргономики.Вместе в автомобилем будущий покупатель получит комплект технических документов, подтверждающих, что ранее транспорт принадлежал известному владельцу. Джобс являлся собственником машины до 2003 года, после чего родстер перешел нынешнему хозяину.Модель BMW Z8 оснащается 4,9-литровым двигателем на восемь цилиндров. Точно такой же силовой агрегат устанавливается на спортивном седан M5 (E39). Мотор, выдающий 400 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента, сопряжен с 6-скоростной механической коробкой передач. Такая «начинка» позволяет развить скорость до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.Баварцы выпускали спорткар с 1999 по 2003 год. Всего с конвейера сошло 5 703 единиц Z8. В качестве платформы модели использовалась алюминиевая рама. Из этого же металла выполнены кузовные панели. Одометр автомобиля зафиксировал пробег, не превышающий 25 000 км. Как подчеркивают представители Sotheby’s, на протяжении всего времени эксплуатации транспорт получал «самое тщательное обслуживание и находится в отличном состоянии». Участники аукциона могут попытаться приобрести модель в начале декабря в Нью-Йорке - на этот срок назначены торги.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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