Родстер Стива Джобса ищет нового хозяина
|BMW Z8 4.9 MT
|4.9 л, 400 л.с
|МКПП
|0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
|4400 x 1830 x 1317 мм
|Задний
|Бензин АИ-98, 14.5 л на 100 км
|Все характеристики
Этот родстер сошел с конвейера 67-м по счету из всех экземпляров, предназначенных для покупателей BMW. Как известно, вместе со спорткаром Джобс получил кнопочный мобильный телефон Motorola с эмблемой марки. Примечательно, что основателю Apple купить именно этот автомобиль посоветовал бывший генеральный директор Oracle Ларри Эллисон. По его мнению, родстер являлся воплощением современного инжиниринга и эргономики.
Вместе в автомобилем будущий покупатель получит комплект технических документов, подтверждающих, что ранее транспорт принадлежал известному владельцу. Джобс являлся собственником машины до 2003 года, после чего родстер перешел нынешнему хозяину.
Модель BMW Z8 оснащается 4,9-литровым двигателем на восемь цилиндров. Точно такой же силовой агрегат устанавливается на спортивном седан M5 (E39). Мотор, выдающий 400 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента, сопряжен с 6-скоростной механической коробкой передач. Такая «начинка» позволяет развить скорость до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.
Баварцы выпускали спорткар с 1999 по 2003 год. Всего с конвейера сошло 5 703 единиц Z8. В качестве платформы модели использовалась алюминиевая рама. Из этого же металла выполнены кузовные панели.
Одометр автомобиля зафиксировал пробег, не превышающий 25 000 км. Как подчеркивают представители Sotheby’s, на протяжении всего времени эксплуатации транспорт получал «самое тщательное обслуживание и находится в отличном состоянии». Участники аукциона могут попытаться приобрести модель в начале декабря в Нью-Йорке - на этот срок назначены торги.
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