7 февраля 2018, 13:10
Родстер Tesla запустили к Марсу
Частная аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая владельцу Tesla Илону Маску, минувшей ночью произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с электрическим Tesla Roadster на борту. В настоящее время электрокар с манекеном за рулем направляется в сторону Марса.
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На сегодняшний день Falcon Heavy – это самая мощная ракета. Она может поднять на орбиту до 64 тонн груза. Вчера в качестве полезной нагрузки ракета вывела в космос родстер Tesla из гаража самого Илона Маска. Сейчас грузовая ракета с электрокаром на борту движется к Марсу. За рулем Теслы сидит манекен-космонавт, из динамиков льется песня Дэвида Боуи Space Oddity, а на приборной панели светится табло «Без паники!». Посадка на Марс не планируется. Родстер пролетит мимо красной планеты и направится дальше, к поясу астероидов.
Запуск Falcon Heavy – важный шаг на пути к недорогим и регулярным полетам в космос. С его помощью можно осуществлять масштабные космические проекты и запускать межпланетные миссии. Стоимость одного запуска SpaceX Falcon Heavy составляет примерно 90 млн долларов. Запуск аналогичной ракеты NASA обходится в 10 раз дороже – 1 млрд долларов.
Кстати, узнав о планах отправить на Марс родстер, к Маску обратился глава немецкой компании Partisan Motors русский инженер Юрий Постников. Он предложил немного отложить запуск, чтобы послать на Марс внедорожник Partisan One в версии Mars Edition. Ведь автомобиль имеет 100-летнюю заводскую гарантию и лучше приспособлен для освоения марсианских ландшафтов!
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