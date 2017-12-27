27 декабря 2017, 11:14

Roewe представила электрический вседорожник

Китайская компания Roewe выпустила кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Новинка под именем Marvel X будет доступна на рынке КНР уже весной следующего года.
^

В движение автомобиль приводится двумя электрическими двигателями – по одному на каждой оси. Отдача первого составляет 116 л. с., а второго – 71 л. с. Динамические показатели пока не сообщаются, зато известно, что максимальная скорость электрокара составляет 180 км/ч.

Данные о батареях кроссовера и о его запасе хода тоже засекречены. Что касается габаритов, то в длину электрический SUV достигает 4678 мм, в ширину — 1919 мм, а в высоту — 1616 мм.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Заклинило ремень безопасности
В общем проблема заключается в том, что нет возможность пристегнуться ремнем безопасности, провоцируя работников ГИБДД и рискуя собственной безопасности. Не могу сказать точно, что произошло, но водительский ремень безопасности отказывается вытаскиваться из места расположения (т.е. на средней стойке) ...
Игорь Левченко
Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов
Нет на Сайте Росстандарта Списка потенциально опасных автомобилей. Не вводите в заблуждение людей.
Казбек
Лексус Коломенское | отзывы
| Кому: Михаил Cпасибо за Ваш отзыв! Любые пожелания к нашей работе Вы всегда можете направить в нашу клиентскую службу по адресу ClientLK@nikamotors.ru.
Клиентская служба Лексус
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Roewe представила электрический вседорожник
В движение автомобиль приводится двумя электрическими двигателями – по одному на каждой оси. Отдача первого составляет 116 л. с., а второго – 71 л. с. Динамические показатели пока не сообщаются, зато известно, что максимальная скорость электрокара составляет 180 км/ч.Данные о батареях кроссовера и о его запасе хода тоже засекречены. Что касается габаритов, то в длину электрический SUV достигает 4678 мм, в ширину — 1919 мм, а в высоту — 1616 мм.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирск Липецк Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG