27 декабря 2017, 11:14
Roewe представила электрический вседорожник
Китайская компания Roewe выпустила кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Новинка под именем Marvel X будет доступна на рынке КНР уже весной следующего года.
В движение автомобиль приводится двумя электрическими двигателями – по одному на каждой оси. Отдача первого составляет 116 л. с., а второго – 71 л. с. Динамические показатели пока не сообщаются, зато известно, что максимальная скорость электрокара составляет 180 км/ч.
Данные о батареях кроссовера и о его запасе хода тоже засекречены. Что касается габаритов, то в длину электрический SUV достигает 4678 мм, в ширину — 1919 мм, а в высоту — 1616 мм.
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