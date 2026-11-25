Зачем автодилер «Рольф» запустил свой маркетплейс и что там продают

«Рольф» запустил «Рольф Маркет+» за пределами привычной автомобильной торговли. В каталоге уже есть мототехника и товары для поездок, а дальнейшее расширение ассортимента пока остается планом. За наличие и качество товаров отвечают поставщики.

«Рольф» запустил «Рольф Маркет+» за пределами привычной автомобильной торговли. В каталоге уже есть мототехника и товары для поездок, а дальнейшее расширение ассортимента пока остается планом. За наличие и качество товаров отвечают поставщики.

В каталоге уже есть мото- и квадротехника, а также водный транспорт. Покупателям доступны экипировка и багажные системы; сцепные устройства также представлены.

ГК «Рольф» запустила мультибрендовую онлайн-платформу «Рольф Маркет+» на базе собственного сайта. Покупатель может сравнить предложения и выбрать товар, а затем связаться с продавцом. Товары для туризма и путешествий компания планирует добавить позже.

Модель работы здесь партнерская: поставщики размещают товары и отвечают за их наличие и качество, а «Рольф» управляет площадкой и предоставляет партнерам доступ к аудитории. В планах также развитие сервисов. Среди направлений названы подписки и финансовые продукты.

Площадка принадлежит «Рольфу», товарную ответственность несут партнеры.

В сообщении приведены и показатели сайта: более двух миллионов посещений в месяц, причем около 3,5% визитов завершаются заявкой. Для сравнения с дилерским рынком можно посмотреть на данные о лидерах рынка: их склад оборачивается почти вдвое быстрее среднего.

К слову, ГК «Рольф» основана в 1991 году. Портфель холдинга включает свыше 30 брендов.

По данным «АвтоБизнесРевю», в I полугодии компания реализовала 19 647 новых автомобилей (+53%) и 26 536 автомобилей с пробегом (+57%). Выручка составила 144,35 миллиарда рублей (+61%).