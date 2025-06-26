«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году

26.06.2025, 17:25

Водители рассказали, кто больше всего раздражает на загородных трассах

Лето – время отпусков, дачных поездок и, к сожалению, повышенной дорожной агрессии. С началом теплого сезона автомобильные пробки перемещаются за пределы городов, а вместе с ними растет число нарушителей ПДД, которые игнорируют правила, не считаясь ни с кем.Читать далее