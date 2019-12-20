Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 декабря 2019, 17:08

«Рольф» первым в России получил право создавать электронные ПТС

  • 43
  • 0
Фото: "Рольф"
В ближайшее время во всех дилерских центрах «Рольф» Петербурга и Москвы клиенты смогут при желании обменять бумажный паспорт транспортного средства на электронный. Соответствующее разрешение компания первой в России получила в Минпромторге.
Ранее мы писали
Большинство крупных автопроизводителей перешли в России на выдачу электронных паспортов транспортных средств ...
Читать далее
Министерство промышленности и торговли РФ выдало ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» одобрение на право самостоятельно выпускать для автомобилей с пробегом электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). До сих пор подобных полномочий не было ни у одного российского автодилера.

Теперь любой клиент «Рольф» в Москве и Петербурге сможет заменить обычный бумажный ПТС на электронный документ. Постепенный переход на ЭПТС стартовал в нашей стране в 2019 году. Число оформленных электронных ПТС превысило 200 тысяч. До сих пор их выдавали только новым автомобилям. «Рольф» стал первым и пока единственным автодилером в России, получившим право выдавать ЭПТС подержанным машинам взамен бумажных паспортов.

С 1 ноября 2020 года ПТС будут создаваться только в электронном виде. Оформленные ранее бумажные паспорта продолжат действовать и после этой даты. Однако при оформлении сделок купли-продажи автомобилей с пробегом в случае, если в бумажном ПТС заканчиваются свободные поля для внесения новых собственников, необходимо будет создать электронный ПТС взамен бумажного. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Premium
Подскажите пожалуйста, лопнула трубка от ресивера на рено премиум DXI 2008 ГОДА коробка автомат, пропали тормоза и перестали переключать передачи что может быть?
Вадим
Ключавто Volkswagen Волоколамка | отзывы
Салон с первого взгляда привлекает, сотрудники вежливые, приятное обращение, предлагают чай, заботливые. Но общее впечатление ближе к отрицательному. Не могу сказать, что именно салон плохой, допускаю, что сыграл роль человеческий фактор и мне просто не повезло. Но документы для договора купли-продажи ...
Кирилл
Mayorcars | отзывы
Заказывал через этот салон Порше панамера. Салон просто посредник, для меня выгода в том, что пришел в один офис, не рыскал по всем дилерам. заключил с ними договор, для меня нашли несколько вариантов, я выбрал цвет и комплектацию, мне доставили. Заняло все немного дольше месяца. С видом и начинкой авто ...
Geolog
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Рольф» первым в России получил право создавать электронные ПТС
{{material_128386}}Министерство промышленности и торговли РФ выдало ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» одобрение на право самостоятельно выпускать для автомобилей с пробегом электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). До сих пор подобных полномочий не было ни у одного российского автодилера.Теперь любой клиент «Рольф» в Москве и Петербурге сможет заменить обычный бумажный ПТС на электронный документ. Постепенный переход на ЭПТС стартовал в нашей стране в 2019 году. Число оформленных электронных ПТС превысило 200 тысяч. До сих пор их выдавали только новым автомобилям. «Рольф» стал первым и пока единственным автодилером в России, получившим право выдавать ЭПТС подержанным машинам взамен бумажных паспортов.С 1 ноября 2020 года ПТС будут создаваться только в электронном виде. Оформленные ранее бумажные паспорта продолжат действовать и после этой даты. Однако при оформлении сделок купли-продажи автомобилей с пробегом в случае, если в бумажном ПТС заканчиваются свободные поля для внесения новых собственников, необходимо будет создать электронный ПТС взамен бумажного. 
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Краснодар Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.