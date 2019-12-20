20 декабря 2019, 17:08
«Рольф» первым в России получил право создавать электронные ПТС
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Фото: "Рольф"
В ближайшее время во всех дилерских центрах «Рольф» Петербурга и Москвы клиенты смогут при желании обменять бумажный паспорт транспортного средства на электронный. Соответствующее разрешение компания первой в России получила в Минпромторге.
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Теперь любой клиент «Рольф» в Москве и Петербурге сможет заменить обычный бумажный ПТС на электронный документ. Постепенный переход на ЭПТС стартовал в нашей стране в 2019 году. Число оформленных электронных ПТС превысило 200 тысяч. До сих пор их выдавали только новым автомобилям. «Рольф» стал первым и пока единственным автодилером в России, получившим право выдавать ЭПТС подержанным машинам взамен бумажных паспортов.
С 1 ноября 2020 года ПТС будут создаваться только в электронном виде. Оформленные ранее бумажные паспорта продолжат действовать и после этой даты. Однако при оформлении сделок купли-продажи автомобилей с пробегом в случае, если в бумажном ПТС заканчиваются свободные поля для внесения новых собственников, необходимо будет создать электронный ПТС взамен бумажного.
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