ROLIZ Cyrex 200 SS за 163 100 ₽: всего 110 кг веса, 16 л.с. и низкое седло 805 мм — обзор турэндуро

15 августа 2026, 12:24
ROLIZ Cyrex ZS165FML: дорожный турэндуро с кредитом от 15% и гарантией
ROLIZ Cyrex ZS165FML: дорожный турэндуро с кредитом от 15% и гарантией
Мотоцикл ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 сс выделяется сочетанием доступной цены, современного дизайна и технических решений. Важно учитывать особенности комплектации и условия покупки, которые могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.
ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 SS - это дорожный турэндуро, в котором сочетаются внимание к современному дизайну и сбалансированным техническим характеристикам. Модель оснащена 200-кубовым двигателем ZS165FML мощностью 16 л.с., с охлаждением и механической коробкой передач. Запуск возможен как с электростартера, так и с кик-стартера, а за подачу топлива отвечает карбюратор ПЗ-30.
Высота по седлу составляет 805 мм, клиренс - 280 мм, вес байка всего 110 кг. Передняя подвеска - перевернутого типа, сзади установлен моноамортизатор. Спереди дисковый тормоз, сзади - барабанный. Колеса 17/17 дюймов с литыми алюминиевыми дисками. Гарантия на мотоцикл — 1 год, что важно для тех, кто планирует использовать технику ежедневно.
Производитель ROLIZ, ранее известный как Totem, производит мотоциклы на крупных азиатских заводах под контролем российского поставщика ООО «Эконика». Компания, основанная в 2010 году в Уссурийске, вся продукция проходит обязательную сертификацию по стандартам МСМД. В производстве используется оригинальное навесное оборудование Shimano, что повышает надежность техники. Сборка и техническое обслуживание осуществляются на коммерческой основе, стоимость услуг рассчитывается индивидуально.
На рынке мотоциклов сейчас наблюдается тенденция к появлению новых моделей с хорошими качествами и ограниченными сериями. Например, недавно для Китая была выпущена лимитированная серия спорткара с двумя вариантами силовых установок, о чем подробно рассказано в материале о лимитированной версии Lotus Emira Scura . Это обусловлено тем, что производители все чаще делают ставку на индивидуальность и расширение ассортимента.
В целом, ROLIZ Cyrex выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет универсальный мотоцикл для города и легкого бездорожья.
Похожие материалы
-
15.08.2026, 13:22
Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату
В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время. Читать далее
-
15.08.2026, 10:03
MiRiDER 20: складной электровелосипед с 20-дюймовыми колесами и запасом хода до 72 км
MiRiDER 20 - новый складной электровелосипед из Великобритании с увеличенными колесами и компактными габаритами. Модель оснащается батареей Samsung, мотор-колесом на 250 Вт, а запас хода до 72 км. Важно понять, как эти характеристики влияют на удобство и практичность в городских условиях.Читать далее
-
15.08.2026, 08:03
Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности
Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.Читать далее
-
15.08.2026, 07:00
JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог
JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжектор, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза на обоих колесах. На фоне роста интереса к ретро-мотоциклам, эта модель выделяется практичностью и узнаваемым дизайном.Читать далее
-
15.08.2026, 06:04
Мопед Альфа RF 125 PRO-SPORT: современный дизайн, японский карбюратор и тюнинг ЦПГ
Мопед Альфа RF 125 PRO-SPORT выделяется на фоне конкурентов благодаря современному дизайну, японскому карбюратору и улучшенной мощностью. Эта модель может заинтересовать подростков, ищущих надежный и доступный транспорт. Важно учитывать особенности комплектации и условия гарантии.Читать далее
-
15.08.2026, 03:06
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90 выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности, дальности и безопасности. В условиях растущего спроса на экологичный транспорт, эта модель может стать новым лидером среди городских электроскутеров в ближайшие годы.Читать далее
-
14.08.2026, 22:03
Knaus Wave 650 2022: немецкий автодом с комфортом и ценой до 1,5 млн рублей
На рынке появился автодом Knaus Wave 650 2022 года - модель, сочетающая немецкое качество, продуманный интерьер и доступную стоимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям, эта новинка может изменить подход к отдыху на колесах.Читать далее
-
14.08.2026, 21:07
Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE
CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.Читать далее
-
14.08.2026, 19:20
Рейтинг электромотоциклов 2026: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов
Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, предлагая новые решения для городской и загородной езды. В 2026 году эксперты выделили пять моделей, которые сочетают европейскую сертификацию, выгодное соотношение цены и качества и положительные отзывы владельцев.Читать далее
Похожие материалы
-
15.08.2026, 13:22
Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату
В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время. Читать далее
-
15.08.2026, 10:03
MiRiDER 20: складной электровелосипед с 20-дюймовыми колесами и запасом хода до 72 км
MiRiDER 20 - новый складной электровелосипед из Великобритании с увеличенными колесами и компактными габаритами. Модель оснащается батареей Samsung, мотор-колесом на 250 Вт, а запас хода до 72 км. Важно понять, как эти характеристики влияют на удобство и практичность в городских условиях.Читать далее
-
15.08.2026, 08:03
Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности
Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.Читать далее
-
15.08.2026, 07:00
JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог
JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжектор, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза на обоих колесах. На фоне роста интереса к ретро-мотоциклам, эта модель выделяется практичностью и узнаваемым дизайном.Читать далее
-
15.08.2026, 06:04
Мопед Альфа RF 125 PRO-SPORT: современный дизайн, японский карбюратор и тюнинг ЦПГ
Мопед Альфа RF 125 PRO-SPORT выделяется на фоне конкурентов благодаря современному дизайну, японскому карбюратору и улучшенной мощностью. Эта модель может заинтересовать подростков, ищущих надежный и доступный транспорт. Важно учитывать особенности комплектации и условия гарантии.Читать далее
-
15.08.2026, 03:06
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90 выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности, дальности и безопасности. В условиях растущего спроса на экологичный транспорт, эта модель может стать новым лидером среди городских электроскутеров в ближайшие годы.Читать далее
-
14.08.2026, 22:03
Knaus Wave 650 2022: немецкий автодом с комфортом и ценой до 1,5 млн рублей
На рынке появился автодом Knaus Wave 650 2022 года - модель, сочетающая немецкое качество, продуманный интерьер и доступную стоимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям, эта новинка может изменить подход к отдыху на колесах.Читать далее
-
14.08.2026, 21:07
Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE
CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.Читать далее
-
14.08.2026, 19:20
Рейтинг электромотоциклов 2026: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов
Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, предлагая новые решения для городской и загородной езды. В 2026 году эксперты выделили пять моделей, которые сочетают европейскую сертификацию, выгодное соотношение цены и качества и положительные отзывы владельцев.Читать далее