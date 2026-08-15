ROLIZ Cyrex 200 SS за 163 100 ₽: всего 110 кг веса, 16 л.с. и низкое седло 805 мм — обзор турэндуро

ROLIZ Cyrex ZS165FML: дорожный турэндуро с кредитом от 15% и гарантией

Мотоцикл ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 сс выделяется сочетанием доступной цены, современного дизайна и технических решений. Важно учитывать особенности комплектации и условия покупки, которые могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

Мотоцикл ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 сс выделяется сочетанием доступной цены, современного дизайна и технических решений. Важно учитывать особенности комплектации и условия покупки, которые могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 SS - это дорожный турэндуро, в котором сочетаются внимание к современному дизайну и сбалансированным техническим характеристикам. Модель оснащена 200-кубовым двигателем ZS165FML мощностью 16 л.с., с охлаждением и механической коробкой передач. Запуск возможен как с электростартера, так и с кик-стартера, а за подачу топлива отвечает карбюратор ПЗ-30.

Высота по седлу составляет 805 мм, клиренс - 280 мм, вес байка всего 110 кг. Передняя подвеска - перевернутого типа, сзади установлен моноамортизатор. Спереди дисковый тормоз, сзади - барабанный. Колеса 17/17 дюймов с литыми алюминиевыми дисками. Гарантия на мотоцикл — 1 год, что важно для тех, кто планирует использовать технику ежедневно.

Производитель ROLIZ, ранее известный как Totem, производит мотоциклы на крупных азиатских заводах под контролем российского поставщика ООО «Эконика». Компания, основанная в 2010 году в Уссурийске, вся продукция проходит обязательную сертификацию по стандартам МСМД. В производстве используется оригинальное навесное оборудование Shimano, что повышает надежность техники. Сборка и техническое обслуживание осуществляются на коммерческой основе, стоимость услуг рассчитывается индивидуально.

На рынке мотоциклов сейчас наблюдается тенденция к появлению новых моделей с хорошими качествами и ограниченными сериями. Например, недавно для Китая была выпущена лимитированная серия спорткара с двумя вариантами силовых установок, о чем подробно рассказано в материале о лимитированной версии Lotus Emira Scura . Это обусловлено тем, что производители все чаще делают ставку на индивидуальность и расширение ассортимента.

В целом, ROLIZ Cyrex выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет универсальный мотоцикл для города и легкого бездорожья.