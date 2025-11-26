Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2026 удивил новым стилем – белый кузов, оранжевые акценты и кованый карбон

Rolls-Royce Cullinan 2026 года получил уникальный тюнинг от Urban с белым и оранжевым цветом

Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.

Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.

Многие годы фирменные детали Rolls-Royce, такие как зонт в двери, статуэтка на капоте и звездное небо в салоне, были доступны только на классических моделях с двумя дверями. К ним относились Phantom, Ghost, Dawn, Wraith и Spectre. Однако с 2018 года эти элементы стали частью кроссовера, который быстро завоевал популярность среди поклонников роскоши.

В 2026 году британский бренд решил удивить публику новым взглядом на свой флагманский внедорожник. Специалисты Urban подготовили особую версию Cullinan, которая выделяется сразу на фоне других автомобилей. Белый корпус кузова сочетается с блестящими оранжевыми акцентами, а элементы из кованого карбона придают современный характер машине.

В интерьере также произошли перемены. Салон получил эксклюзивную отделку, каждая деталь которой продумана до мелочей. Оранжевые вставки на сиденьях и панели создают впечатление динамики, а карбоновые элементы добавляют спортивности. Водитель и пассажиры могут наслаждаться не только комфортом, но и ощущениями эксклюзивности, которые дарит этот автомобиль.

Техническая часть осталась на высоте: мощный двигатель, плавный ход и фирменная шумоизоляция сделали поездку максимально приятной. Урбан не только изменил внешний вид Cullinan, но и усилил его индивидуальность, сохранив при этом все достоинства оригинальной модели. Такое оснащение Rolls-Royce станет настоящим украшением любой коллекции и подчеркнет статус своего владельца.