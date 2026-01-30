Что изменится в следующем Rolls-Royce Cullinan и почему его уже тестируют на дорогах общего пользования

30 января 2026, 07:08
Rolls-Royce Cullinan 2028: первые изображения нового поколения внедорожника
Rolls-Royce готовит преемника своему первому внедорожнику Cullinan, который уже проходит испытания в суровых условиях. Новая модель обещает сохранить узнаваемый стиль, но получить ряд важных доработок. Эксперты отмечают, что изменения могут затронуть не только дизайн, но и техническую начинку.
Rolls-Royce Cullinan, дебютировавший как первый внедорожник в истории марки, подходит к завершению своего жизненного цикла. На фоне растущей конкуренции в сегменте премиальных внедорожников британский производитель уже начал активные испытания моделей следующего поколения. Это событие привлекло внимание не только поклонников, но и экспертов, ведь Cullinan стал символом роскоши на колесах и задал бренду планку для конкурентов.
По информации Autoevolution, тестовые экземпляры нового Cullinan были замечены на дорогах в условиях суровой зимы. Несмотря на плотный камуфляж, можно заметить, что дизайнеры не стали менять облик автомобиля. Силуэты и пропорции остались узнаваемыми, но внешний вид конструкции стал более современным и строгим. Ожидается, что обновленный Cullinan сохранит фирменную массивную решетку радиатора и характерные линии кузова, но получит более выразительную светотехнику и переработанные бамперы.
Внутри изменений будет не меньше. Rolls-Royce традиционно уделяет особое внимание комфорту и отделке салона, поэтому можно ожидать появления новых материалов, расширенных возможностей персонализации и современных систем. По слухам инженеры работают над улучшением шумоизоляции и внедрением новых технологий для повышения безопасности и удобства водителей и пассажиров.
Техническая часть также не остается без внимания. Хотя официальной информации о силовых установках пока нет, эксперты предполагают, что новый Cullinan может получить гибридную или даже полностью электрическую версию. Это соответствует глобальным тенденциям на рынке люксовых автомобилей, где экологичность становится все более необходимой. В базовой версии, скорее всего, сохранятся мощные бензиновые двигатели, чтобы не разочаровывать поклонников марки.
Появление прототипов на дорогах говорит о том, что премьера нового Rolls-Royce Cullinan может состояться уже в ближайшие два года. Для российского рынка это событие особенно интересно: несмотря на сложную экономическую ситуацию и ограничения, спрос на премиальные внедорожники остается стабильно высоким. Новое поколение Cullinan, вероятно, сохранит статус одного из самых желанных автомобилей в своем классе, и его появление на дорогах станет важным событием для всех ценителей роскоши и технологичности.
