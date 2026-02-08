Почему идея купе на базе Rolls-Royce Cullinan 2026 года вызывает споры среди экспертов и автолюбителей

Rolls-Royce Cullinan Coupe 2026: двухдверный внедорожник, который удивил рынок

Rolls-Royce вновь удивляет: обсуждается возможность выпуска двухдверной версии культового внедорожника Cullinan. Эксперты спорят, есть ли спрос на столь необычный формат, и как это повлияет на рынок премиальных авто.

Rolls-Royce решил бросить вызов привычным представлениям о роскошных внедорожниках, задумав двухдверную версию своего флагмана Cullinan. Эта идея уже вызвала бурю обсуждений среди экспертов и поклонников марки: действительно ли на рынке есть место для столь необычного формата, и оправдает ли он вложения в разработку?

В последние годы сегмент премиальных SUV стремительно развивается, но даже на этом фоне двухдверный внедорожник кажется чем-то из параллельной реальности. Производители обычно не рискуют экспериментировать с такими кузовами, ведь спрос на них крайне ограничен. Однако Rolls-Royce, похоже, готов рискнуть и создать нечто совершенно новое, что может стать отдельной нишей в мире роскоши на колесах.

Главная интрига - насколько востребованным окажется такой автомобиль. Двухдверные внедорожники всегда были редкостью, а в сегменте ультра-премиум их практически не существовало. С одной стороны, подобная модель может привлечь коллекционеров и тех, кто ищет абсолютную эксклюзивность. С другой - массового интереса ждать не стоит, ведь практичность здесь принесена в жертву эффектности и статусу.

Впрочем, для Rolls-Royce это не первый опыт создания автомобилей, которые выходят за рамки привычного. Компания не раз доказывала, что способна формировать новые тренды, а не просто следовать за ними. Если Cullinan Coupe действительно появится на дорогах, он может стать символом индивидуальности и смелости в мире, где даже роскошь становится все более стандартизированной.