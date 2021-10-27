Rolls-Royce Cullinan Ники Минаж вызовет зависть у Барби
В Instagram у Ники Минаж ник «Барби», поэтому неудивительно, что Ники Минаж является поклонницей розовых оттенков. Пару дней назад она поделилась онлайн-видео, где продемонстрировала свой розовый внедорожник. На отдельных кадрах Ники едет на своем авто и взволнованно разговаривает с поклонниками, показывая внутреннюю часть своего Cullinan, которая обычно идет с обшивкой потолка Starlight и кожаными сиденьями красного цвета. Интересно, что салон не выглядит таким броским, как снаружи, и Ники постаралась сделать его более элегантным.
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Сегодня владение Rolls-Royce стало массовой тенденцией среди знаменитостей, большинство покупает их ради комфорта, статуса или для демонстрации лейбла.
Ники Минаж не стала игнорировать эту традицию. Однако это не единственная розовая машина, которой она владеет. Такой же внешний вид она предала Lamborghini Aventador и Bentley Continental GT, который она называет «Барби Бентли».
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