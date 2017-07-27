27 июля 2017, 15:50

Rolls-Royce Cullinan прошел испытания на «Северной петле»

Компания Rolls-Royce приступила к дорожным испытаниям своего первого внедорожника Cullinan. По традиции, тестирование прошло на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.
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Несмотря на то, что кузов автомобиля тщательно скрыт под камуфляжной пленкой, в глаза бросаются светодиодные фары и фирменная радиаторная решетка. Модель построена на абсолютно новой алюминиевой платформе, которая также используется на модели Phantom следующей генерации. Эта архитектура позволит внедорожнику обладать не самой большой массой, которая возможна при его габаритах. Специалисты предполагают, что серийная модель не будет отличаться от представленного тестового прототипа.

Инженеры снабдили Cullinan 6,8-литровым 12-цилиндровым двигателем от седана Phantom. Силовая отдача агрегата составит не менее 600 «лошадей». Ожидается, что внедорожник будет первой моделью компании, которую оснастят системой полного привода. Компания сообщает, что премиальный автомобиль получит инновационную систему кругового обзора с выводом трёхмерного изображения на экран, а также полностью цифровую панель приборов.

Новинка компании дебютирует осенью на автомобильной выставке во Франкфурте. Старт продаж ожидается в следующем году, а стоимость автомобиля составит не менее 379 тысяч долларов.

Комплектации и технические характеристики

Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
Год выпуска, с2003
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Мощность, л.с./ об/мин460
Приводзадний
Городской цикл23.3
Загородный цикл11.4
Топливобензин
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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Rolls-Royce Cullinan прошел испытания на «Северной петле»
{{material_120158}}Несмотря на то, что кузов автомобиля тщательно скрыт под камуфляжной пленкой, в глаза бросаются светодиодные фары и фирменная радиаторная решетка. Модель построена на абсолютно новой алюминиевой платформе, которая также используется на модели Phantom следующей генерации. Эта архитектура позволит внедорожнику обладать не самой большой массой, которая возможна при его габаритах. Специалисты предполагают, что серийная модель не будет отличаться от представленного тестового прототипа.Инженеры снабдили Cullinan 6,8-литровым 12-цилиндровым двигателем от седана Phantom. Силовая отдача агрегата составит не менее 600 «лошадей». Ожидается, что внедорожник будет первой моделью компании, которую оснастят системой полного привода. Компания сообщает, что премиальный автомобиль получит инновационную систему кругового обзора с выводом трёхмерного изображения на экран, а также полностью цифровую панель приборов.Новинка компании дебютирует осенью на автомобильной выставке во Франкфурте. Старт продаж ожидается в следующем году, а стоимость автомобиля составит не менее 379 тысяч долларов.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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