27 июля 2017, 15:50
Rolls-Royce Cullinan прошел испытания на «Северной петле»
Компания Rolls-Royce приступила к дорожным испытаниям своего первого внедорожника Cullinan. По традиции, тестирование прошло на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.
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Инженеры снабдили Cullinan 6,8-литровым 12-цилиндровым двигателем от седана Phantom. Силовая отдача агрегата составит не менее 600 «лошадей». Ожидается, что внедорожник будет первой моделью компании, которую оснастят системой полного привода. Компания сообщает, что премиальный автомобиль получит инновационную систему кругового обзора с выводом трёхмерного изображения на экран, а также полностью цифровую панель приборов.
Новинка компании дебютирует осенью на автомобильной выставке во Франкфурте. Старт продаж ожидается в следующем году, а стоимость автомобиля составит не менее 379 тысяч долларов.
Комплектации и технические характеристики
|Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
|Год выпуска, с
|2003
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Мощность, л.с./ об/мин
|460
|Привод
|задний
|Городской цикл
|23.3
|Загородный цикл
|11.4
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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04.07.2014, 08:57
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06.05.2014, 11:23
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Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
А можно было на русском языке написать?
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
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