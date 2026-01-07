Почему роскошный внедорожник удивляет не только внешностью – разбор противоречий

7 января 2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.
Rolls-Royce Cullinan Series II вновь оказался в центре внимания благодаря новым проектам от Forgiato и AG Luxury Wheels. Эти компании представили обновленный внедорожник на своих эксклюзивных колесах, где массивные кузова и сверкающие диски создают впечатление абсолютной роскоши. Однако, открыв дверь, можно испытать разочарование.
Cullinan с момента дебюта стал символом богатства и безупречного вкуса. Его узнаваемый силуэт и платформенная архитектура роскоши обеспечивают уникальность. После рестайлинга Series II модель лишь укрепила лидерские позиции, что стимулировало интерес тюнинг-ателье.
Первый проект — серебристый Black Badge с дисками Forgiato. Внешне всё безупречно: хромированные детали, черные акценты. Но внутри — ярко-желтая отделка, абсолютно диссонирующая с внешним обликом, будто владелец гнался за выделением любой ценой.
Второй Cullinan от AG Luxury Wheels с черным кузовом и хромированными дисками выглядит сдержаннее. Однако салон в насыщенном красном цвете, вопреки ожиданиям классики, выглядит слишком вызывающе, напоминая гибрид спорткара и ночного клуба.
Технически обе версии не изменились — под капотом остался мощный V12. Их цель — не скорость, а стиль и индивидуальность. Однако в погоне за оригинальностью чувство меры часто теряется. Rolls-Royce всегда олицетворял сдержанную элегантность, а эти проекты наглядно показывают, как легко испортить идеальный автомобиль неудачным выбором отделки
Похожие материалы Ролс Ройс
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:24
Rolls-Royce Cullinan 2026 года получил уникальный тюнинг от Urban с белым и оранжевым цветом
Rolls-Royce Cullinan 2026 года теперь доступен в эксклюзивном исполнении от Urban. Белый кузов, яркие оранжевые детали и кованый карбон создают неповторимый образ. Узнайте, как изменился культовый внедорожник. Впечатляющий дизайн и новые детали ждут вас в обзоре.Читать далее
-
06.11.2025, 13:13
Самый странный Rolls-Royce Cullinan в истории: тюнинг, который удивил всех
Rolls-Royce Cullinan редко вызывает споры, но этот экземпляр стал исключением. Необычный тюнинг вызвал бурю эмоций у поклонников марки. Почему дизайнерские эксперименты не всегда идут на пользу? Узнайте, что изменили в культовом внедорожнике и как на это отреагировали автолюбители.Читать далее
-
31.10.2025, 08:07
Роскошный Rolls-Royce Cullinan Series II получил агрессивный обвес от Spofec Novitec
Новое воплощение британского внедорожника удивляет смелым стилем. Специалисты Spofec кардинально изменили внешний вид. Внутри и снаружи – новые детали и технологии. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Неожиданные решения ждут вас в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 18:59
Роскошный Rolls-Royce Cullinan Series II Mansory с кованым карбоном поразил автолюбителей
В Лос-Анджелесе показали уникальный Rolls-Royce Cullinan Series II Mansory. Автомобиль получил кованый карбон практически на всех деталях. Цена может превысить миллион долларов. Подробности о необычном внедорожнике – в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 11:14
Lamborghini Urus стал лидером продаж среди люксовых авто в России в 2025
В сентябре 2025 года на рынке люксовых авто произошли знаковые перемены. Лидер сменился впервые за год. Итоги удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
07.10.2025, 07:57
Mansory представил яркий Rolls-Royce Cullinan Linea D'Arabo с уникальным стилем
Mansory снова удивляет поклонников роскоши. На этот раз в центре внимания оказался Rolls-Royce Cullinan. Новинка получила необычный облик и эксклюзивные детали. Что скрывается за этим проектом, пока остается загадкой.Читать далее
-
29.09.2025, 05:29
Яркий Rolls-Royce Cullinan Keyvany Hayula II удивил необычным тюнингом
Внедорожник получил необычный облик и яркие детали. Автомобиль Rolls-Royce сразу привлекает внимание. Внешний вид вызывает споры среди автолюбителей и ценителей марки.Читать далее
-
23.09.2025, 17:48
Mansory превратил Rolls-Royce Cullinan Series II в арт-объект на 26-дюймовых дисках
В Лос-Анджелесе показали необычный Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль получил эксклюзивный обвес и детали из карбона. Внешний вид поражает сочетанием серого и синего оттенков. Подробности проекта держатся в секрете.Читать далее
-
17.09.2025, 19:28
Rolls-Royce Cullinan Cosmos: первый внедорожник с расписанным потолком
Rolls-Royce представил особую версию своего внедорожника. Мастера потратили недели на создание потолка. Впечатляющий результат поражает даже самых искушенных.Читать далее
