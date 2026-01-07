Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

7 января 2026, 08:21

Почему роскошный внедорожник удивляет не только внешностью – разбор противоречий

Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы

Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.

Rolls-Royce Cullinan Series II вновь оказался в центре внимания благодаря новым проектам от Forgiato и AG Luxury Wheels. Эти компании представили обновленный внедорожник на своих эксклюзивных колесах, где массивные кузова и сверкающие диски создают впечатление абсолютной роскоши. Однако, открыв дверь, можно испытать разочарование.

Cullinan с момента дебюта стал символом богатства и безупречного вкуса. Его узнаваемый силуэт и платформенная архитектура роскоши обеспечивают уникальность. После рестайлинга Series II модель лишь укрепила лидерские позиции, что стимулировало интерес тюнинг-ателье.

Первый проект — серебристый Black Badge с дисками Forgiato. Внешне всё безупречно: хромированные детали, черные акценты. Но внутри — ярко-желтая отделка, абсолютно диссонирующая с внешним обликом, будто владелец гнался за выделением любой ценой.

Второй Cullinan от AG Luxury Wheels с черным кузовом и хромированными дисками выглядит сдержаннее. Однако салон в насыщенном красном цвете, вопреки ожиданиям классики, выглядит слишком вызывающе, напоминая гибрид спорткара и ночного клуба.

Технически обе версии не изменились — под капотом остался мощный V12. Их цель — не скорость, а стиль и индивидуальность. Однако в погоне за оригинальностью чувство меры часто теряется. Rolls-Royce всегда олицетворял сдержанную элегантность, а эти проекты наглядно показывают, как легко испортить идеальный автомобиль неудачным выбором отделки

Упомянутые модели: Rolls-Royce Cullinan
Упомянутые марки: Rolls-Royce
Похожие материалы Ролс Ройс

