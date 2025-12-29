Venuum Black превратил роскошный седан в уникальный проект — как изменился Ghost

29 декабря 2025, 05:36
Rolls-Royce Ghost в версии Vanta Black стал агрессивным хищником на дороге
Rolls-Royce Ghost получил радикальный обвес и экстремальный черный цвет. Venuum Black создал лимитированную версию с аэродинамическим пакетом. Мощный V12 остался без изменений, но внешний вид стал по-настоящему пугающим. Внутри обещают эксклюзивную отделку, но подробности держат в секрете.
Похожие материалы Ролс Ройс
-
12.12.2025, 16:27
Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки
Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
5 самых дорогих новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Продажи роскошных автомобилей растут в России третий месяц подряд. Официально они в нашу страну не поставляются, но дилеры и частные посредники готовы выполнить любой каприз состоятельного заказчика.Читать далее
-
09.10.2024, 08:18
Обновленный Rolls-Royce Ghost разбирается в сортах шампанского
Компания Rolls-Royce обновила самую младшую модель в своей линейке. Рестайлинговый седан Ghost можно безошибочно опознать по иной графике фар головного света, но главные обновки спрятаны внутри.Читать далее
-
14.05.2024, 07:35
Полиция похвасталась новым служебным Roll-Royce. Налогоплательщики пришли в ярость
Полиция Майами-Бич, пополнившая недавно свой автопарк служебным Roll-Royce Ghost, столкнулась с волной негатива. Ведомство оправдывается, что налогоплательщики не заплатили ни цента за полицейский Rolls-Royce, но люди по-прежнему в ярости.Читать далее
-
12.07.2022, 14:04
От «плюшевого» Lamborghini Ким Кардашьян до Rolls-Royce с розовым интерьером Кайли Дженнер: ТОП-5 персонифицированных машин
Персонификация идет в ногу с рынком роскоши. Хорошо известно, что стоимость доводки «под себя» порой превышает цену самого автомобиля. «Шить на заказ» особенно любят мировые знаменитости. Посмотрим, во что это обходится. Читать далее
-
17.11.2021, 17:21
ТОП-5 самых дорогих ДТП в России (боль страховщика)
Эксперты страховой компании ВСК рассказали о самых дорогостоящих авариях в России за последние 3,5 года, выплаты по которым превышали 10 млн рублей, а застрахованные автомобили списывались в утиль.Читать далее
-
20.09.2021, 00:01
4 самых крутых автомобиля из коллекции Уилла Смита
Американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит добился непревзойденной известности и сколотил солидное состояние. Он питает слабость к роскошным особнякам и люксовым автомобилям.Читать далее
-
14.01.2021, 11:49
Коронавирус не помешал Rolls-Royce установить в России абсолютный рекорд продаж
В 2020 году россияне купили больше автомобилей Rolls-Royce, чем жители какой-либо другой страны в континентальной Европе. Минувший «коронакризисный» год стал рекордным по объему продаж в России с момента поставки первого автомобиля Rolls-Royce в Санкт-Петербург в 1910 году.Читать далее
-
15.07.2020, 08:52
Новая система кондиционирования от Rolls-Royce обнаруживает вредные примеси и очищает воздух в салоне за две минуты
Инженеры Rolls-Royce при создании нового поколения седана акцентировали внимание на очистке воздуха в салоне. В компании рассказали о последней технологии фильтрации Nanofleece. С помощью этой системы марка создала самую чистую микросреду, доступную в любом легковом автомобиле.Читать далее
