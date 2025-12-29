Venuum Black превратил роскошный седан в уникальный проект — как изменился Ghost

Rolls-Royce Ghost всегда был олицетворением элегантности, комфорта и безупречного стиля. Однако специалисты из ателье Venuum Black решили, что этого недостаточно, и создали нечто совершенно иное — автомобиль, который буквально притягивает взгляды и внушает уважение на дороге. Новый проект получил название Vanta Black и стал воплощением агрессии и роскоши в одном флаконе.

Внешность Ghost изменилась до неузнаваемости. Каждый элемент кузова подвергся доработке: передний бампер получил массивные воздухозаборники, а фирменная решетка радиатора с вертикальными ламелями и новый логотип Venuum стали еще более внушительными. Особое внимание привлекает ультра-черная матовая окраска Vanta Black, которая не поглощает, а визуально «стирает» светотень, подчеркивая хищные линии седана. Передний сплиттер намекает на спортивный характер, а расширенные колесные арки делают силуэт автомобиля по-настоящему монументальным.

В комплект аэродинамического обвеса входят новые пороги, переработанный задний бампер, а также дополнительные элементы: спойлер на крышке багажника, воздуховоды на крыльях и выразительный задний диффузор. Все это не только усиливает визуальный эффект, но и улучшает аэродинамические показатели. Благодаря этим доработкам Ghost визуально «заполняет» всю полосу движения, и его присутствие на дороге невозможно игнорировать.

Под капотом остался знакомый 6,75-литровый двигатель V12 с турбонаддувом, выдающий 563 лошадиные силы и 850 Н·м крутящего момента. По данным Venuum Black, доработок силовой установки не проводилось, поэтому динамические характеристики сохранились на заводском уровне: разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Однако благодаря улучшенной аэродинамике можно ожидать небольшого прироста в эффективности на высоких скоростях.

Особого внимания заслуживают эксклюзивные колесные диски AV29, изготовленные из авиационного алюминиевого сплава 6061-T6. Всего будет выпущено лишь 25 комплектов, что подчеркивает исключительность проекта. Эти диски не только усиливают спортивный характер Ghost, но и способствуют лучшему охлаждению тормозных механизмов при активной езде.

Интерьер автомобиля, по словам создателей, также подвергся серьезной переработке. Хотя фотографии салона пока не опубликованы, можно ожидать, что внутри будет царить атмосфера эксклюзивной роскоши, характерная для всех проектов Venuum Black. Ателье уже зарекомендовало себя работами на базе других моделей Rolls-Royce, отличающимися собственным, узнаваемым почерком.

Rolls-Royce Ghost Vanta Black — это не просто тюнинг, а настоящее произведение искусства на колесах. Такой автомобиль создан для тех, кто ценит исключительность и не боится быть в центре внимания. Ограниченный тираж и эксклюзивные детали делают этот проект по-настоящему желанным для коллекционеров и ценителей уникальных автомобилей.