Venuum Black превратил роскошный седан в уникальный проект — как изменился Ghost

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 05:36

Rolls-Royce Ghost в версии Vanta Black стал агрессивным хищником на дороге

Rolls-Royce Ghost в версии Vanta Black стал агрессивным хищником на дороге

Venuum Black превратил роскошный седан в уникальный проект — как изменился Ghost

Rolls-Royce Ghost в версии Vanta Black стал агрессивным хищником на дороге

Rolls-Royce Ghost получил радикальный обвес и экстремальный черный цвет. Venuum Black создал лимитированную версию с аэродинамическим пакетом. Мощный V12 остался без изменений, но внешний вид стал по-настоящему пугающим. Внутри обещают эксклюзивную отделку, но подробности держат в секрете.

Rolls-Royce Ghost получил радикальный обвес и экстремальный черный цвет. Venuum Black создал лимитированную версию с аэродинамическим пакетом. Мощный V12 остался без изменений, но внешний вид стал по-настоящему пугающим. Внутри обещают эксклюзивную отделку, но подробности держат в секрете.

Rolls-Royce Ghost всегда был олицетворением элегантности, комфорта и безупречного стиля. Однако специалисты из ателье Venuum Black решили, что этого недостаточно, и создали нечто совершенно иное — автомобиль, который буквально притягивает взгляды и внушает уважение на дороге. Новый проект получил название Vanta Black и стал воплощением агрессии и роскоши в одном флаконе.

Внешность Ghost изменилась до неузнаваемости. Каждый элемент кузова подвергся доработке: передний бампер получил массивные воздухозаборники, а фирменная решетка радиатора с вертикальными ламелями и новый логотип Venuum стали еще более внушительными. Особое внимание привлекает ультра-черная матовая окраска Vanta Black, которая не поглощает, а визуально «стирает» светотень, подчеркивая хищные линии седана. Передний сплиттер намекает на спортивный характер, а расширенные колесные арки делают силуэт автомобиля по-настоящему монументальным.

В комплект аэродинамического обвеса входят новые пороги, переработанный задний бампер, а также дополнительные элементы: спойлер на крышке багажника, воздуховоды на крыльях и выразительный задний диффузор. Все это не только усиливает визуальный эффект, но и улучшает аэродинамические показатели. Благодаря этим доработкам Ghost визуально «заполняет» всю полосу движения, и его присутствие на дороге невозможно игнорировать.

Под капотом остался знакомый 6,75-литровый двигатель V12 с турбонаддувом, выдающий 563 лошадиные силы и 850 Н·м крутящего момента. По данным Venuum Black, доработок силовой установки не проводилось, поэтому динамические характеристики сохранились на заводском уровне: разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Однако благодаря улучшенной аэродинамике можно ожидать небольшого прироста в эффективности на высоких скоростях.

Особого внимания заслуживают эксклюзивные колесные диски AV29, изготовленные из авиационного алюминиевого сплава 6061-T6. Всего будет выпущено лишь 25 комплектов, что подчеркивает исключительность проекта. Эти диски не только усиливают спортивный характер Ghost, но и способствуют лучшему охлаждению тормозных механизмов при активной езде.

Интерьер автомобиля, по словам создателей, также подвергся серьезной переработке. Хотя фотографии салона пока не опубликованы, можно ожидать, что внутри будет царить атмосфера эксклюзивной роскоши, характерная для всех проектов Venuum Black. Ателье уже зарекомендовало себя работами на базе других моделей Rolls-Royce, отличающимися собственным, узнаваемым почерком.

Rolls-Royce Ghost Vanta Black — это не просто тюнинг, а настоящее произведение искусства на колесах. Такой автомобиль создан для тех, кто ценит исключительность и не боится быть в центре внимания. Ограниченный тираж и эксклюзивные детали делают этот проект по-настоящему желанным для коллекционеров и ценителей уникальных автомобилей.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Ghost
Упомянутые марки: Rolls-Royce
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ролс Ройс

Похожие материалы Ролс Ройс

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Иваново Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться