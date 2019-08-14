14 августа 2019, 16:09
Rolls-Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
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Компания Rolls-Royce отмечает 10-летний юбилей модели Ghost. В честь этого знаменательного события на фестивале в Пэббл-Бич представили уникальную серию Zenith Collection, тираж которой составит всего 50 экземпляров.
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
Rolls-Royce Ghost Zenith Collection
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Юбилейную версию Zenith Collection можно рассматривать как прощальную. Ожидается, что в 2020 году компания может представить модель следующего поколения. Новый Ghost построят на одной платформе с последними моделями Rolls-Royce – Phantom VIII и вседорожником Cullinan. Компания уже вывела новинку на дорожные тесты.
Rolls-Royce выпустит 50 экземпляров Ghost Zenith Collection, каждый из которых получит максимально возможный уровень персонализации. Седаны будут отличаться контрастным двухцветным кузовом. Покупателям предложат три варианта цветовых решений: синий Iguazu Blue в сочетании с белым Andalusian White, серебристый Premiere Silver с белым Arctic White или красный Bohemian Red с черным Black Diamond. В отделке салона появятся уникальные панели, изготовленные из карбона, дерева со сложным узором или покрытые рояльным лаком. На сидениях второго ряда появится вышивка, вдохновленная оригинальной моделью Silver Ghost образца 1907 года. Специалисты Rolls-Royce уже приступили к сборке седанов Ghost юбилейной серии Zenith Collection. Заказы начнут принимать в самое ближайшее время.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
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