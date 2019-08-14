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14 августа 2019, 16:09

Rolls-Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

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Компания Rolls-Royce отмечает 10-летний юбилей модели Ghost. В честь этого знаменательного события на фестивале в Пэббл-Бич представили уникальную серию Zenith Collection, тираж которой составит всего 50 экземпляров.
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection

Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
Rolls Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
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Серийный седан Rolls-Royce Ghost дебютировал осенью 2009 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль представляет собой укороченную и менее дорогую версию Phantom. При этом на протяжении нескольких лет Ghost считался самой мощной моделью Rolls-Royce. Его оснастили 6,0-литровым мотором V12 мощностью 570 л.с. (780 Нм). Седан Ghost – одна из самых успешных моделей Rolls-Royce, которая позволила снизить средний возраст клиентов британского бренда до 43 лет.

Юбилейную версию Zenith Collection можно рассматривать как прощальную. Ожидается, что в 2020 году компания может представить модель следующего поколения. Новый Ghost построят на одной платформе с последними моделями Rolls-Royce – Phantom VIII и вседорожником Cullinan. Компания уже вывела новинку на дорожные тесты.

Rolls-Royce выпустит 50 экземпляров Ghost Zenith Collection, каждый из которых получит максимально возможный уровень персонализации. Седаны будут отличаться контрастным двухцветным кузовом. Покупателям предложат три варианта цветовых решений: синий Iguazu Blue в сочетании с белым Andalusian White, серебристый Premiere Silver с белым Arctic White или красный Bohemian Red с черным Black Diamond. В отделке салона появятся уникальные панели, изготовленные из карбона, дерева со сложным узором или покрытые рояльным лаком. На сидениях второго ряда появится вышивка, вдохновленная оригинальной моделью Silver Ghost образца 1907 года. Специалисты Rolls-Royce уже приступили к сборке седанов Ghost юбилейной серии Zenith Collection. Заказы начнут принимать в самое ближайшее время.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
Rolls-Royce Ghost: Series II
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Сергей
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
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Rolls-Royce Ghost выпустили в юбилейной серии Zenith
{{material_115456}}Серийный седан Rolls-Royce Ghost дебютировал осенью 2009 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль представляет собой укороченную и менее дорогую версию Phantom. При этом на протяжении нескольких лет Ghost считался самой мощной моделью Rolls-Royce. Его оснастили 6,0-литровым мотором V12 мощностью 570 л.с. (780 Нм). Седан Ghost – одна из самых успешных моделей Rolls-Royce, которая позволила снизить средний возраст клиентов британского бренда до 43 лет.Юбилейную версию Zenith Collection можно рассматривать как прощальную. Ожидается, что в 2020 году компания может представить модель следующего поколения. Новый Ghost построят на одной платформе с последними моделями Rolls-Royce – Phantom VIII и вседорожником Cullinan. Компания уже вывела новинку на дорожные тесты.Rolls-Royce выпустит 50 экземпляров Ghost Zenith Collection, каждый из которых получит максимально возможный уровень персонализации. Седаны будут отличаться контрастным двухцветным кузовом. Покупателям предложат три варианта цветовых решений: синий Iguazu Blue в сочетании с белым Andalusian White, серебристый Premiere Silver с белым Arctic White или красный Bohemian Red с черным Black Diamond. В отделке салона появятся уникальные панели, изготовленные из карбона, дерева со сложным узором или покрытые рояльным лаком. На сидениях второго ряда появится вышивка, вдохновленная оригинальной моделью Silver Ghost образца 1907 года. Специалисты Rolls-Royce уже приступили к сборке седанов Ghost юбилейной серии Zenith Collection. Заказы начнут принимать в самое ближайшее время.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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