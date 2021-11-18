Rolls-Royce готов пойти на уступки веганам, хоть это и «ставит под угрозу роскошь»
Фото: motor1.com
Rolls-Royce прислушивается к своим клиентам, поэтому готов на заказ выполнить отделку салона из переработанных материалов. Это не первая компания, готовая использовать экоматериалы. Автопроизводители ищут экологически безопасные методы производства, поскольку отрасль переходит на электромобили. Некоторые бренды используют переработанные материалы для сидений или пластика, в то время как другие полностью исключают кожу. Volvo и Mini заявили о своем отказе от кожи, но не все бренды готовы на это.
По словам генерального директора Rolls Торстена Мюллер-Отвёса, хоть они и не получали запрос на авто с отделкой из экокожи, но компания готова удовлетворить и такое пожелание. Он добавил, что экологичность «очень важна» для Rolls, хотя она не должна «ставить под угрозу роскошь». Кожа — это востребованный роскошный материал неспроста, и Rolls использует только его.
Перед автопроизводителями стоит задача подобрать экологичный материал с внешним видом кожи. Mini, который входит в BMW Group вместе с Rolls и BMW, вероятно, будет предлагать экокожу, аналогичную той, что Tesla использует в своих автомобилях. Volvo идет в другом направлении, предлагая запатентованный материал под названием Nordico, изготовленный из переработанных источников.
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