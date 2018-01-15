Rolls-Royce озвучила итоги 2017-го
Новый Phantom был представлен в июле и сразу стал пользоваться спросом. Сборка автомобиля постепенно выходит на полную мощность, первые покупатели получат ключи от своих машин в начале года.
Ушедший год стал сильным годом для семейств Rolls-Royce Ghost, Wraith и Dawn в России, марке удалось удержать спрос на сопоставимом уровне по сравнению с предыдущим годом. Линейка Black Badge пользовалась большой популярностью, в особенности у молодой аудитории. Производитель укрепил позиции лидера в сегменте автомобилей стоимостью свыше 200 000 евро на российском рынке. Кроме того, в нашей стране был отмечен сильный рост продаж машин с пробегом.
Также компания объявила об открытии 5 новых дилерских центров в 2017 году, таким образом, расширив дилерскую сеть до 138 салонов. В частности, свои двери открыли площадки в Атланте (США), Хиросиме (Япония) и Пхукете (Тайланд).
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