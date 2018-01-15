15 января 2018, 16:37

Rolls-Royce озвучила итоги 2017-го

По итогам прошлого года Rolls-Royce Motor Cars продала по всему миру 3 362 автомобиля клиентам из более 50 стран мира. Этого результата удалось достичь несмотря на то, что флагман Phantom был недоступен для заказа в связи со сменой поколения.
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Новый Phantom был представлен в июле и сразу стал пользоваться спросом. Сборка автомобиля постепенно выходит на полную мощность, первые покупатели получат ключи от своих машин в начале года.

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Центральная и Южная Америка удерживает позиции сильнейшего региона для марки, на этот рынок приходится около трети мировых продаж. Рынок Китая реабилитируется, в 2017 году продажи выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом. В нескольких странах, включая Корею, компания показала рекорды продаж.

Ушедший год стал сильным годом для семейств Rolls-Royce Ghost, Wraith и Dawn в России, марке удалось удержать спрос на сопоставимом уровне по сравнению с предыдущим годом. Линейка Black Badge пользовалась большой популярностью, в особенности у молодой аудитории. Производитель укрепил позиции лидера в сегменте автомобилей стоимостью свыше 200 000 евро на российском рынке. Кроме того, в нашей стране был отмечен сильный рост продаж машин с пробегом.

Также компания объявила об открытии 5 новых дилерских центров в 2017 году, таким образом, расширив дилерскую сеть до 138 салонов. В частности, свои двери открыли площадки в Атланте (США), Хиросиме (Япония) и Пхукете (Тайланд).

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Rolls-Royce озвучила итоги 2017-го
Новый Phantom был представлен в июле и сразу стал пользоваться спросом. Сборка автомобиля постепенно выходит на полную мощность, первые покупатели получат ключи от своих машин в начале года.{{material_121160}} Центральная и Южная Америка удерживает позиции сильнейшего региона для марки, на этот рынок приходится около трети мировых продаж. Рынок Китая реабилитируется, в 2017 году продажи выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом. В нескольких странах, включая Корею, компания показала рекорды продаж.Ушедший год стал сильным годом для семейств Rolls-Royce Ghost, Wraith и Dawn в России, марке удалось удержать спрос на сопоставимом уровне по сравнению с предыдущим годом. Линейка Black Badge пользовалась большой популярностью, в особенности у молодой аудитории. Производитель укрепил позиции лидера в сегменте автомобилей стоимостью свыше 200 000 евро на российском рынке. Кроме того, в нашей стране был отмечен сильный рост продаж машин с пробегом.Также компания объявила об открытии 5 новых дилерских центров в 2017 году, таким образом, расширив дилерскую сеть до 138 салонов. В частности, свои двери открыли площадки в Атланте (США), Хиросиме (Япония) и Пхукете (Тайланд).
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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