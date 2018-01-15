Rolls-Royce показал свои лучшие работы
Двухместное купе с большой панорамной стеклянной крышей Sweptail вдохновлено образом Rolls-Royce 1920-30-х годов со скошенной задней частью и отделкой современных яхт. Стремительный профиль и внушительная передняя часть контрастируют с зауженной задней частью автомобиля, отсылающей к формам кормы гоночных яхт. Финальный штрих – идентификационный и регистрационный номер «08», обе цифры которого изготовлены из цельного алюминия и отполированы вручную.
В июле 2017 года марка представила новый Phantom. Жемчужиной дизайна флагмана стала «Галерея» – роскошная интерпретация передней и приборной панели. В монолитной приборной панели под бесшовным стеклянным полотном появилась ниша, где можно разместить произведение искусства, превратив его в один из элементов оформления салона.
В честь сезонного открытия летней студии Rolls-Royce в Порто-Черво на острове Сардиния Дом британской марки создал две особые модели Dawn и Wraith, в которых воплощены краски Средиземноморья. Дизайн Dawn выполнен в морском стиле и символизирует непринуждённую атмосферу побережья. Кузов окрашен в бирюзовый цвет, а приборная панель украшена ювелирной вставкой с использованием сапфиров и жемчуга. В интерьере использованы синий и белые оттенки, отделка осуществлена тиковым деревом.
Модель Porto Cervo Wraith Black Badge передает атмосферу сардинской ночи: двуцветный кузов выполнен с использованием лаковой и матовой краски, а плетеные черные вставки на внутренней стороне дверей создают дополнительные акценты, раскрывая характер Black Badge.
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