15 января 2018, 18:47

Rolls-Royce показал свои лучшие работы

Ателье Rolls-Royce Motor Cars Bespoke представило несколько эксклюзивных автомобилей 2017 года. Среди них - первый современный Rolls-Royce с индивидуальным кузовом.
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  Rolls-Royce показал свои лучшие работы Rolls-Royce Rolls-Royce показал свои лучшие работы Rolls-Royce Rolls-Royce показал свои лучшие работы Rolls-Royce Rolls-Royce показал свои лучшие работы Rolls-Royce Rolls-Royce показал свои лучшие работы Rolls-Royce Rolls-Royce показал свои лучшие работы
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фото
  

Двухместное купе с большой панорамной стеклянной крышей Sweptail вдохновлено образом Rolls-Royce 1920-30-х годов со скошенной задней частью и отделкой современных яхт. Стремительный профиль и внушительная передняя часть контрастируют с зауженной задней частью автомобиля, отсылающей к формам кормы гоночных яхт. Финальный штрих – идентификационный и регистрационный номер «08», обе цифры которого изготовлены из цельного алюминия и отполированы вручную.

В июле 2017 года марка представила новый Phantom. Жемчужиной дизайна флагмана стала «Галерея» – роскошная интерпретация передней и приборной панели. В монолитной приборной панели под бесшовным стеклянным полотном появилась ниша, где можно разместить произведение искусства, превратив его в один из элементов оформления салона.

В честь сезонного открытия летней студии Rolls-Royce в Порто-Черво на острове Сардиния Дом британской марки создал две особые модели Dawn и Wraith, в которых воплощены краски Средиземноморья. Дизайн Dawn выполнен в морском стиле и символизирует непринуждённую атмосферу побережья. Кузов окрашен в бирюзовый цвет, а приборная панель украшена ювелирной вставкой с использованием сапфиров и жемчуга. В интерьере использованы синий и белые оттенки, отделка осуществлена тиковым деревом.

Модель Porto Cervo Wraith Black Badge передает атмосферу сардинской ночи: двуцветный кузов выполнен с использованием лаковой и матовой краски, а плетеные черные вставки на внутренней стороне дверей создают дополнительные акценты, раскрывая характер Black Badge.

Дизайн и тюнинг Роллс Ройс, Ролс Ройс

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Rolls-Royce показал свои лучшие работы
Двухместное купе с большой панорамной стеклянной крышей Sweptail вдохновлено образом Rolls-Royce 1920-30-х годов со скошенной задней частью и отделкой современных яхт. Стремительный профиль и внушительная передняя часть контрастируют с зауженной задней частью автомобиля, отсылающей к формам кормы гоночных яхт. Финальный штрих – идентификационный и регистрационный номер «08», обе цифры которого изготовлены из цельного алюминия и отполированы вручную.В июле 2017 года марка представила новый Phantom. Жемчужиной дизайна флагмана стала «Галерея» – роскошная интерпретация передней и приборной панели. В монолитной приборной панели под бесшовным стеклянным полотном появилась ниша, где можно разместить произведение искусства, превратив его в один из элементов оформления салона. В честь сезонного открытия летней студии Rolls-Royce в Порто-Черво на острове Сардиния Дом британской марки создал две особые модели Dawn и Wraith, в которых воплощены краски Средиземноморья. Дизайн Dawn выполнен в морском стиле и символизирует непринуждённую атмосферу побережья. Кузов окрашен в бирюзовый цвет, а приборная панель украшена ювелирной вставкой с использованием сапфиров и жемчуга. В интерьере использованы синий и белые оттенки, отделка осуществлена тиковым деревом.Модель Porto Cervo Wraith Black Badge передает атмосферу сардинской ночи: двуцветный кузов выполнен с использованием лаковой и матовой краски, а плетеные черные вставки на внутренней стороне дверей создают дополнительные акценты, раскрывая характер Black Badge.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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