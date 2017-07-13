13 июля 2017, 15:17

Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона

В конце текущего месяца Rolls-Royce привезет в Великобританию легендарный Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона. Единственный в своем роде автомобиль в настоящий момент находится в коллекции Королевского музея Британской Колумбии в Канаде.
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  Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона
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фото
  

Кузов особенного «Фантома» изначально был окрашен в черный цвет Valentino Black. Позже Леннон признавался, что всегда хотел быть эксцентричным миллионером, и Phantom стал одним из отражений этого.

Rolls-Royce Phantom 6.7 AT (460 л.с.) 19 050 901 бензин задний 240 23.2 / 11.3
460 л.с
240 км/ч
задний
бензин
Все характеристики

Леннон превратил свой люкс-кар в настоящий автомобиль рок-звезды. Задние сиденья сменила двуспальная кровать, появились телевизор, телефон, холодильник, а также проигрыватель пластинок и новая аудиосистема с внешним динамиком.

В апреле 1967 музыкант заказал у ателье JP Fallon новую окраску кузова. Ее часто называют психоделичной. Некоторые оттенки, особенно доминирующий желтый, перекликаются с обложкой альбома Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Завитки на кузове расположены вовсе не в произвольном порядке – они воспроизводят узоры, которые использовались для украшения цыганских караванов и барж. Крышу венчает крупное изображение знака зодиака.

Джон Леннон регулярно ездил на своем экстравагантном Phantom V вплоть до 1969 года, хотя владел также и менее броским Phantom V белого цвета. Именно на этом автомобиле он вместе с товарищами по группе отправился на вручение ордена Британской империи, а в 1969 году вернулся на нем во дворец, чтобы отказаться от титула в качестве протеста, в том числе и против войны во Вьетнаме.

В 1970 году автомобиль вслед за Ленноном отправился в США, где периодически перевозил и других выдающихся рок-звезд, включая коллектив The Rolling Stones, Боба Дилана и The Moody Blues. В 1977 Phantom V был передан отделению Смитсоновского института и в конечном итоге попал в коллекцию Королевского музея Британской Колумбии в Канаде.

АвтоМудрость Роллс Ройс, Ролс Ройс Фантом

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Комментарии
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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Rolls-Royce покажет Phantom Джона Леннона
Кузов особенного «Фантома» изначально был окрашен в черный цвет Valentino Black. Позже Леннон признавался, что всегда хотел быть эксцентричным миллионером, и Phantom стал одним из отражений этого.{{params_31401}}Леннон превратил свой люкс-кар в настоящий автомобиль рок-звезды. Задние сиденья сменила двуспальная кровать, появились телевизор, телефон, холодильник, а также проигрыватель пластинок и новая аудиосистема с внешним динамиком.В апреле 1967 музыкант заказал у ателье JP Fallon новую окраску кузова. Ее часто называют психоделичной. Некоторые оттенки, особенно доминирующий желтый, перекликаются с обложкой альбома Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Завитки на кузове расположены вовсе не в произвольном порядке – они воспроизводят узоры, которые использовались для украшения цыганских караванов и барж. Крышу венчает крупное изображение знака зодиака.Джон Леннон регулярно ездил на своем экстравагантном Phantom V вплоть до 1969 года, хотя владел также и менее броским Phantom V белого цвета. Именно на этом автомобиле он вместе с товарищами по группе отправился на вручение ордена Британской империи, а в 1969 году вернулся на нем во дворец, чтобы отказаться от титула в качестве протеста, в том числе и против войны во Вьетнаме. В 1970 году автомобиль вслед за Ленноном отправился в США, где периодически перевозил и других выдающихся рок-звезд, включая коллектив The Rolling Stones, Боба Дилана и The Moody Blues. В 1977 Phantom V был передан отделению Смитсоновского института и в конечном итоге попал в коллекцию Королевского музея Британской Колумбии в Канаде.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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