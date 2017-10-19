19 октября 2017, 18:11

Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар

Основные мировые тенденции автомобильного рынка не обошли стороной и производителя премиальных моделей Rolls-Royce. Компания официально подтвердила создание электрокара на базе недавно выпущенного Phantom VIII.
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  Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар
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фото
  

Rolls-Royce Phantom Long 6.7 AT
6.7 л, 571 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.4 с, 250 км/ч
5962 x 2018 x 1646 мм
задний
АИ-98
Все характеристики
Представители марки сообщили, что новый Phantom VIII получит «зеленую» версию до завершения жизненного цикла актуального поколения. Торстен Мюллер-Этвош, директор компании, заявил, что платформа, ставшая основой новинки, разработана с учетом установки электрического двигателя и аккумуляторов.

При этом производитель не намерен тратить силы на выпуск «промежуточных» вариантов. Поэтому поклонникам премиума не стоит ждать гибридных Rolls-Royce, на рынке будут представлены только электрические модификации.

Что касается систем автономного управления, то на этот шаг британская марка пойдет только после достаточных испытаний беспилотников. Чтобы появиться на автомобилях Rolls-Royce, технология должна стать максимально надежной и удобной в использовании. Это говорит о том, что новый Phantom не получит модернизированную систему круиз-контроля, дебютировавшую на BMW 7-series.

По словам топ-менеджера, выпуск электрокаров не является прихотью компании или потребностью быть «на волне» современных технологий. Многие мегаполисы готовятся к запрету на въезд автомобилей с ДВС, поэтому компания вынуждена подстраиваться под современное законодательство.

Дизайн и тюнинг Роллс Ройс, Ролс Ройс Фантом

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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар
{{params_58000}}Представители марки сообщили, что новый Phantom VIII получит «зеленую» версию до завершения жизненного цикла актуального поколения. Торстен Мюллер-Этвош, директор компании, заявил, что платформа, ставшая основой новинки, разработана с учетом установки электрического двигателя и аккумуляторов.При этом производитель не намерен тратить силы на выпуск «промежуточных» вариантов. Поэтому поклонникам премиума не стоит ждать гибридных Rolls-Royce, на рынке будут представлены только электрические модификации.Что касается систем автономного управления, то на этот шаг британская марка пойдет только после достаточных испытаний беспилотников. Чтобы появиться на автомобилях Rolls-Royce, технология должна стать максимально надежной и удобной в использовании. Это говорит о том, что новый Phantom не получит модернизированную систему круиз-контроля, дебютировавшую на BMW 7-series.По словам топ-менеджера, выпуск электрокаров не является прихотью компании или потребностью быть «на волне» современных технологий. Многие мегаполисы готовятся к запрету на въезд автомобилей с ДВС, поэтому компания вынуждена подстраиваться под современное законодательство.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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