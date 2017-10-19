Rolls-Royce решила создать премиальный электрокар
|Rolls-Royce Phantom Long 6.7 AT
|6.7 л, 571 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.4 с, 250 км/ч
|5962 x 2018 x 1646 мм
|задний
|АИ-98
|Все характеристики
При этом производитель не намерен тратить силы на выпуск «промежуточных» вариантов. Поэтому поклонникам премиума не стоит ждать гибридных Rolls-Royce, на рынке будут представлены только электрические модификации.
Что касается систем автономного управления, то на этот шаг британская марка пойдет только после достаточных испытаний беспилотников. Чтобы появиться на автомобилях Rolls-Royce, технология должна стать максимально надежной и удобной в использовании. Это говорит о том, что новый Phantom не получит модернизированную систему круиз-контроля, дебютировавшую на BMW 7-series.
По словам топ-менеджера, выпуск электрокаров не является прихотью компании или потребностью быть «на волне» современных технологий. Многие мегаполисы готовятся к запрету на въезд автомобилей с ДВС, поэтому компания вынуждена подстраиваться под современное законодательство.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное