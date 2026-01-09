Гибридная роскошь или электрокупе — что выберете вы?

Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow

Rolls-Royce Vespyre - виртуальный кабриолет с гибридным V8. Дизайн вдохновлен классикой и ар-деко. Модель сочетает традиции и современные технологии. Ожидать ли возвращения открытых GT от британцев? Узнайте детали.

Rolls-Royce уже несколько лет не выпускает открытых роскошных гран-туреров. После ухода модели Dawn в 2023 году у марки не осталось кабриолетов, ведь единственный GT в актуальной линейке — это Spectre, и тот доступен только в кузове купе. Ходили слухи, что на базе Spectre могут создать кабриолет, но дальше разговоров дело не пошло. При этом многие ценители бренда по-прежнему мечтают о классическом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, а не только о электрических новинках. Именно для них и появился виртуальный концепт Rolls-Royce Vespyre.

Название Vespyre отсылает к латинскому слову «vesper», что означает «вечер» или «вечерняя звезда». Автор проекта, известный в сети как avarvarii, вдохновился моделями Silver Shadow 70–80-х годов и стилем ар-деко. В результате получился автомобиль, который мог бы занять достойное место в любой коллекции.

Внешность Vespyre сразу выдаёт принадлежность к Rolls-Royce: массивная решётка радиатора, строгие линии, вытянутый силуэт. Фары — узкие и выразительные, а фирменная статуэтка Spirit of Ecstasy красуется на капоте. Профиль чистый, без лишних деталей. Мягкая крыша с электроприводом убирается в специальный отсек за сиденьями. Корма плоская, с лаконичными фонарями, напоминающими решения на Dawn и Wraith, но чуть более компактными. Багажник небольшой, его проём не впечатляет — места для поклажи немного. Задний бампер и диффузор подсвечиваются, а диски идеально сочетаются с современным стилем марки.

Салон Vespyre — это гимн классике. Здесь установлены аналоговые приборы, вращающийся экран мультимедиа, обилие дерева, кожа высшего качества, традиционный руль и множество физических кнопок. Всё это создаёт атмосферу подлинной британской роскоши, где технологии не вытесняют традиции, а лишь подчёркивают их.

Но главное отличие Vespyre — под капотом. В отличие от полностью электрического Spectre, этот концепт получил гибридную силовую установку: бензиновый V8 в паре с электромотором. Такой тандем обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и умеренный расход топлива со сниженными выбросами CO₂. Классические выхлопные трубы на корме — явный намёк на то, что перед нами не просто очередной электрокар.

В эпоху, когда даже самые консервативные бренды переходят на электротягу, появление подобного концепта выглядит как вызов. Rolls-Royce Vespyre мог бы стать идеальным компромиссом для тех, кто не готов прощаться с атмосферой двигателя внутреннего сгорания, но уже задумывается о будущем. Кроме того, открытый кузов — это то, чего так не хватает в нынешней линейке марки.

Останется ли Vespyre лишь фантазией, или британцы всё же решатся воплотить нечто подобное в металле — вопрос открытый. Но если бы выбор стоял между этим гибридным кабриолетом и электрическим купе Spectre, многие, возможно, не стали бы долго раздумывать.