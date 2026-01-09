Гибридная роскошь или электрокупе — что выберете вы?

9 января 2026, 05:51
Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow
Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow
Rolls-Royce Vespyre - виртуальный кабриолет с гибридным V8. Дизайн вдохновлен классикой и ар-деко. Модель сочетает традиции и современные технологии. Ожидать ли возвращения открытых GT от британцев? Узнайте детали.
Rolls-Royce уже несколько лет не выпускает открытых роскошных гран-туреров. После ухода модели Dawn в 2023 году у марки не осталось кабриолетов, ведь единственный GT в актуальной линейке — это Spectre, и тот доступен только в кузове купе. Ходили слухи, что на базе Spectre могут создать кабриолет, но дальше разговоров дело не пошло. При этом многие ценители бренда по-прежнему мечтают о классическом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, а не только о электрических новинках. Именно для них и появился виртуальный концепт Rolls-Royce Vespyre.
Название Vespyre отсылает к латинскому слову «vesper», что означает «вечер» или «вечерняя звезда». Автор проекта, известный в сети как avarvarii, вдохновился моделями Silver Shadow 70–80-х годов и стилем ар-деко. В результате получился автомобиль, который мог бы занять достойное место в любой коллекции.
Внешность Vespyre сразу выдаёт принадлежность к Rolls-Royce: массивная решётка радиатора, строгие линии, вытянутый силуэт. Фары — узкие и выразительные, а фирменная статуэтка Spirit of Ecstasy красуется на капоте. Профиль чистый, без лишних деталей. Мягкая крыша с электроприводом убирается в специальный отсек за сиденьями. Корма плоская, с лаконичными фонарями, напоминающими решения на Dawn и Wraith, но чуть более компактными. Багажник небольшой, его проём не впечатляет — места для поклажи немного. Задний бампер и диффузор подсвечиваются, а диски идеально сочетаются с современным стилем марки.
Салон Vespyre — это гимн классике. Здесь установлены аналоговые приборы, вращающийся экран мультимедиа, обилие дерева, кожа высшего качества, традиционный руль и множество физических кнопок. Всё это создаёт атмосферу подлинной британской роскоши, где технологии не вытесняют традиции, а лишь подчёркивают их.
Но главное отличие Vespyre — под капотом. В отличие от полностью электрического Spectre, этот концепт получил гибридную силовую установку: бензиновый V8 в паре с электромотором. Такой тандем обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и умеренный расход топлива со сниженными выбросами CO₂. Классические выхлопные трубы на корме — явный намёк на то, что перед нами не просто очередной электрокар.
В эпоху, когда даже самые консервативные бренды переходят на электротягу, появление подобного концепта выглядит как вызов. Rolls-Royce Vespyre мог бы стать идеальным компромиссом для тех, кто не готов прощаться с атмосферой двигателя внутреннего сгорания, но уже задумывается о будущем. Кроме того, открытый кузов — это то, чего так не хватает в нынешней линейке марки.
Останется ли Vespyre лишь фантазией, или британцы всё же решатся воплотить нечто подобное в металле — вопрос открытый. Но если бы выбор стоял между этим гибридным кабриолетом и электрическим купе Spectre, многие, возможно, не стали бы долго раздумывать.
Похожие материалы Ролс Ройс
-
09.01.2026, 09:37
Почему в СССР «Жигули» стали символом успеха и вытеснили «Москвич»
В СССР спорили, какая машина круче - «Жигули» или «Москвич». ВАЗ быстро стал мечтой для многих. Почему именно эти авто считались признаком статуса? Внутри - неожиданные детали и сравнения. История, которая до сих пор вызывает споры.Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 07:15
Парадокс рынка: почему китайские автомобили в России стоят вдвое дороже, чем на родине
Цены на китайские машины в России удивляют многих. Почему разница с Китаем так велика? Какие расходы скрыты в финальной цене? В статье - реальные примеры и неожиданные детали. Эксперты раскрывают подводные камни покупки авто из КНР.Читать далее
-
09.01.2026, 07:01
Опыт владения KIA Mohave: плюсы, минусы и неожиданные траты на экологию
Владелец KIA Mohave 2022 делится реальными впечатлениями. В центре внимания - проблемы с экологией. Неожиданные поломки могут обойтись очень дорого. Узнайте, как избежать серьезных затрат.Читать далее
-
09.01.2026, 06:46
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 05:46
BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse
BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
-
09.01.2026, 05:27
Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод
Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.Читать далее
-
09.01.2026, 05:21
Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением
Volvo заявляет о революции в скорости зарядки электромобилей. Новая модель EX60 обещает сократить время на станции до минимума. Но действительно ли это сопоставимо с привычной заправкой бензином? Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями шведского бренда.Читать далее
Похожие материалы Ролс Ройс
-
09.01.2026, 09:37
Почему в СССР «Жигули» стали символом успеха и вытеснили «Москвич»
В СССР спорили, какая машина круче - «Жигули» или «Москвич». ВАЗ быстро стал мечтой для многих. Почему именно эти авто считались признаком статуса? Внутри - неожиданные детали и сравнения. История, которая до сих пор вызывает споры.Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 07:15
Парадокс рынка: почему китайские автомобили в России стоят вдвое дороже, чем на родине
Цены на китайские машины в России удивляют многих. Почему разница с Китаем так велика? Какие расходы скрыты в финальной цене? В статье - реальные примеры и неожиданные детали. Эксперты раскрывают подводные камни покупки авто из КНР.Читать далее
-
09.01.2026, 07:01
Опыт владения KIA Mohave: плюсы, минусы и неожиданные траты на экологию
Владелец KIA Mohave 2022 делится реальными впечатлениями. В центре внимания - проблемы с экологией. Неожиданные поломки могут обойтись очень дорого. Узнайте, как избежать серьезных затрат.Читать далее
-
09.01.2026, 06:46
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 05:46
BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse
BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
-
09.01.2026, 05:27
Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод
Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.Читать далее
-
09.01.2026, 05:21
Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением
Volvo заявляет о революции в скорости зарядки электромобилей. Новая модель EX60 обещает сократить время на станции до минимума. Но действительно ли это сопоставимо с привычной заправкой бензином? Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями шведского бренда.Читать далее