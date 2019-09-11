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11 сентября 2019, 07:50

Rolls-Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

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Компания Rolls-Royce представила специальную серию купе Wraith, созданную по просьбе российского представительства марки. Дизайн автомобилей вдохновлен огнями ночной Москвы.
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы

 

Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
Rolls Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
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Новую серию Rolls-Royce Wraith назвали Black and Bright («Черный и яркий»). Для роскошного купе подготовили три варианта цветовых решений, где черный Diamond Black сочетается с одним из новых ярких оттенков: ярко-зеленым Brennen Green, красно-оранжевым Orange Metallic и лиловым Twillight Purple.

По словам дизайнера направления персонализации Bespoke Мэтта Дэнтона, вдохновение создатели черпали в образе ночной Москвы, которая «never sleeps» («никогда не спит»). Зеленые огни Москва-Сити, красно-желтые огни мчащихся автомобилей, мягкий свет фонарей и подсветка московских высоток – все это нашло отражение в новой эксклюзивной серии Rolls-Royce Wraith, которую дизайнер назвал «темным альтер-эго» модели.

В салоне появились цветные акценты в тон кузова, а знаменитое «звездное небо» на потолке впервые стало переливаться оранжевыми, зелеными и фиолетовыми огнями. Пассажиры могут проникнуться завораживающей атмосферой ночной Москвы, не выходя из автомобиля. Дополнительно подчеркнуть таинственный дизайн должны необычные материалы, использованные в отделке интерьера. Например, переднюю панель изготовили из углепластика с волокнами алюминия. Похожую комбинацию используют при строительстве военных самолетов-невидимок.


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Отзывы по теме
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
Наслаждаться монументальностью Фантома или изящными изгибами Врайта лучше, все же, с тротуара. Ехать в пробке рядом с таким Авто неудобно и волнительно. Во-первых, завидно, что кто-то может себе позволить такое купить, а во-вторых, очень страшно задеть его ненароком. Ведь, если поцарапаешь, даже если ...
Михаил
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
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Rolls-Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
{{material_127249}}Новую серию Rolls-Royce Wraith назвали Black and Bright («Черный и яркий»). Для роскошного купе подготовили три варианта цветовых решений, где черный Diamond Black сочетается с одним из новых ярких оттенков: ярко-зеленым Brennen Green, красно-оранжевым Orange Metallic и лиловым Twillight Purple.По словам дизайнера направления персонализации Bespoke Мэтта Дэнтона, вдохновение создатели черпали в образе ночной Москвы, которая «never sleeps» («никогда не спит»). Зеленые огни Москва-Сити, красно-желтые огни мчащихся автомобилей, мягкий свет фонарей и подсветка московских высоток – все это нашло отражение в новой эксклюзивной серии Rolls-Royce Wraith, которую дизайнер назвал «темным альтер-эго» модели.В салоне появились цветные акценты в тон кузова, а знаменитое «звездное небо» на потолке впервые стало переливаться оранжевыми, зелеными и фиолетовыми огнями. Пассажиры могут проникнуться завораживающей атмосферой ночной Москвы, не выходя из автомобиля. Дополнительно подчеркнуть таинственный дизайн должны необычные материалы, использованные в отделке интерьера. Например, переднюю панель изготовили из углепластика с волокнами алюминия. Похожую комбинацию используют при строительстве военных самолетов-невидимок.
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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