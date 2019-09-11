11 сентября 2019, 07:50
Rolls-Royce выпустил особое купе Wraith в честь ночной Москвы
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Компания Rolls-Royce представила специальную серию купе Wraith, созданную по просьбе российского представительства марки. Дизайн автомобилей вдохновлен огнями ночной Москвы.
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По словам дизайнера направления персонализации Bespoke Мэтта Дэнтона, вдохновение создатели черпали в образе ночной Москвы, которая «never sleeps» («никогда не спит»). Зеленые огни Москва-Сити, красно-желтые огни мчащихся автомобилей, мягкий свет фонарей и подсветка московских высоток – все это нашло отражение в новой эксклюзивной серии Rolls-Royce Wraith, которую дизайнер назвал «темным альтер-эго» модели.
В салоне появились цветные акценты в тон кузова, а знаменитое «звездное небо» на потолке впервые стало переливаться оранжевыми, зелеными и фиолетовыми огнями. Пассажиры могут проникнуться завораживающей атмосферой ночной Москвы, не выходя из автомобиля. Дополнительно подчеркнуть таинственный дизайн должны необычные материалы, использованные в отделке интерьера. Например, переднюю панель изготовили из углепластика с волокнами алюминия. Похожую комбинацию используют при строительстве военных самолетов-невидимок.
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