6 апреля 2018, 09:05

Rolls-Royce выпустит электрокар для Китая

Компания Rolls-Royce рассматривает возможность создания электрокара. Автомобиль с полностью электрической силовой установкой построят в ответ на запрос китайского рынка.
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Rolls-Royce выпустит электрокар для Китая Rolls-Royce
Глава отдела разработки электрических агрегатов BMW Group Штефан Юрашек сообщил, что рано или поздно компании придется электрифицировать часть своего модельного ряда. Электромобили – это перспективное направление. Спрос на них в некоторых странах и, прежде всего, в Китае очень высок. Однако точные сроки появления первого электрического Rolls-Royce пока не называются. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

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Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил, что электрификация – это путь вперед. Но электромобиль британской марки появится не раньше, чем через несколько лет. По его словам, современные электрические технологии не удовлетворяют в полной мере высоким стандартам компании. Сейчас аккумуляторные батареи могут обеспечить для тяжелых седанов Rolls-Royce дальность хода не более 190 километров. К созданию электрокара можно приступать, когда этот показатель возрастет до 500 километров. А пока у Rolls-Royce есть практический бесшумный 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, который работает так же тихо и ровно, как электромотор.

Точно можно утверждать, что у Rolls-Royce не будет гибридного автомобиля. Торстен Мюллер-Отвос назвал эту технологию промежуточной при переходе от традиционных ДВС к электродвигателям. По его мнению, гибриды – компромисс, на который клиенты Rolls-Royce ни за что не согласятся.
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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Концеп-кар от Rolls Royce поистине уникален
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
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| Кому: Gunner04добрый вечер снял акумулятор и требует код на магнитолу машина хонла цивик 2006 года гибрид селан помогите пжл с регением этой проьлемы.какой код и как его внести?
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Rolls-Royce выпустит электрокар для Китая
Глава отдела разработки электрических агрегатов BMW Group Штефан Юрашек сообщил, что рано или поздно компании придется электрифицировать часть своего модельного ряда. Электромобили – это перспективное направление. Спрос на них в некоторых странах и, прежде всего, в Китае очень высок. Однако точные сроки появления первого электрического Rolls-Royce пока не называются. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято.{{material_122912}}Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил, что электрификация – это путь вперед. Но электромобиль британской марки появится не раньше, чем через несколько лет. По его словам, современные электрические технологии не удовлетворяют в полной мере высоким стандартам компании. Сейчас аккумуляторные батареи могут обеспечить для тяжелых седанов Rolls-Royce дальность хода не более 190 километров. К созданию электрокара можно приступать, когда этот показатель возрастет до 500 километров. А пока у Rolls-Royce есть практический бесшумный 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, который работает так же тихо и ровно, как электромотор.Точно можно утверждать, что у Rolls-Royce не будет гибридного автомобиля. Торстен Мюллер-Отвос назвал эту технологию промежуточной при переходе от традиционных ДВС к электродвигателям. По его мнению, гибриды – компромисс, на который клиенты Rolls-Royce ни за что не согласятся.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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