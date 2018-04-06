6 апреля 2018, 09:05
Rolls-Royce выпустит электрокар для Китая
Компания Rolls-Royce рассматривает возможность создания электрокара. Автомобиль с полностью электрической силовой установкой построят в ответ на запрос китайского рынка.
Глава отдела разработки электрических агрегатов BMW Group Штефан Юрашек сообщил, что рано или поздно компании придется электрифицировать часть своего модельного ряда. Электромобили – это перспективное направление. Спрос на них в некоторых странах и, прежде всего, в Китае очень высок. Однако точные сроки появления первого электрического Rolls-Royce пока не называются. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято.
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Точно можно утверждать, что у Rolls-Royce не будет гибридного автомобиля. Торстен Мюллер-Отвос назвал эту технологию промежуточной при переходе от традиционных ДВС к электродвигателям. По его мнению, гибриды – компромисс, на который клиенты Rolls-Royce ни за что не согласятся.
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
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