Роналдо против Неймара: чьи автомобили круче?
Lamborghini Veneno (Неймар)
В коллекции Неймара есть много прекрасных автомобилей: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и Audi. Но один из его самых любимых – двухместный суперкар Lamborghini Veneno с 6,5-литровым мотором V12, который развивает 750 л.с. и благодаря отточенной аэродинамике может разгоняться до 355 км/ч. С места до первой «сотни» автомобиль ускоряется за 2,8 секунды. Veneno Неймара стоит около 420 000 долларов или порядка 31 млн рублей в пересчете по курсу.
Lamborghini Aventador LP 700-4 (Роналду)
Матово-черный Aventador Роналду оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 700 л.с. при 8000 об/мин. Цифры в названии модели обозначают мощность двигателя и наличие полного привода. При проектировании Aventador LP700-4 огромное внимание уделили снижению массы. В конструкции суперкара широко использовано углеволокно, благодаря которому сухой вес машины составляет всего 1 575 кг. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость – 350 км/ч. Этот зверь обошелся Роналдо в 318 000 долларов (23,3 млн рублей).
Lykan Hypersport (Неймар)
Этот великолепный спортивный автомобиль от ливанской компании W Motors представляет собой двухместное купе с мощным битурбомотором. Двигатель объемом 3,7 литра выдает 780 л.с. при 7100 об/мин. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. От 0 до 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость – 395 км/ч. Lykan Hypersport стоит около 315 000 долларов (23,1 млн рублей).
Bugatti Chiron (Роналду)
Роналду – давний поклонник суперкаров Bugatti, которые часто мелькают в его постах в соцсетях. До недавнего времени он ездил на Bugatti Chiron с 8,0-литровым W16, который развивает невероятные 1500 л.с. при 6000 об/мин. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость обычных гражданских версий в целях безопасности ограничена до 420 км/ч. Стоит Chiron не менее 3 млн долларов (220 млн рублей). По слухам, недавно Роналду купил эксклюзивный суперкар Bugatti La Voiture Noir, который на сегодняшний день считается самым дорогим новым автомобилем в мире. За уникальную машину он выложил 11 млн евро (976 млн рублей).
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