Росасфальт требует вернуть знак «Шипы» и запретить водителям ездить быстрее 80 км/ч
В Минтрансе к идее отнеслись настороженно и предложили вынести ее на общественное обсуждение. В ведомстве напомнили, что во многих регионах России на дорогах зимой вместо чистого асфальта разрешен «уплотненный снежный покров», а значит шипы не вступают в непосредственный контакт с асфальтом. Проблему износа дорог надо решить комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и качеству асфальтобетонных смесей.
В Ассоциации производителей шин парировал, что помимо шипов на износ дорог влияют соблюдение технологии при укладке асфальта и качество самой смеси, а также соблюдение весовых ограничений и агрессивность реагентов.
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