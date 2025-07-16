Росавиация обнаружила место крушения вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке
Вертолет Ми-8, который исчез 14 июля в районе Хабаровского края, был найден благодаря поисковому вертолету Росавиации. Обломки воздушного судна обнаружены в районе мыса Гадикан, сообщили в МЧС России 16 июля. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. После дозаправки в Охотске пилот перестал выходить на связь.
В настоящее время к месту падения направляются спасательные группы для проведения детального осмотра и оценки ситуации. По предварительной информации, вертолет был полностью разрушен при падении. На обломках обнаружены следы возгорания. В зоне крушения отсутствует спутниковая связь, а аварийный маячок не сработал, что осложнило поиски.
На борту Ми-8 находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Спасатели обследовали более 800 квадратных километров тайги в поисках пропавшего вертолета, однако найти его не удавалось до сегодняшнего дня.
В отношении компании-эксплуатанта вертолета Ми-8 начата внеплановая выездная проверка, сообщили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры. Контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по статье 264 части 3 УК РФ, осуществляет транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре. Дело связано с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим гибель двух и более человек.
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Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
05.06.2025, 09:23
Катастрофа в Тихом океане: тысячи машин горят на брошенном судне
Грузовое судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей, включая 800 электрокаров, продолжает гореть в Тихом океане. По данным агентства Bloomberg, экипаж из 22 человек был эвакуирован американской Береговой охраной после неудачных попыток потушить пожар.Читать далее
-
07.03.2025, 08:31
ДТП с двумя автобусами в Белгородской области унесло жизни 6 человек
Вечером 6 марта в Белгородской области произошла серьезная авария с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, перевозившего сотрудников «Мираторга» и автобуса Hyundai с военными. Шесть человек погибли на месте, еще четверо получили травмы.Читать далее
-
06.03.2025, 17:12
Ростех показал на видео, как стекло МС-21 выдерживает удар птицы на 600 км/ч
Ростех продемонстрировал уникальные испытания отечественного стекла для лайнера МС-21. Продукцию разработало обнинское предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина, специализирующееся на производстве авиационных компонентов. Читать далее
-
18.02.2025, 08:33
«Мы висели вверх ногами, как летучие мыши»: самолет перевернулся при посадке в Торонто
Борт авиакомпании Delta Air Lines с 80 пассажирами на борту потерпел крушение в аэропорту Торонто при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Избежать жертв помогли изменения, внесенные в конструкцию после трагедии 1987 года.Читать далее
-
07.02.2025, 16:01
Новый отечественный двигатель заменит иностранные аналоги
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург принял участие в церемонии вручения сертификата типа двигателя ВК-650В для легких вертолетов, разработанного специалистами ОДК-Климов в рекордные сроки.Читать далее
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