Росавиация обнаружила место крушения вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Росавиация выявила точку падения вертолета Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае. Спасатели направляются к месту крушения для обследования. По предварительным данным, воздушное судно сильно повреждено, сигнал маячка не сработал.

Вертолет Ми-8, который исчез 14 июля в районе Хабаровского края, был найден благодаря поисковому вертолету Росавиации. Обломки воздушного судна обнаружены в районе мыса Гадикан, сообщили в МЧС России 16 июля. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. После дозаправки в Охотске пилот перестал выходить на связь.

В настоящее время к месту падения направляются спасательные группы для проведения детального осмотра и оценки ситуации. По предварительной информации, вертолет был полностью разрушен при падении. На обломках обнаружены следы возгорания. В зоне крушения отсутствует спутниковая связь, а аварийный маячок не сработал, что осложнило поиски.

На борту Ми-8 находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Спасатели обследовали более 800 квадратных километров тайги в поисках пропавшего вертолета, однако найти его не удавалось до сегодняшнего дня.

В отношении компании-эксплуатанта вертолета Ми-8 начата внеплановая выездная проверка, сообщили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры. Контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по статье 264 части 3 УК РФ, осуществляет транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре. Дело связано с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим гибель двух и более человек.

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