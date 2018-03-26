26 марта 2018, 16:38
Росавтодор изменит регламент дорожного ремонта
Роставтодор по поручению президента разрабатывает новый ГОСТ, определяющий порядок проведения ремонта дорог. Устанавливать знаки, ограничивать скорость и перенаправлять потоки по новым стандартам начнут уже в 2018 году.
Проблема назрела давно. Впервые вопросы безопасности во время дорожного ремонта обсуждались еще два года назад на президиуме Госсовета. По итогам 2017 года, в зоне проведения ремонтных работ произошло около 67 000 ДТП и более 10 000 случаев наезда на ограждения. Но самое главное, что в авариях гибнут люди, в том числе и дорожные рабочие. До сих пор в российском законодательстве не было единого нормативного акта, который бы определял, как обозначать места ремонта и организовывать движение транспорта. Подрядчики должны были руководствоваться лишь рекомендациями Росавтодора, выпущенными в 2014 году.
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В зоне проведения работ скорость будет ограничиваться до 20 км/ч. На скоростных автомагистралях необходимо выставлять знаки, постепенно снижающие скорость с шагом в 20-30 км/ч. После окончания ремонта все знаки должны быть зачехлены или убраны, а временная дорожная разметка смыта в течение суток. Новый регламент включает в себя девять различных схем организации движения, в зависимости от типа дорог.
В настоящее время новый ГОСТ проходит финальную стадию согласований и корректировок. Росстандарт рассчитывает утвердить его до конца марта. Однако это не означает, что правила немедленно вступят в силу. Скорее всего, новый регламент заработает ближе к осени. Поэтому основной сезон дорожного ремонта 2018 года завершится по старым нормативам.
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