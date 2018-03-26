26 марта 2018, 16:38

Росавтодор изменит регламент дорожного ремонта

Роставтодор по поручению президента разрабатывает новый ГОСТ, определяющий порядок проведения ремонта дорог. Устанавливать знаки, ограничивать скорость и перенаправлять потоки по новым стандартам начнут уже в 2018 году.
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Проблема назрела давно. Впервые вопросы безопасности во время дорожного ремонта обсуждались еще два года назад на президиуме Госсовета. По итогам 2017 года, в зоне проведения ремонтных работ произошло около 67 000 ДТП и более 10 000 случаев наезда на ограждения. Но самое главное, что в авариях гибнут люди, в том числе и дорожные рабочие. До сих пор в российском законодательстве не было единого нормативного акта, который бы определял, как обозначать места ремонта и организовывать движение транспорта. Подрядчики должны были руководствоваться лишь рекомендациями Росавтодора, выпущенными в 2014 году.

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В 2016 году Росавтодор подписал контракт на 4,9 млн руб. с РосдорНИИ на разработку соответствующего ГОСТа. В итоговом документе на 56 страницах подробно расписывается порядок проведения дорожного ремонта. Например, при длительном ремонте на автомагистрали, зона предупреждения должна быть 500 – 700 метров, а зона отгона 20 – 600 метров. На трассах с разрешенной скоростью выше 60км/ч в начале на одной из полос должен обязательно стоять автомобиль прикрытия с включенным спецсигналом. Это делается, чтобы дополнительно привлечь внимание водителей. А вот мигающие стрелки и информационные табло не являются обязательными. Дорожные компании могут устанавливать их по своему усмотрению.

В зоне проведения работ скорость будет ограничиваться до 20 км/ч. На скоростных автомагистралях необходимо выставлять знаки, постепенно снижающие скорость с шагом в 20-30 км/ч. После окончания ремонта все знаки должны быть зачехлены или убраны, а временная дорожная разметка смыта в течение суток. Новый регламент включает в себя девять различных схем организации движения, в зависимости от типа дорог.

В настоящее время новый ГОСТ проходит финальную стадию согласований и корректировок. Росстандарт рассчитывает утвердить его до конца марта. Однако это не означает, что правила немедленно вступят в силу. Скорее всего, новый регламент заработает ближе к осени. Поэтому основной сезон дорожного ремонта 2018 года завершится по старым нормативам. 

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Росавтодор изменит регламент дорожного ремонта
Проблема назрела давно. Впервые вопросы безопасности во время дорожного ремонта обсуждались еще два года назад на президиуме Госсовета. По итогам 2017 года, в зоне проведения ремонтных работ произошло около 67 000 ДТП и более 10 000 случаев наезда на ограждения. Но самое главное, что в авариях гибнут люди, в том числе и дорожные рабочие. До сих пор в российском законодательстве не было единого нормативного акта, который бы определял, как обозначать места ремонта и организовывать движение транспорта. Подрядчики должны были руководствоваться лишь рекомендациями Росавтодора, выпущенными в 2014 году.{{material_122519}}В 2016 году Росавтодор подписал контракт на 4,9 млн руб. с РосдорНИИ на разработку соответствующего ГОСТа. В итоговом документе на 56 страницах подробно расписывается порядок проведения дорожного ремонта. Например, при длительном ремонте на автомагистрали, зона предупреждения должна быть 500 – 700 метров, а зона отгона 20 – 600 метров. На трассах с разрешенной скоростью выше 60км/ч в начале на одной из полос должен обязательно стоять автомобиль прикрытия с включенным спецсигналом. Это делается, чтобы дополнительно привлечь внимание водителей. А вот мигающие стрелки и информационные табло не являются обязательными. Дорожные компании могут устанавливать их по своему усмотрению.В зоне проведения работ скорость будет ограничиваться до 20 км/ч. На скоростных автомагистралях необходимо выставлять знаки, постепенно снижающие скорость с шагом в 20-30 км/ч. После окончания ремонта все знаки должны быть зачехлены или убраны, а временная дорожная разметка смыта в течение суток. Новый регламент включает в себя девять различных схем организации движения, в зависимости от типа дорог.В настоящее время новый ГОСТ проходит финальную стадию согласований и корректировок. Росстандарт рассчитывает утвердить его до конца марта. Однако это не означает, что правила немедленно вступят в силу. Скорее всего, новый регламент заработает ближе к осени. Поэтому основной сезон дорожного ремонта 2018 года завершится по старым нормативам. 
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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