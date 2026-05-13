Росавтодор назвал главную причину отказа от строительства бетонных дорог

13 мая 2026, 13:27
Росавтодор объяснил, почему цементные дороги не подходят для России
Росавтодор объяснил, почему цементные дороги не подходят для России
Федеральное дорожное агентство неожиданно выступило против строительства дорог с цементобетонным покрытием. Эксперты объяснили, какие реальные проблемы возникают на таких трассах и почему это решение важно для всех водителей. Что грозит тем, кто уже ездит по бетонным дорогам - разбираемся, почему вопрос стал острым именно сейчас.
В России разгорелась дискуссия вокруг выбора материалов для строительства автодорог. Федеральное дорожное агентство выступило против использования цементобетонного покрытия на трассах, что стало неожиданным поворотом для многих автомобилистов. Причины такого решения напрямую касаются безопасности, комфорта и долговечности дорог, а значит - затрагивают каждого, кто ежедневно пользуется личным транспортом.
Как сообщают «Известия», специалисты Росавтодора отмечают: главная проблема бетонных дорог - их уязвимость к воздействию шипованных шин. При высоких скоростях такие шины буквально вырезают колеи и выбоины в покрытии, что быстро приводит к ухудшению ровности и появлению опасных дефектов. Кроме того, бетонные трассы становятся источником повышенного шума, что особенно заметно вблизи жилых районов и на оживленных магистралях.
Еще один важный фактор - климатические особенности России. Перепады температур, характерные для большинства регионов страны, вызывают появление трещин и термических напряжений в бетонном покрытии. Со временем это приводит к постепенному разрушению структуры материала, а значит - к необходимости частого и дорогостоящего ремонта. Не стоит забывать и о воздействии противогололедных реагентов, нефтепродуктов и других агрессивных веществ, которые ускоряют коррозию не только самого бетона, но и арматуры внутри дорожного полотна.
Эксперты также обращают внимание на еще одну проблему: при эксплуатации трасс с цементобетонным покрытием и активном использовании шипованной резины в воздух поднимается мелкая пыль. Она может быть опасна для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями легких. Этот аспект часто игнорируют, хотя он напрямую влияет на качество жизни вблизи крупных транспортных узлов.
Вопрос выбора материалов для дорог уже не раз становился предметом обсуждения среди специалистов и простых водителей. Например, недавно внимание автомобилистов привлекла ситуация с ошибочным дорожным знаком на Сахалине, которая показала, насколько важно учитывать все детали при организации дорожного движения - подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданной реакции водителей на указатель в Корсаково.
Таким образом, решение Росавтодора отказаться от цементобетонных дорог основано на реальных проблемах эксплуатации и безопасности. В условиях российского климата и особенностей дорожного движения такой подход выглядит оправданным, хотя и вызывает споры среди сторонников разных технологий строительства.
Похожие материалы
-
13.05.2026, 12:48
Mercedes-Benz продает автосалоны в Берлине: сокращения и перемены на рынке
Mercedes-Benz неожиданно решил избавиться от своих автосалонов в столице Германии. Более тысячи сотрудников рискуют остаться без стабильной занятости, а покупатели - столкнуться с переменами в обслуживании. Почему компания пошла на такой шаг и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут отрасль и клиентов. Мало кто знает, но ситуация может затронуть и другие бренды.Читать далее
-
13.05.2026, 12:34
В Германии автопроизводители потеряют 225 тысяч рабочих мест к 2035 году
Немецкая ассоциация автомобильной промышленности предупредила: к 2035 году в отрасли исчезнут 225 тысяч рабочих мест. Причины - переход на электромобили, падение спроса и давление конкурентов из Китая. Какие последствия ждут рынок и почему ЕС меняет свои решения - разбираемся, что это значит для автолюбителей и бизнеса.Читать далее
-
13.05.2026, 12:09
Импорт подержанных авто мощнее 160 л.с. в России рухнул в 8 раз за год
В России зафиксирован резкий спад импорта подержанных автомобилей с мощными двигателями. Эксперты объясняют, что новые ставки утильсбора полностью изменили структуру рынка. Какие последствия ждут покупателей и почему ситуация коснулась почти всех - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 11:16
В России выявили автомобили с наибольшим снижением цен на вторичном рынке
В апреле на вторичном рынке произошли заметные изменения. Цены на некоторые авто снизились. В других сегментах отмечен рост стоимости. Эксперты раскрыли интересные детали по регионам.Читать далее
-
13.05.2026, 11:08
Что делать, если забыл права и документы на автомобиль дома
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда документы остались дома. Не всегда это приводит к крупным штрафам. Важно знать, как правильно действовать при остановке инспектором. Разбираемся в деталях возможных последствий.Читать далее
-
13.05.2026, 10:28
Правила для велосипедистов: где можно ездить и за что реально штрафуют в 2026 году
Мало кто задумывается, что велосипедист - полноценный участник дорожного движения. Но за ошибки на дороге штрафуют не только водителей авто. Какие запреты и обязанности есть у велосипедистов, где им разрешено ездить и что грозит за нарушение - объясняем, почему важно знать эти нюансы именно сейчас.Читать далее
-
13.05.2026, 09:23
Дилеры китайских авто массово отказывают в гарантийном ремонте: названы причины
Владельцы китайских автомобилей в России все чаще сталкиваются с отказами дилеров в гарантийном ремонте. Эксперты отмечают, что проблемы начинаются уже после 30 000 км пробега, а слабым местом остается электроника. Почему дилеры не берут на себя обязательства и что грозит автовладельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 08:33
Ошибочный дорожный знак на Корсаково удивил водителей на юге Сахалина
Неожиданный дорожный указатель с названием «Корсаково» вызвал вопросы у автомобилистов Сахалина. Ведь такого населенного пункта на острове нет. Власти оперативно отреагировали на ситуацию, объяснив, кто допустил промах и что будет дальше. Почему такие случаи важны для всех водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 08:27
Китайские автодилеры столкнулись с рекордным падением продаж в апреле 2026 года
В апреле 2026 года продажи автомобилей в Китае снизились на 20%, что поставило дилерские центры в сложное положение. Производители прекратили поддержку, а рынок традиционных авто стремительно сжимается. Почему ситуация стала критической - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 08:21
Honda прекращает выпуск Fit и ZR-V в Китае: что это значит для российского рынка
Honda неожиданно сокращает модельный ряд в Китае: дилеры уже не принимают заказы на популярные Fit и ZR-V, а другие модели продают с большими скидками. Почему это важно для россиян, какие перемены ждут рынок и что будет с поставками - разбираемся, что происходит на самом деле. Мало кто знает, но часть этих машин активно попадала в Россию через параллельный импорт.Читать далее
Похожие материалы
-
13.05.2026, 12:48
Mercedes-Benz продает автосалоны в Берлине: сокращения и перемены на рынке
Mercedes-Benz неожиданно решил избавиться от своих автосалонов в столице Германии. Более тысячи сотрудников рискуют остаться без стабильной занятости, а покупатели - столкнуться с переменами в обслуживании. Почему компания пошла на такой шаг и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут отрасль и клиентов. Мало кто знает, но ситуация может затронуть и другие бренды.Читать далее
-
13.05.2026, 12:34
В Германии автопроизводители потеряют 225 тысяч рабочих мест к 2035 году
Немецкая ассоциация автомобильной промышленности предупредила: к 2035 году в отрасли исчезнут 225 тысяч рабочих мест. Причины - переход на электромобили, падение спроса и давление конкурентов из Китая. Какие последствия ждут рынок и почему ЕС меняет свои решения - разбираемся, что это значит для автолюбителей и бизнеса.Читать далее
-
13.05.2026, 12:09
Импорт подержанных авто мощнее 160 л.с. в России рухнул в 8 раз за год
В России зафиксирован резкий спад импорта подержанных автомобилей с мощными двигателями. Эксперты объясняют, что новые ставки утильсбора полностью изменили структуру рынка. Какие последствия ждут покупателей и почему ситуация коснулась почти всех - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 11:16
В России выявили автомобили с наибольшим снижением цен на вторичном рынке
В апреле на вторичном рынке произошли заметные изменения. Цены на некоторые авто снизились. В других сегментах отмечен рост стоимости. Эксперты раскрыли интересные детали по регионам.Читать далее
-
13.05.2026, 11:08
Что делать, если забыл права и документы на автомобиль дома
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда документы остались дома. Не всегда это приводит к крупным штрафам. Важно знать, как правильно действовать при остановке инспектором. Разбираемся в деталях возможных последствий.Читать далее
-
13.05.2026, 10:28
Правила для велосипедистов: где можно ездить и за что реально штрафуют в 2026 году
Мало кто задумывается, что велосипедист - полноценный участник дорожного движения. Но за ошибки на дороге штрафуют не только водителей авто. Какие запреты и обязанности есть у велосипедистов, где им разрешено ездить и что грозит за нарушение - объясняем, почему важно знать эти нюансы именно сейчас.Читать далее
-
13.05.2026, 09:23
Дилеры китайских авто массово отказывают в гарантийном ремонте: названы причины
Владельцы китайских автомобилей в России все чаще сталкиваются с отказами дилеров в гарантийном ремонте. Эксперты отмечают, что проблемы начинаются уже после 30 000 км пробега, а слабым местом остается электроника. Почему дилеры не берут на себя обязательства и что грозит автовладельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 08:33
Ошибочный дорожный знак на Корсаково удивил водителей на юге Сахалина
Неожиданный дорожный указатель с названием «Корсаково» вызвал вопросы у автомобилистов Сахалина. Ведь такого населенного пункта на острове нет. Власти оперативно отреагировали на ситуацию, объяснив, кто допустил промах и что будет дальше. Почему такие случаи важны для всех водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 08:27
Китайские автодилеры столкнулись с рекордным падением продаж в апреле 2026 года
В апреле 2026 года продажи автомобилей в Китае снизились на 20%, что поставило дилерские центры в сложное положение. Производители прекратили поддержку, а рынок традиционных авто стремительно сжимается. Почему ситуация стала критической - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 08:21
Honda прекращает выпуск Fit и ZR-V в Китае: что это значит для российского рынка
Honda неожиданно сокращает модельный ряд в Китае: дилеры уже не принимают заказы на популярные Fit и ZR-V, а другие модели продают с большими скидками. Почему это важно для россиян, какие перемены ждут рынок и что будет с поставками - разбираемся, что происходит на самом деле. Мало кто знает, но часть этих машин активно попадала в Россию через параллельный импорт.Читать далее