Росавтодор назвал главную причину отказа от строительства бетонных дорог

Росавтодор объяснил, почему цементные дороги не подходят для России

Федеральное дорожное агентство неожиданно выступило против строительства дорог с цементобетонным покрытием. Эксперты объяснили, какие реальные проблемы возникают на таких трассах и почему это решение важно для всех водителей. Что грозит тем, кто уже ездит по бетонным дорогам - разбираемся, почему вопрос стал острым именно сейчас.

В России разгорелась дискуссия вокруг выбора материалов для строительства автодорог. Федеральное дорожное агентство выступило против использования цементобетонного покрытия на трассах, что стало неожиданным поворотом для многих автомобилистов. Причины такого решения напрямую касаются безопасности, комфорта и долговечности дорог, а значит - затрагивают каждого, кто ежедневно пользуется личным транспортом.

Как сообщают «Известия», специалисты Росавтодора отмечают: главная проблема бетонных дорог - их уязвимость к воздействию шипованных шин. При высоких скоростях такие шины буквально вырезают колеи и выбоины в покрытии, что быстро приводит к ухудшению ровности и появлению опасных дефектов. Кроме того, бетонные трассы становятся источником повышенного шума, что особенно заметно вблизи жилых районов и на оживленных магистралях.

Еще один важный фактор - климатические особенности России. Перепады температур, характерные для большинства регионов страны, вызывают появление трещин и термических напряжений в бетонном покрытии. Со временем это приводит к постепенному разрушению структуры материала, а значит - к необходимости частого и дорогостоящего ремонта. Не стоит забывать и о воздействии противогололедных реагентов, нефтепродуктов и других агрессивных веществ, которые ускоряют коррозию не только самого бетона, но и арматуры внутри дорожного полотна.

Эксперты также обращают внимание на еще одну проблему: при эксплуатации трасс с цементобетонным покрытием и активном использовании шипованной резины в воздух поднимается мелкая пыль. Она может быть опасна для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями легких. Этот аспект часто игнорируют, хотя он напрямую влияет на качество жизни вблизи крупных транспортных узлов.

Таким образом, решение Росавтодора отказаться от цементобетонных дорог основано на реальных проблемах эксплуатации и безопасности. В условиях российского климата и особенностей дорожного движения такой подход выглядит оправданным, хотя и вызывает споры среди сторонников разных технологий строительства.