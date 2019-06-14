14 июня 2019, 08:33
Росавтодор предлагает увеличить скорость до 130 км/ч
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Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит новый стандарт, позволяющий на некоторых участках увеличивать скорость до 130 км/ч. Одновременно предлагается сузить левую полосу на 25 сантиметров. Новый ГОСТ могут утвердить уже в августе 2019 года.
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Уже сейчас Автодор увеличивает скорость до 130 км/ч на некоторых участках этих двух магистралей. Главная цель - увеличить пропускную способность платной трассы. К тому же опытным путем было доказано, что увеличение скоростного лимита ведет к снижению аварийности. Например, на двух участках М-4 (94 - 103 км и 113 - 120 км), где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества ДТП.
Будущий ГОСТ вводит также новые требования к ширине дороге. На шестиполосных (и более) магистралях предлагается сузить крайние левые полосы с нынешних 3,75 м до 3,5 м. Это будет сделано для выравнивания скоростей в потоке. Кроме того, документ предусматривает обязательное выделение места на автомагистралях под парковочные площадки. Если ширина обочины менее 1,5 метров, то каждые 3 – 5 километров на дороге должны строится площадки шириной не менее 3,75 метров, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Это позволит снизить ДТП, связанных с наездом на транспорт, стоящий на автомагистралях.
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эх, поездка все море подавай, солнце а я бы наоборот уехала бы куда-то, где прохладнее в городе жуткая жара и духота В лес бы, та к речке хорошей большой компанией, вечера под гитарку и плов на костре ляпотааааа или вообще устроить мини-тур по нескольким местам
добрый вечер, всем читающим не первый раз подобное читаю и у людей хватает на это совести заправщик, кассир, все молодцы, там явно какая-то хитроумная схема Автор, не переживайте, все что случилось на их совести, им все вернется бумерангом жизнь так часто с нами поступает
тема от 2010 года, скорее всего уже все решилось была и у меня подобная ситуация, то царапали, то дворники отламывали. но потом прекратилось, когда машина пару дней постояла на стоянке на Вашем месте я бы, скорее всего, караулила бы. заловила бы, и с поличным - полиции.
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