14 июня 2019, 08:33

Росавтодор предлагает увеличить скорость до 130 км/ч

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Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит новый стандарт, позволяющий на некоторых участках увеличивать скорость до 130 км/ч. Одновременно предлагается сузить левую полосу на 25 сантиметров. Новый ГОСТ могут утвердить уже в августе 2019 года.
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В ближайшее время лимит разрешенной скорости может повыситься в России со 110 до 130 км/ч. Увеличить скорость предлагается на дорогах, соответствующих нескольким требованиям. На автомагистрали не должно быть очагов аварийности (не более трех ДТП на одном километре в год) и глубокой колеи (не более 15 мм). В числе первых лимит официально увеличат на платных трассах М4 «Дон» и М11 «Москва – Санкт-Петербург». Тем не менее во время сильных снегопадов и ливней разрешенную скорость будут снижать.
 
Уже сейчас Автодор увеличивает скорость до 130 км/ч на некоторых участках этих двух магистралей. Главная цель - увеличить пропускную способность платной трассы. К тому же опытным путем было доказано, что увеличение скоростного лимита ведет к снижению аварийности. Например, на двух участках М-4 (94 - 103 км и 113 - 120 км), где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества ДТП.

Будущий ГОСТ вводит также новые требования к ширине дороге. На шестиполосных (и более) магистралях предлагается сузить крайние левые полосы с нынешних 3,75 м до 3,5 м. Это будет сделано для выравнивания скоростей в потоке. Кроме того, документ предусматривает обязательное выделение места на автомагистралях под парковочные площадки. Если ширина обочины менее 1,5 метров, то каждые 3 – 5 километров на дороге должны строится площадки шириной не менее 3,75 метров, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Это позволит снизить ДТП, связанных с наездом на транспорт, стоящий на автомагистралях.


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Куда едем летом?
эх, поездка все море подавай, солнце а я бы наоборот уехала бы куда-то, где прохладнее в городе жуткая жара и духота В лес бы, та к речке хорошей большой компанией, вечера под гитарку и плов на костре ляпотааааа или вообще устроить мини-тур по нескольким местам
JuneSummer.1
Забавная история на заправке
добрый вечер, всем читающим не первый раз подобное читаю и у людей хватает на это совести заправщик, кассир, все молодцы, там явно какая-то хитроумная схема Автор, не переживайте, все что случилось на их совести, им все вернется бумерангом жизнь так часто с нами поступает
JuneSummer.1
Бьют машину!!!
тема от 2010 года, скорее всего уже все решилось была и у меня подобная ситуация, то царапали, то дворники отламывали. но потом прекратилось, когда машина пару дней постояла на стоянке на Вашем месте я бы, скорее всего, караулила бы. заловила бы, и с поличным - полиции.
JuneSummer.1
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Росавтодор предлагает увеличить скорость до 130 км/ч
{{material_124401}}В ближайшее время лимит разрешенной скорости может повыситься в России со 110 до 130 км/ч. Увеличить скорость предлагается на дорогах, соответствующих нескольким требованиям. На автомагистрали не должно быть очагов аварийности (не более трех ДТП на одном километре в год) и глубокой колеи (не более 15 мм). В числе первых лимит официально увеличат на платных трассах М4 «Дон» и М11 «Москва – Санкт-Петербург». Тем не менее во время сильных снегопадов и ливней разрешенную скорость будут снижать. Уже сейчас Автодор увеличивает скорость до 130 км/ч на некоторых участках этих двух магистралей. Главная цель - увеличить пропускную способность платной трассы. К тому же опытным путем было доказано, что увеличение скоростного лимита ведет к снижению аварийности. Например, на двух участках М-4 (94 - 103 км и 113 - 120 км), где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества ДТП.Будущий ГОСТ вводит также новые требования к ширине дороге. На шестиполосных (и более) магистралях предлагается сузить крайние левые полосы с нынешних 3,75 м до 3,5 м. Это будет сделано для выравнивания скоростей в потоке. Кроме того, документ предусматривает обязательное выделение места на автомагистралях под парковочные площадки. Если ширина обочины менее 1,5 метров, то каждые 3 – 5 километров на дороге должны строится площадки шириной не менее 3,75 метров, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Это позволит снизить ДТП, связанных с наездом на транспорт, стоящий на автомагистралях.
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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