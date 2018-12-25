25 декабря 2018, 10:57

Росавтодор задумался об увеличении скоростного лимита

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Росавтодор планирует повысить максимальную разрешенную скорость на некоторых платных и бесплатных новых автотрассах. В частности, на магистралях в Псковской области и Пермском крае лимит могут увеличить с 90 до 110 км/ч, а на платной М-11 – со 110 до 130 км/ч.
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Росавтодор задумался об увеличении скоростного лимита
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По мнению Росавтодора, увеличение скоростного лимита позволит повысить пропускную способность магистралей и снизить аварийность. Уже сейчас в России есть дороги с разделенными транспортными потоками, приподнятыми пешеходными переходами и многоуровневыми развязками. Они позволяют безопасно ездить быстрее стандартных 90 км/ч. Статистика компании «Автодор», отвечающей за платные дороги, гласит, что после повышения предельно разрешенной скорости на некоторых пилотных участках, сократилось количество тяжелых аварий со смертельными исходами.

Сейчас Росавтодор совместно с ГИБДД согласовывают список участков, на которых в ближайшее время могут увеличить скоростной режим. В первую очередь, речь идет об участках трассы М-9 «Балтия» в Псковской области (с 419 по 616 км), об автодороге Р-23 (со 178 по 542 км), Р-56 (со 105 по 141 км) и А-212 (с 4 по 59 км). Кроме того, поднять скорость потока хотят в Пермском крае на автодороге Р-242 (с 33 по 47 км). В дальнейшем до 110 км/ч скорость могут увеличить на некоторых участках следующих магистралей: М-8 и М-5, А-370 и А-289, Р-22, Р-217 и Р-404.

Что касается платных магистралей, то ГК «Автодор» хочет повысить скорость со 110 до 130 км/ч на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 «Москва– Санкт-Петербург». Сейчас официально разгонятся до 130 км/ч можно только на одном отрезке М-11 и на четырех - М-4. 

Мнения экспертов разделились. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что введение подобного «рваного» скоростного режима на одной магистрали негативно скажется на безопасности. Необходимость разгоняться и тормозить каждые 30 – 50 километров выматывает водителей. С другой стороны, заместитель главы Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов уверен, если качество дороги позволяет увеличить лимит скорости, то сделать это необходимо. Ведь на таких трассах водители все равно ездят с превышением минимум на «ненаказуемые» 20 км/ч.
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ну н езнаю, про "фокус" мой форд маверик 2004 года, пробег250 тыс.в одних руках, полет отличный!
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почему за 102л, с надо платить 3570 а не 2470,ведь за 100 лошадок 2400 по 24 руб, + 2 лошадки это 35*2=70руб, итого 2470,
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диллер Шелл 5W40льет и Кастрол , тут многие Мотул или Мобил, сам выбирай! Так что выбор за тобой
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Росавтодор задумался об увеличении скоростного лимита
{{material_125287}}По мнению Росавтодора, увеличение скоростного лимита позволит повысить пропускную способность магистралей и снизить аварийность. Уже сейчас в России есть дороги с разделенными транспортными потоками, приподнятыми пешеходными переходами и многоуровневыми развязками. Они позволяют безопасно ездить быстрее стандартных 90 км/ч. Статистика компании «Автодор», отвечающей за платные дороги, гласит, что после повышения предельно разрешенной скорости на некоторых пилотных участках, сократилось количество тяжелых аварий со смертельными исходами.Сейчас Росавтодор совместно с ГИБДД согласовывают список участков, на которых в ближайшее время могут увеличить скоростной режим. В первую очередь, речь идет об участках трассы М-9 «Балтия» в Псковской области (с 419 по 616 км), об автодороге Р-23 (со 178 по 542 км), Р-56 (со 105 по 141 км) и А-212 (с 4 по 59 км). Кроме того, поднять скорость потока хотят в Пермском крае на автодороге Р-242 (с 33 по 47 км). В дальнейшем до 110 км/ч скорость могут увеличить на некоторых участках следующих магистралей: М-8 и М-5, А-370 и А-289, Р-22, Р-217 и Р-404.Что касается платных магистралей, то ГК «Автодор» хочет повысить скорость со 110 до 130 км/ч на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 «Москва– Санкт-Петербург». Сейчас официально разгонятся до 130 км/ч можно только на одном отрезке М-11 и на четырех - М-4. Мнения экспертов разделились. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что введение подобного «рваного» скоростного режима на одной магистрали негативно скажется на безопасности. Необходимость разгоняться и тормозить каждые 30 – 50 километров выматывает водителей. С другой стороны, заместитель главы Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов уверен, если качество дороги позволяет увеличить лимит скорости, то сделать это необходимо. Ведь на таких трассах водители все равно ездят с превышением минимум на «ненаказуемые» 20 км/ч.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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