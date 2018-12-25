25 декабря 2018, 10:57
Росавтодор задумался об увеличении скоростного лимита
- 853
- 0
Росавтодор планирует повысить максимальную разрешенную скорость на некоторых платных и бесплатных новых автотрассах. В частности, на магистралях в Псковской области и Пермском крае лимит могут увеличить с 90 до 110 км/ч, а на платной М-11 – со 110 до 130 км/ч.
Ранее мы писали
Правительство поручило МВД и Минтрансу усилить контроль за соблюдением скоростного режима и снизить «ненаказуемый» ...Читать далее
Сейчас Росавтодор совместно с ГИБДД согласовывают список участков, на которых в ближайшее время могут увеличить скоростной режим. В первую очередь, речь идет об участках трассы М-9 «Балтия» в Псковской области (с 419 по 616 км), об автодороге Р-23 (со 178 по 542 км), Р-56 (со 105 по 141 км) и А-212 (с 4 по 59 км). Кроме того, поднять скорость потока хотят в Пермском крае на автодороге Р-242 (с 33 по 47 км). В дальнейшем до 110 км/ч скорость могут увеличить на некоторых участках следующих магистралей: М-8 и М-5, А-370 и А-289, Р-22, Р-217 и Р-404.
Что касается платных магистралей, то ГК «Автодор» хочет повысить скорость со 110 до 130 км/ч на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 «Москва– Санкт-Петербург». Сейчас официально разгонятся до 130 км/ч можно только на одном отрезке М-11 и на четырех - М-4.
Мнения экспертов разделились. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что введение подобного «рваного» скоростного режима на одной магистрали негативно скажется на безопасности. Необходимость разгоняться и тормозить каждые 30 – 50 километров выматывает водителей. С другой стороны, заместитель главы Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов уверен, если качество дороги позволяет увеличить лимит скорости, то сделать это необходимо. Ведь на таких трассах водители все равно ездят с превышением минимум на «ненаказуемые» 20 км/ч.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
16.11.2018, 08:29
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
02.11.2018, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ну н езнаю, про "фокус" мой форд маверик 2004 года, пробег250 тыс.в одних руках, полет отличный!
почему за 102л, с надо платить 3570 а не 2470,ведь за 100 лошадок 2400 по 24 руб, + 2 лошадки это 35*2=70руб, итого 2470,
диллер Шелл 5W40льет и Кастрол , тут многие Мотул или Мобил, сам выбирай! Так что выбор за тобой
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве