На что на границе в Курганской области потратят почти 400 млн рублей

Начальная цена контракта составляет 393,6 млн рублей. Оснастят пункты Петухово и Макушино в Курганской области. Монтаж пройдет без остановки контроля. Заявки принимают до 1 декабря 2026 года.

Начальная цена контракта составляет 393,6 млн рублей. Оснастят пункты Петухово и Макушино в Курганской области. Монтаж пройдет без остановки контроля. Заявки принимают до 1 декабря 2026 года.

Монтаж на пунктах Петухово и Макушино должен пройти без остановки их работы и помех для государственных контрольных органов. Оба железнодорожных пункта пропуска находятся в Курганской области.

Челябинский филиал ФГКУ «Росгранстрой» проводит электронный запрос котировок на установку систем видеонаблюдения и часофикации. Закупку опубликовали 24 ноября 2026 года во время 44-ФЗ; ее номер в ЕИС - 0369100000226000096. Начальная цена составляет 393,6 млн рублей. Об этом пишет Abn.agency со ссылкой на площадку B2B-Center.

В карточке закупки отдельно указаны работы по оснащению системой видеонаблюдения пункта Петухово стоимостью 212 666 666,67 рубля. Для Макушино предусмотрен отдельный объем работ стоимостью 176 500 000 рублей. Работы отнесены к коду ОКПД2 43.21.10.120, электромонтажным работам, связанным с установкой приборов.

Оборудование необходимо поставить и смонтировать до 1 декабря 2027 года. Затем подрядчику предстоит провести пусконаладочные работы и подготовить исполнительную документацию, после чего сдать результат заказчику. На этот этап отведено время до 31 мая 2028 года.

Требования закупки распространяются и на комплектующие: оборудование и материалы должны быть выпущены не ранее 2026 года. Программное обеспечение должно входить в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Работы необходимо согласовать с подразделениями Южно-Уральской железной дороги и вести так, чтобы сохранить действующие инженерные коммуникации.

Гарантия на выполненные работы составит два года. Для оборудования предусмотрен отдельный срок: не менее 24 месяцев с даты размещения в ЕИС подписанного заказчиком документа о приемке.

Заявки на участие принимают до 1 декабря 2026 года.