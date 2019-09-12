12 сентября 2019, 13:14
Росгвардия получит Lada Granta с полицейской базой на борту
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Росгвардия планирует взять на вооружение особую версию Lada Granta. Автомобили будут использоваться подразделениями вневедомственной охраны. Главные требования к машине – форсированный мотор, перенастроенная подвеска и бортовой компьютер с доступом в базы данных МВД.
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Патрульную Lada Granta для подразделений вневедомственной охраны Росгвардии оборудуют отдельным местом для хранения оружия и спецсредств. В салоне будет предусмотрено отделение для перевозки задержанных или служебно-розыскной собаки.
Стандартная Lada Granta оснащается 1,6-литровыми бензиновыми моторами максимальной мощностью 106 лошадиных сил. На днях в салоны официальных дилеров Lada начали отгружать «драйверскую» версию «Гранты» под названием Drive Active. Новинка отличается от стандартного седана спортивными акцентами в дизайне, а также анатомическими передними креслами и короткоходной подвеской спортивного типа, разработанной подразделением Lada Sport. Седан с «механикой» стоит минимум 629 900 рублей, с «роботом» - 654 900 рублей.
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