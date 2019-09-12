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12 сентября 2019, 13:14

Росгвардия получит Lada Granta с полицейской базой на борту

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Росгвардия планирует взять на вооружение особую версию Lada Granta. Автомобили будут использоваться подразделениями вневедомственной охраны. Главные требования к машине – форсированный мотор, перенастроенная подвеска и бортовой компьютер с доступом в базы данных МВД.
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Как сообщил «Российской газете» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сейчас ведомство работает над проектом патрульной машины на базе модифицированной «Гранты». Ожидается, что автомобиль оснастят более мощным двигателем и перенастроенной подвеской. Кроме того, у сотрудников Росгвардии должна быть возможность оперативно сверяться с базами данных МВД, содержащими сведения об объектах и квартирах, которые находятся под вневедомственной охраной, а также о владельцах оружия и лицах, объявленных в розыск. 

Патрульную Lada Granta для подразделений вневедомственной охраны Росгвардии оборудуют отдельным местом для хранения оружия и спецсредств. В салоне будет предусмотрено отделение для перевозки задержанных или служебно-розыскной собаки.

Стандартная Lada Granta оснащается 1,6-литровыми бензиновыми моторами максимальной мощностью 106 лошадиных сил. На днях в салоны официальных дилеров Lada начали отгружать «драйверскую» версию «Гранты» под названием Drive Active. Новинка отличается от стандартного седана спортивными акцентами в дизайне, а также анатомическими передними креслами и короткоходной подвеской спортивного типа, разработанной подразделением Lada Sport. Седан с «механикой» стоит минимум 629 900 рублей, с «роботом» - 654 900 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Росгвардия получит Lada Granta с полицейской базой на борту
{{material_127459}}Как сообщил «Российской газете» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сейчас ведомство работает над проектом патрульной машины на базе модифицированной «Гранты». Ожидается, что автомобиль оснастят более мощным двигателем и перенастроенной подвеской. Кроме того, у сотрудников Росгвардии должна быть возможность оперативно сверяться с базами данных МВД, содержащими сведения об объектах и квартирах, которые находятся под вневедомственной охраной, а также о владельцах оружия и лицах, объявленных в розыск. Патрульную Lada Granta для подразделений вневедомственной охраны Росгвардии оборудуют отдельным местом для хранения оружия и спецсредств. В салоне будет предусмотрено отделение для перевозки задержанных или служебно-розыскной собаки.Стандартная Lada Granta оснащается 1,6-литровыми бензиновыми моторами максимальной мощностью 106 лошадиных сил. На днях в салоны официальных дилеров Lada начали отгружать «драйверскую» версию «Гранты» под названием Drive Active. Новинка отличается от стандартного седана спортивными акцентами в дизайне, а также анатомическими передними креслами и короткоходной подвеской спортивного типа, разработанной подразделением Lada Sport. Седан с «механикой» стоит минимум 629 900 рублей, с «роботом» - 654 900 рублей.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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