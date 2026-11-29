Роскачество назвало четыре российские модели шин с нормативным HBay

В выборке Роскачества нормативу ГОСТ Р 51893-2024 соответствуют только четыре модели из десяти: у Cordiant Snow Cross HBay составил 0,12%. Все прошедшие проверку образцы выпущены в России, но оценка касается только химического показателя.

В выборке Роскачества нормативу ГОСТ Р 51893-2024 соответствуют только четыре модели из десяти: у Cordiant Snow Cross HBay составил 0,12%. Все прошедшие проверку образцы выпущены в России, но оценка касается только химического показателя.

Роскачество провело исследование химического состава десяти популярных моделей шин и выявило четыре образца, соответствующие требованиям нового ГОСТ Р 51893-2024 по показателю HBay. Этот показатель отражает ароматичность масла, извлеченного из протектора, и выражается в процентах «бай-протонов», определяемых методом протонного ядерного магнитного резонанса. Стандарт устанавливает предел не более 0,25%; метод измерения закреплен в ГОСТ Р ИСО 21461-2024.

Как поясняют в Роскачестве, HBay связан с применением в резиновой смеси масел высокой ароматичности, содержащих полициклические ароматические углеводороды. Производители могут снижать долю таких компонентов, заменяя высокоароматичные масла менее опасными технологическими маслами. При этом соответствие нормативу HBay характеризует отдельный показатель химической безопасности, но не оценивает сцепление, тормозной путь, шумность, износостойкость или поведение шины на снегу и льду.

ГОСТ Р 51893-2024 утвержден Росстандартом приказом от 12 сентября 2024 года № 1219-ст. Документ заменил ГОСТ Р 51893-2002 и вступил в силу 1 сентября 2025 года. В нем обновлены общие технические требования безопасности шин, включая показатели, связанные с канцерогенными веществами и составом резины. Требование распространяется на новые шины для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей, а также для ряда других категорий.

Лучший результат среди проверенных образцов показала Cordiant Snow Cross: показатель HBay составил 0,12%. У Pirelli Scorpion Ice Zero 2 он равен 0,17%, у Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV — 0,18%, у Kama NU-301 — 0,20%. Все четыре значения ниже установленного предела 0,25%. Согласно материалу исследования, все четыре образца произведены в России. Cordiant Snow Cross — зимняя шипованная модель; на момент проверки она была самой доступной среди шин, уложившихся в норматив, и стоила 8080 рублей за покрышку. Эта сумма относится к периоду и условиям исследования, а не к постоянной розничной цене.

В исследование также вошли зимние Pirelli Scorpion Ice Zero 2, летние Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV и всесезонные Kama NU-301. Результаты относятся к проверенным образцам и не характеризуют автоматически все типоразмеры этих моделей или всю продукцию соответствующих производителей.

Эксперты подчеркивают: показатели HBay помогают оценить состав конкретной шины, но не заменяют проверку эксплуатационных характеристик, важных для выбранного сезона. Перед покупкой стоит изучить параметры конкретной модели и ее соответствие требованиям ГОСТ. При выборе зимней резины покупатели обычно оценивают протектор и стоимость, а состав покрышки остается менее заметным критерием — между тем именно химический состав определяет соответствие новому нормативу.