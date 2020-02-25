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25 февраля 2020, 17:15

Роскачество опубликовало результаты проверки «незамерзайки»

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Фото: sarbc.ru
Роскачество официально опубликовало результаты проверки стеклоомывающей незамерзающей жидкости для автомобилей. Из 31 опытного образца соответствуют всем обязательным требованиям действующего законодательства 29 единиц.
Роскачество опубликовало результаты проверки незамерзайки

Фото: из открытых источников

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С «незамерзайкой» связано много неприятных историй, где-то жидкость портила комплектующие автомобилей, в некоторых случаях использование «левой» жидкости негативным образом отразилось на здоровье людей. Чтобы выяснить насколько оправданы страхи российских автовладельцев, специалисты Роскачества провели исследование стеклоомывающей незамерзающей жидкости 31 торговой марки.

Соответствуют всем обязательным требованиям действующего законодательства 29 единиц из исследованных товаров. Более того, два из них претендуют на российский Знак качества. Несмотря на это, специалисты Роскачества отмечают, что некоторые опасения автовладельцев не лишены оснований.

Автовладельцам следует знать, что в 24 продуктах, указанная температура при которой «незамерзайка» замерзает не соответствует действительности. Жидкость действительно может негативно влиять на работу стеклоочистителей и изменить цвет лакокрасочного покрытия автомобиля. При контакте с кожей человека или при попадании в глаза жидкость может вызвать раздражение.

Три торговые марки не прошли испытания на чистящую способность, а у 19 были выявлены проблемы со вспениваемостью. У одного товара оказался резкий и неприятный запах. Но, как утверждают специалисты Роскачества, ни в одном из продуктов не было обнаружено метанола или других запрещенных веществ.

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Роскачество опубликовало результаты проверки «незамерзайки»
{{material_127941}}С «незамерзайкой» связано много неприятных историй, где-то жидкость портила комплектующие автомобилей, в некоторых случаях использование «левой» жидкости негативным образом отразилось на здоровье людей. Чтобы выяснить насколько оправданы страхи российских автовладельцев, специалисты Роскачества провели исследование стеклоомывающей незамерзающей жидкости 31 торговой марки.Соответствуют всем обязательным требованиям действующего законодательства 29 единиц из исследованных товаров. Более того, два из них претендуют на российский Знак качества. Несмотря на это, специалисты Роскачества отмечают, что некоторые опасения автовладельцев не лишены оснований.Автовладельцам следует знать, что в 24 продуктах, указанная температура при которой «незамерзайка» замерзает не соответствует действительности. Жидкость действительно может негативно влиять на работу стеклоочистителей и изменить цвет лакокрасочного покрытия автомобиля. При контакте с кожей человека или при попадании в глаза жидкость может вызвать раздражение.Три торговые марки не прошли испытания на чистящую способность, а у 19 были выявлены проблемы со вспениваемостью. У одного товара оказался резкий и неприятный запах. Но, как утверждают специалисты Роскачества, ни в одном из продуктов не было обнаружено метанола или других запрещенных веществ.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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