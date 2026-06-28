С таким маслом машина переживёт и внуков: в Роскачестве назвали достойный продукт — поломки больше не страшны

Роскачество выявило лучшие и опасные моторные масла: результаты масштабной проверки

В России завершилась масштабная проверка моторных масел: эксперты Роскачества изучили 20 популярных образцов по 112 параметрам. Итоги показали неожиданные проблемы даже у известных брендов, что важно учитывать при выборе масла для автомобиля.

В России завершилась масштабная проверка моторных масел: эксперты Роскачества изучили 20 популярных образцов по 112 параметрам. Итоги показали неожиданные проблемы даже у известных брендов, что важно учитывать при выборе масла для автомобиля.

Моторные масла оказались в центре внимания российских автолюбителей: Роскачество провело масштабную лабораторную проверку двадцати образцов вязкости 5W-30, закупленных как у отечественных, так и у зарубежных производителей. Это привело к потоку жалоб со стороны водителей и их обеспокоенности качеством смазочных материалов на рынке. Эксперты оценивали масла по 112 параметрам, включая физико-химические свойства, эксплуатационные характеристики, безопасность и достоверность информации на упаковке.

Результаты оказались неоднозначными. Все участники были разделены на три группы. Два бренда нарушили обязательные требования регламента Таможенного соглашения: на продукции TotalEnergies отсутствовала русскоязычная маркировка, а у Motul выявлено превышение допустимого содержания воды — это прямое нарушение стандартов безопасности. Шестнадцать образцов соответствуют законодательным нормам, но не дотянули до внутренних стандартов Роскачества: в них обнаружены отклонения по щелочным показателям, напряжению и эксплуатационным свойствам. Только Elf и NGN прошли оба уровня проверки без замечаний.

Особое внимание эксперты уделили воздействию масел в условиях умеренных температур. В лабораторных условиях у 17 из 20 образцов щелочное число снизилось более чем вдвое — это тревожный сигнал. Быстрая деградация этого показателя может привести к залеганию поршневых колец, снижению мощности, увеличению расхода топлива и даже поломке основных узлов двигателя. Причина кроется в особенностях пакетов присадок, которые часто производятся на китайских предприятиях и содержат компоненты с низкой устойчивостью. Такие составы теряют свои свойства задолго до предпочтительного срока замены.

Маркировка тоже не всегда честна: у восьми брендов на канистрах указаны характеристики по международной классификации API, которые не подтвердились в лаборатории. Это создает риск для владельцев, ведь неподходящее масло может нанести вред двигателю. Один из образцов не прошел тест на холодную прокачиваемость, что грозит проблемами с запуском и ускоренным износом деталей. Превышение содержания влаги зафиксировано у Motul и еще трех марок, что вызывает коррозию и снижает эффективность смазки.

Потребителям стоит внимательно изучить результаты нестандартных тестов и не полагаться только на рекламу или обещания производителей. Соответствие расширенным критериям Роскачества — гарантия того, что масло действительно поддерживает двигатель на протяжении всего срока службы. Нарушение маркировки и отклонения в показателях эффективности — тревожный сигнал о возможных компромиссах в составе. Важно помнить: даже частичная замена масла не всегда спасает от проблем, если само масло некачественное, — как следует из материала о мифах и рисках частого обслуживания на нашем сайте .