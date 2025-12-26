Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 13:01

Роскачество выявило превышение канцерогенов в китайских шинах на российском рынке

Роскачество выявило превышение канцерогенов в китайских шинах на российском рынке

Почему дешевые покрышки из Китая могут быть опасны для здоровья – эксперты предупреждают

Роскачество выявило превышение канцерогенов в китайских шинах на российском рынке

Роскачество провело анализ шин разных стран. Результаты удивили даже специалистов. Китайские покрышки показали тревожные показатели. Российские бренды прошли проверку без нарушений. Эксперты советуют быть внимательнее при выборе шин.

Роскачество провело анализ шин разных стран. Результаты удивили даже специалистов. Китайские покрышки показали тревожные показатели. Российские бренды прошли проверку без нарушений. Эксперты советуют быть внимательнее при выборе шин.

Рынок автомобильных шин в России оказался под пристальным вниманием специалистов Роскачества. В ходе недавнего исследования эксперты тщательно изучили десять популярных моделей покрышек, чтобы выяснить, насколько они безопасны для водителей и окружающей среды. Как сообщает Российская Газета, результаты проверки оказались весьма неоднозначными и вызвали серьезные опасения у специалистов.

В первую очередь внимание уделялось содержанию так называемых «водородов области залива» - этот показатель напрямую связан с наличием опасных канцерогенов в составе резины. По установленным стандартам, допустимый уровень этого вещества не должен превышать 0,25%. Все российские производители, чьи шины были протестированы, уложились в эти рамки. Среди них оказались такие бренды, как Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301.

Однако ситуация с китайскими покрышками оказалась совсем иной. Все шесть протестированных моделей из КНР показали значительное превышение допустимых норм. В некоторых случаях уровень канцерогенов был выше в 3-7 раз по сравнению с установленными стандартами. Особенно выделилась модель Hifly HF201, где содержание опасных веществ оказалось максимальным среди всех образцов.

Причина столь высоких показателей кроется в использовании дешевых высокоароматических масел, которые применяются для удешевления производства. Эти масла содержат полициклические ароматические углеводороды, признанные канцерогенами. При износе шин частицы с такими веществами попадают в воздух, оседают на дорогах и могут вторично использоваться, например, в покрытиях детских площадок или при ремонте асфальта.

Эксперты Роскачества подчеркивают, что низкая стоимость шин зачастую достигается именно за счет применения подобных компонентов. Это создает дополнительные риски не только для автомобилистов, но и для всех, кто контактирует с дорожным покрытием. Специалисты советуют обращать внимание на наличие сертификатов соответствия ГОСТ и не гнаться за минимальной ценой, если речь идет о безопасности.

Проведенное исследование еще раз напомнило: экономия на качестве шин может обернуться серьезными последствиями для здоровья и экологии. Выбирая покрышки, стоит отдавать предпочтение проверенным производителям и продукции, прошедшей сертификацию по российским стандартам.

