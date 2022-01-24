Роскошную яхту миллионера-мошенника выставили на продажу: ее можно купить за $5,5 млн
Однако, беззаботная жизнь закончилась, когда компания Коркмаза SBK Holding приобрела несколько других, в том числе американскую Biofarma. Оказалось, что Коркмаз фактически использовал свои предприятия для отмывания денег, полученных в результате мошенничества с налоговыми кредитами в отношении американской компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии в США.
После того, как бизнесмена обвинили в отмывании более 133 миллионов долларов, он исчез. А летом прошлого года его задержали в Австрии, где он сейчас ожидает экстрадиции в США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
В результате одна из его дорогих игрушек, роскошная яхта Queen Anne, оцененная в 17 миллионов долларов, теперь выставлена на продажу через закрытый аукцион, организованный Службой федеральных маршалов США.
Яхте длиной 46 метров всего четыре года, она была построена в Турции компанией Gentech, дизайн выполнен Unielle Yacht Design. Изысканная яхта имеет просторные жилые зоны, огромную главную спальню с отдельным кабинетом и гардеробной, а также еще четыре люкса, в каждом из которых есть развлекательный центр, телевизионные экраны и ванные комнаты.
На верхней палубе находится джакузи с коктейль-баром. Яхта Queen Anne может развивать довольно впечатляющую максимальную скорость - около 15 узлов или 27,7 км/ч. Стартовая цена: 5,5 миллионов долларов.
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