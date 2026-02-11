Уникальный Dembell на шасси Mercedes-Benz Astros с полным набором премиальных опций предлагают за 100 млн рублей

Роскошный автодом Dembell на базе Mercedes-Benz Astros: что скрывает ультра-дорогой дом на колесах

В Германии выставлен на продажу автодом Dembell на базе Mercedes-Benz Astros Giga Space L с впечатляющим оснащением и автономной системой энергоснабжения. Цена и комплектация удивляют даже опытных автолюбителей. Почему этот лот вызывает ажиотаж - разбираемся подробно.

На фоне растущего интереса к автодомам среди российских автомобилистов, появление на рынке подержанного Dembell на базе Mercedes-Benz Astros Giga Space L становится настоящим событием. Такой дом на колесах - не просто средство передвижения, а полноценная альтернатива городской квартире, способная обеспечить комфорт и автономность в любой точке Европы. Для тех, кто задумывается о путешествиях без ограничений, этот вариант может стать настоящей находкой.

Как выяснил 110km.ru, автодом, выставленный на продажу в Брауншвейге, Германия, сразу привлекает внимание не только ценой - €1 150 000 (106 млн рублей по курсу) - но и уровнем оснащения. Пробег всего 18 920 км, дизельный двигатель мощностью 390 кВт (530 л.с.), автоматическая коробка передач и полный привод 4x4 делают его привлекательным для дальних маршрутов. Экологический класс Евро 6 и зеленый уровень выхлопа позволяют свободно передвигаться по европейским дорогам, не опасаясь ограничений.

Фото: AutoScout

Внутри Dembell скрывается целый арсенал современных технологий и решений для комфорта. Автоматический климат-контроль, два кондиционера, кожаный мультифункциональный руль, навигация, обогрев сидений, парктроник с камерой, подогрев двигателя, световые и дождевые датчики, цифровое радио, Wi-Fi точка доступа - список опций впечатляет даже по меркам премиальных легковых автомобилей. Безопасность обеспечивают ABS, адаптивный круиз-контроль, гидроусилитель руля, ассистент дальнего света и центральный замок.

Особое внимание заслуживают дополнительные элементы: маркизы, отдельная душевая кабина, отсек для хранения велосипедов и мотоциклов, система омывания фар, солнечные панели, спутниковая антенна и полноценный туалет. Все это превращает автодом в автономную жилую систему, не зависящую от внешних источников энергии.

Фото: AutoScout

Техническая часть не менее впечатляющая. Прицепное устройство рассчитано на 3500 кг, электрические сетки и шторы, вторая линия сидений в кабине, встроенная раковина в двери, огнетушитель, электрически управляемая кровать, роликовое крепление с электролебедкой, маркиза 630/350 см, гибкий выдвижной кран с запорным клапаном, туалет Tecma E-Breeze, душ с функцией дождя, солнечные панели по 330 Вт, обогрев боковых и крыши окон, три литиевые батареи LFP smart 25,9/200 А (600 Ач), система мониторинга и контроля, камеры для позиционирования и прицепа - все это позволяет не только комфортно жить, но и путешествовать без ограничений по времени и расстоянию.

Автономное энергоснабжение реализовано на высшем уровне: фотогальваника 1,8 кВт, дизельный генератор 5 кВт, шесть литиевых аккумуляторов LiFePO₄, интеллектуальное управление энергией. Это дает возможность жить в автодоме без подключения к электросети, сохраняя работу кондиционера и всей бытовой техники.

Фото: AutoScout

Жилое пространство организовано с максимальным вниманием к деталям. Две двуспальные кровати (одна подъемная спереди, основная 1,60 м сзади), полностью оборудованная кухня с техникой Miele (индукционная плита, духовка, вытяжка), стиральная машина/сушилка, кондиционер в жилой зоне, элегантная ванная с душем Rain-Shower, управление всеми функциями через планшет - все это создает ощущение настоящего дома, а не временного убежища.

В комплекте идет спортивный прицеп Spectra/MST, зарегистрированный в 2020 году, окрашенный в цвет автодома, с гидравлическим опусканием оси, полным приводом с управлением через приложение, электрической лебедкой, LED освещением, вместительными отсеками для хранения, алюминиевыми колесами и грузоподъемностью около 1,9 тонны. Новая цена такого прицепа - около 90 тысяч евро без учета аксессуаров.