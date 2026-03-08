Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 17:16

Почему кабриолет Bentley с пробегом стоит как Toyota Prius и что скрывает его история

Bentley Continental GTC 2007 года с пробегом 23 тысячи миль был продан на аукционе за сумму, сопоставимую с ценой нового Toyota Prius. Эксперты отмечают, что подобные сделки становятся все более частыми на рынке премиальных авто. В чем причина столь резкого падения стоимости и какие нюансы стоит учитывать при покупке таких машин - разбираемся в деталях.

Рынок подержанных автомобилей продолжает удивлять: Bentley Continental GTC 2007 года, некогда символ роскоши и статуса, недавно сменил владельца всего за 32 000 долларов — примерно столько сегодня стоит новая Toyota Prius.

Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро обесцениваются даже самые престижные модели с возрастом. За два десятилетия кабриолет потерял более 160 тысяч долларов от своей первоначальной стоимости, что лишний раз подтверждает масштабы падения цен на люксовые автомобили на вторичном рынке.

Автомобиль выделяется не только ярко-красным кузовом и двухцветным салоном, но и своей технической начинкой. Под капотом установлен знаменитый двигатель W12 объемом 6,0 литра с двумя турбинами, выдающий 552 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Привод — полный, трансмиссия — шестиступенчатая автоматическая. В комплектацию входят пневмоподвеска, 19-дюймовые диски, мягкая складывающаяся крыша с электроприводом, навигация, подогрев и электропривод передних сидений, кожаная отделка салона и даже подогрев руля. Несмотря на возраст, пробег у машины скромный — всего 23 100 миль, что для такого класса считается незначительным показателем.

Однако называть этот экземпляр идеальным было бы преувеличением. В объявлении честно перечислены все недостатки: сколы и царапины на кузове, потертости на сиденьях и элементах интерьера, царапины на приборной панели, повреждения на правой двери и нижней части переднего бампера, а также «классическая» бордюрная сыпь на колесных дисках. Кроме того, в 2013 году автомобиль попал в ДТП с незначительными повреждениями передней части. По данным Carfax, Bentley всю свою жизнь провел во Флориде, а указанный пробег подтвержден документально.

Покупатель получает не только сам автомобиль, но и комплект ключей, сервисную книжку, запасное колесо и руководство пользователя. Нынешний владелец приобрел машину в 2012 году, а на аукционе от его имени выступал посредник. Несмотря на привлекательную цену, потенциальному владельцу стоит помнить о высоких расходах на обслуживание: даже незначительный ремонт или плановое ТО могут обойтись в круглую сумму.

Интересно, что подобные случаи становятся все более частыми: премиальные автомобили с возрастом дешевеют гораздо быстрее, чем массовые модели. Например, Porsche Panamera 2010 года также недавно был продан дешевле нового кроссовера, что подтверждает тенденцию к резкому падению стоимости люксовых машин на вторичном рынке. Подробнее о причинах этого явления можно узнать из материала о том, как роскошный седан стал доступнее массовых моделей .

Упомянутые модели: Bentley Continental
Упомянутые марки: Bentley, Toyota
