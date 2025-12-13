Премиальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 – идеальный вариант для путешествий

Роскошный дом на колесах Maverick: уникальный Sprinter 4x4 для дальних поездок

Эксклюзивный кемпер Maverick на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 4x4 2021 года. Внутри – максимум комфорта и технологий. Пробег всего 10 000 миль. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах. Подробности о комплектации и цене – в нашем материале.

В 2022 году компания Yama Vans создала по-настоящему уникальный кемпер Maverick на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 4x4. Этот автомобиль, несмотря на статус подержанного, сохранил идеальное состояние.

Внутреннее пространство кемпера продумано до мелочей. Здесь могут с комфортом разместиться до трех взрослых: предусмотрены большая кровать и дополнительное спальное место на базе системы Scopema Altair. Кухонная зона оснащена холодильником Vitrifrigo объемом 115 литров, микроволновкой, варочной панелью Wallas на дизеле и мойкой с горячей водой. Для хранения вещей предусмотрены вместительные шкафы и ниши, а для поддержания уюта – система отопления и два мощных вентилятора Maxxair.

Фото: explorevanx.com

Технологичность интерьера подчеркивают многочисленные розетки и USB-порты, сенсорный центр управления, а также крепление для iPad. В салоне установлены современные системы безопасности, включая детектор дыма и угарного газа Nest, а также шторки для окон с полной изоляцией от света. Для любителей активного отдыха предусмотрена система крепления велосипедов в багажном отсеке и москитные сетки на дверях.

Фото: explorevanx.com

Снаружи Maverick выглядит не менее впечатляюще. На крыше установлены солнечные панели Zamp мощностью 260 Вт, а энергию накапливают литиевые аккумуляторы Victron емкостью 400 Ач. Для удобства путешествий есть багажник SafariRack, лестница, подножки и защита двигателя от ROAMBUILT, а также маркиза Fiamma для создания тени на стоянке. Внедорожные качества обеспечивают комплект колес Black Rhino Arsenal с шинами BF Goodrich K02 и пакет доработок Agile Off-Road.

Фото: explorevanx.com

Для автономности предусмотрен наружный душ с занавеской, а также большие баки для чистой (80 литров) и серой (34 литра) воды. Освещение кемпинга обеспечивают светодиодные панели по бокам и сзади, а защиту кузова – пленка Xpel Matte и покрытие Rhino Liner на уязвимых частях.

Фото: explorevanx.com

В основе Maverick лежит шасси Mercedes-Benz Sprinter 2021 года с 3-литровым турбодизелем V6, полным приводом и автоматической коробкой передач. Высокая крыша и увеличенная колесная база (170 дюймов) позволяют свободно передвигаться внутри даже высоким людям. Водитель и пассажиры оценят мультимедийную систему MBUX с экраном 10,25 дюйма, навигацию, подогрев и электропривод сидений, а также полный набор современных ассистентов: от контроля слепых зон до адаптивного круиз-контроля и кругового обзора.

Габариты впечатляют: высота – около 3,3 метра, длина – почти 7 метров, ширина с зеркалами – 2,35 метра. Объем топливного бака – 93 литра, что позволяет преодолевать большие расстояния без дозаправки. Цена этого эксклюзивного дома на колесах составляет 245 000 долларов.