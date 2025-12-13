Премиальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 – идеальный вариант для путешествий

13 декабря 2025, 05:15
Роскошный дом на колесах Maverick: уникальный Sprinter 4x4 для дальних поездок
Роскошный дом на колесах Maverick: уникальный Sprinter 4x4 для дальних поездок
Эксклюзивный кемпер Maverick на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 4x4 2021 года. Внутри – максимум комфорта и технологий. Пробег всего 10 000 миль. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах. Подробности о комплектации и цене – в нашем материале.
В 2022 году компания Yama Vans создала по-настоящему уникальный кемпер Maverick на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 4x4. Этот автомобиль, несмотря на статус подержанного, сохранил идеальное состояние.
Внутреннее пространство кемпера продумано до мелочей. Здесь могут с комфортом разместиться до трех взрослых: предусмотрены большая кровать и дополнительное спальное место на базе системы Scopema Altair. Кухонная зона оснащена холодильником Vitrifrigo объемом 115 литров, микроволновкой, варочной панелью Wallas на дизеле и мойкой с горячей водой. Для хранения вещей предусмотрены вместительные шкафы и ниши, а для поддержания уюта – система отопления и два мощных вентилятора Maxxair.
Технологичность интерьера подчеркивают многочисленные розетки и USB-порты, сенсорный центр управления, а также крепление для iPad. В салоне установлены современные системы безопасности, включая детектор дыма и угарного газа Nest, а также шторки для окон с полной изоляцией от света. Для любителей активного отдыха предусмотрена система крепления велосипедов в багажном отсеке и москитные сетки на дверях.
Снаружи Maverick выглядит не менее впечатляюще. На крыше установлены солнечные панели Zamp мощностью 260 Вт, а энергию накапливают литиевые аккумуляторы Victron емкостью 400 Ач. Для удобства путешествий есть багажник SafariRack, лестница, подножки и защита двигателя от ROAMBUILT, а также маркиза Fiamma для создания тени на стоянке. Внедорожные качества обеспечивают комплект колес Black Rhino Arsenal с шинами BF Goodrich K02 и пакет доработок Agile Off-Road.
Для автономности предусмотрен наружный душ с занавеской, а также большие баки для чистой (80 литров) и серой (34 литра) воды. Освещение кемпинга обеспечивают светодиодные панели по бокам и сзади, а защиту кузова – пленка Xpel Matte и покрытие Rhino Liner на уязвимых частях.
В основе Maverick лежит шасси Mercedes-Benz Sprinter 2021 года с 3-литровым турбодизелем V6, полным приводом и автоматической коробкой передач. Высокая крыша и увеличенная колесная база (170 дюймов) позволяют свободно передвигаться внутри даже высоким людям. Водитель и пассажиры оценят мультимедийную систему MBUX с экраном 10,25 дюйма, навигацию, подогрев и электропривод сидений, а также полный набор современных ассистентов: от контроля слепых зон до адаптивного круиз-контроля и кругового обзора.
Габариты впечатляют: высота – около 3,3 метра, длина – почти 7 метров, ширина с зеркалами – 2,35 метра. Объем топливного бака – 93 литра, что позволяет преодолевать большие расстояния без дозаправки. Цена этого эксклюзивного дома на колесах составляет 245 000 долларов.
Похожие материалы Мерседес
-
13.12.2025, 06:32
Владелец Cadillac CT5-V Blackwing потерял 20 тысяч долларов за 4800 миль пробега
Владелец купил новый Cadillac CT5-V Blackwing за 113 605 долларов. Через 4800 миль он продал его за 93 000. Машина отличалась редкой комплектацией и карбоновыми пакетами. Почему авто так быстро теряет в цене? Подробности в материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:17
Fiat готовит европейский Fastback 2026 года на базе Grande Panda – первые фото салона и экстерьера
Fiat готовит кроссовер Fastback для Европы, который заметно отличается от бразильской версии. Модель получит платформу Grande Panda и стильный силуэт. Внешность скрыта под камуфляжем, но детали уже просочились. Ожидается бюджетная новинка с современным интерьером. Подробности о технической начинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 05:52
Юбилейный Jeep Wrangler Whitecap: лимитированная серия к 85-летию бренда
Jeep отмечает 85 лет выпуском особого Wrangler Whitecap. Модель получила уникальный окрас и два варианта двигателя. Это вторая из двенадцати юбилейных версий. За 85 лет продано более пяти миллионов Wrangler. Чем еще удивит новинка – читайте далее.Читать далее
-
13.12.2025, 05:48
Ford и Renault объединяют усилия для выхода на европейский рынок электромобилей
Ford и Renault объявили о партнерстве в Европе. Американцы рассчитывают на французские технологии. Официально речь идет о совместных электромобилях. Но детали сделки остаются за кадром. Эксперты гадают, что еще получит Ford. Интрига вокруг альянса только нарастает.Читать далее
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
12.12.2025, 20:31
Владелец Ford F-150 Raptor R усилил пикап у тюнера и получил настоящего монстра
Современные пикапы уже не просто рабочие лошадки. Они становятся роскошными и мощными машинами. Один владелец Ford F-150 Raptor R решил, что 720 л.с. ему мало. Он обратился к тюнерам и получил нечто особенное. Что же изменилось в его автомобиле?Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 19:46
Citroen готовит концепт ELO с интерьером, который больше похож на комнату, чем на салон минивэна
Citroen готовит премьеру концепта ELO на автосалоне в Брюсселе. Французский бренд редко появляется в новостях, но на этот раз обещает удивить. Новый электрический MPV обещает необычный подход к интерьеру. Что скрывает загадочный ELO – узнаем совсем скоро.Читать далее
-
12.12.2025, 19:34
Caterham Project V впервые покажут в рабочем виде на автосалоне в Токио
Caterham готовит сенсацию для Токио. Project V впервые появится на публике в рабочем виде. Поклонники ждали этого почти три года. Что покажет британский бренд – интрига сохраняется. Подробности раскроются совсем скоро.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
13.12.2025, 06:32
Владелец Cadillac CT5-V Blackwing потерял 20 тысяч долларов за 4800 миль пробега
Владелец купил новый Cadillac CT5-V Blackwing за 113 605 долларов. Через 4800 миль он продал его за 93 000. Машина отличалась редкой комплектацией и карбоновыми пакетами. Почему авто так быстро теряет в цене? Подробности в материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:17
Fiat готовит европейский Fastback 2026 года на базе Grande Panda – первые фото салона и экстерьера
Fiat готовит кроссовер Fastback для Европы, который заметно отличается от бразильской версии. Модель получит платформу Grande Panda и стильный силуэт. Внешность скрыта под камуфляжем, но детали уже просочились. Ожидается бюджетная новинка с современным интерьером. Подробности о технической начинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 05:52
Юбилейный Jeep Wrangler Whitecap: лимитированная серия к 85-летию бренда
Jeep отмечает 85 лет выпуском особого Wrangler Whitecap. Модель получила уникальный окрас и два варианта двигателя. Это вторая из двенадцати юбилейных версий. За 85 лет продано более пяти миллионов Wrangler. Чем еще удивит новинка – читайте далее.Читать далее
-
13.12.2025, 05:48
Ford и Renault объединяют усилия для выхода на европейский рынок электромобилей
Ford и Renault объявили о партнерстве в Европе. Американцы рассчитывают на французские технологии. Официально речь идет о совместных электромобилях. Но детали сделки остаются за кадром. Эксперты гадают, что еще получит Ford. Интрига вокруг альянса только нарастает.Читать далее
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
12.12.2025, 20:31
Владелец Ford F-150 Raptor R усилил пикап у тюнера и получил настоящего монстра
Современные пикапы уже не просто рабочие лошадки. Они становятся роскошными и мощными машинами. Один владелец Ford F-150 Raptor R решил, что 720 л.с. ему мало. Он обратился к тюнерам и получил нечто особенное. Что же изменилось в его автомобиле?Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 19:46
Citroen готовит концепт ELO с интерьером, который больше похож на комнату, чем на салон минивэна
Citroen готовит премьеру концепта ELO на автосалоне в Брюсселе. Французский бренд редко появляется в новостях, но на этот раз обещает удивить. Новый электрический MPV обещает необычный подход к интерьеру. Что скрывает загадочный ELO – узнаем совсем скоро.Читать далее
-
12.12.2025, 19:34
Caterham Project V впервые покажут в рабочем виде на автосалоне в Токио
Caterham готовит сенсацию для Токио. Project V впервые появится на публике в рабочем виде. Поклонники ждали этого почти три года. Что покажет британский бренд – интрига сохраняется. Подробности раскроются совсем скоро.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве