Вдохновленный яхтами интерьер и премиальные опции – стоит ли своих денег?

10 декабря 2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.
Innova Roadtrip 595L – это не просто очередной, а настоящий дом на колесах, созданный для тех, кто ценит комфорт и стиль в путешествиях. В основе лежит проверенное шасси Mercedes-Benz Sprinter 2024 года с полным приводом и высокой крышей.
Внутри сразу бросается в глаза необычный подход к оформлению: дизайнеры вдохновлялись голландскими яхтами. В отделке использованы материалы премиум-класса, а пол напоминает тиковое дерево, что создает ощущение уюта и роскоши. Мебель изготовлена на заказ, тщательно продумана деталь до мелочей – от потайных креплений к плавным дверям шкафов.
Кухонная зона оборудована всем для длительных мероприятий. Здесь установлен вместительный холодильник Dometic на 80 литров, глубокая мойка с крышкой, которая может служить столиком, и современная индукционная плита. Все элементы подобраны так, чтобы максимально упростить быт в дороге и не жертвовать привычным уровнем удобств.
Ванная комната в Innova Roadtrip 595L полностью герметична. В ней есть раковина и встроенный душ, конструкция продумана так, что не требуется занавеска – вода не разбрызгивается по всему пространству. Это решение оценили те, кто привык к чистоте и порядку даже в условиях кемпинга.
Зона для сна и отдыха выполнена в стиле лаунж: днем здесь можно расслабиться, а ночью – разложить удобную кровать, рассчитанную на двух человек ростом до 185 см. Вокруг — пять консервативных шкафов для одежды, два больших ящика под кроватями и просторный багажный отсек со светодиодной подсветкой и креплениями для багажа. Места хватит даже на длительные путешествия вдвоем.
Электросистема кемпера требует особого внимания. В наличии владельца – аккумуляторный блок на 600 Ач, зарядное устройство Victron и цифровой монитор для контроля заряда. Это позволяет не оставаться в стороне от современных источников энергии и жить автономно даже вдали от цивилизации. Для жарких дней предусмотрен 12-вольтовый кондиционер, который работает от аккумуляторов и не требует запуска двигателя.
Покупателям предлагается выбрать один из трех вариантов оформления интерьера: «Дерево и настроение», «Черно-белое» или «Приключение». Каждое из них отличается уникальной атмосферой и цветовой гаммой, что позволяет подобрать вариант под свой вкус и стиль жизни.
Стоимость Innova Roadtrip 595L составляет 199 000 долларов США. За эти деньги покупатель получает не только миниатюрный интерьер и продуманную эргономику, но и надежную базу от Mercedes-Benz.
