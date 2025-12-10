Вдохновленный яхтами интерьер и премиальные опции – стоит ли своих денег?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 07:22

Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года

Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года

Вдохновленный яхтами интерьер и премиальные опции – стоит ли своих денег?

Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года

Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.

Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.

Innova Roadtrip 595L – это не просто очередной, а настоящий дом на колесах, созданный для тех, кто ценит комфорт и стиль в путешествиях. В основе лежит проверенное шасси Mercedes-Benz Sprinter 2024 года с полным приводом и высокой крышей.

Внутри сразу бросается в глаза необычный подход к оформлению: дизайнеры вдохновлялись голландскими яхтами. В отделке использованы материалы премиум-класса, а пол напоминает тиковое дерево, что создает ощущение уюта и роскоши. Мебель изготовлена ​​на заказ, тщательно продумана деталь до мелочей – от потайных креплений к плавным дверям шкафов.

Фото: explorevanx.com

Кухонная зона оборудована всем для длительных мероприятий. Здесь установлен вместительный холодильник Dometic на 80 литров, глубокая мойка с крышкой, которая может служить столиком, и современная индукционная плита. Все элементы подобраны так, чтобы максимально упростить быт в дороге и не жертвовать привычным уровнем удобств.

Ванная комната в Innova Roadtrip 595L полностью герметична. В ней есть раковина и встроенный душ, конструкция продумана так, что не требуется занавеска – вода не разбрызгивается по всему пространству. Это решение оценили те, кто привык к чистоте и порядку даже в условиях кемпинга.

Фото: explorevanx.com

Зона для сна и отдыха выполнена в стиле лаунж: днем ​​здесь можно расслабиться, а ночью – разложить удобную кровать, рассчитанную на двух человек ростом до 185 см. Вокруг — пять консервативных шкафов для одежды, два больших ящика под кроватями и просторный багажный отсек со светодиодной подсветкой и креплениями для багажа. Места хватит даже на длительные путешествия вдвоем.

Электросистема кемпера требует особого внимания. В наличии владельца – аккумуляторный блок на 600 Ач, зарядное устройство Victron и цифровой монитор для контроля заряда. Это позволяет не оставаться в стороне от современных источников энергии и жить автономно даже вдали от цивилизации. Для жарких дней предусмотрен 12-вольтовый кондиционер, который работает от аккумуляторов и не требует запуска двигателя.

Фото: explorevanx.com

Покупателям предлагается выбрать один из трех вариантов оформления интерьера: «Дерево и настроение», «Черно-белое» или «Приключение». Каждое из них отличается уникальной атмосферой и цветовой гаммой, что позволяет подобрать вариант под свой вкус и стиль жизни.

Стоимость Innova Roadtrip 595L составляет 199 000 долларов США. За эти деньги покупатель получает не только миниатюрный интерьер и продуманную эргономику, но и надежную базу от Mercedes-Benz.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Чебоксары Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться