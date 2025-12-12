Midwest Automotive Designs Passage FD2 AWD – дом на колесах нового поколения

Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей

Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.

На рынке появился новый кемпер, созданный на базе Mercedes-Benz Sprinter 2500 с полным приводом. Midwest Automotive Designs представила Passage FD2 AWD, который сразу привлек внимание любителей путешествий и ценителей комфорта на колесах. Этот автомобиль сочетает в себе премиальные материалы, продуманную эргономику и широкий набор опций, превращая каждую поездку в настоящее удовольствие.

Фото: explorevanx.com

В основе лежит свежий Sprinter с короткой колесной базой 144 дюйма, окрашенный в стильный серый металлик. Под капотом установлен современный 2-литровый дизельный двигатель OM654 с четырьмя цилиндрами, который работает в паре с 9-ступенчатой механикой и системой полного привода 4MATIC. Такой тандем обеспечивает уверенное движение по любым дорогам, а гидравлические тормоза и усиленная подвеска гарантируют безопасность и плавность хода.

Салон Passage FD2 – это отдельная история. Здесь продумано буквально все: от мягких стен и потолка до стильных деревянных вставок и современной мультимедийной системы. Водитель и пассажир могут развернуть кресла, чтобы создать уютную зону отдыха. В салоне установлены Maybach-стиль сиденья с ремнями безопасности, а также большой диван, который трансформируется в просторную кровать. Для хранения вещей предусмотрены вместительные шкафы и ниши, а под диваном – дополнительное пространство для багажа.

Фото: explorevanx.com

Техническое оснащение впечатляет: кондиционер на 13 500 BTU, отопитель Espar, водонагреватель Suburban, генератор на 2,5 кВт, инвертор на 2000 Вт, а также система зарядки аккумуляторов. В Passage FD2 есть все для автономного путешествия: спутниковое ТВ, Wi-Fi, множество розеток и USB-портов, HD LED телевизор, Blu-Ray проигрыватель, современная аудиосистема и цифровое управление всеми функциями через сенсорный экран. Безопасность обеспечивают датчики дыма, газа и угарного газа, а также огнетушитель.

Фото: explorevanx.com

Кухонная зона оборудована индукционной плитой, микроволновкой, холодильником и раковиной с крышкой. Стол легко снимается, а обеденная зона превращается в дополнительное спальное место. Ванная комната оснащена душем с двумя дверями, фарфоровым унитазом, вентиляцией и подогревом баков для воды. Объемы баков позволяет не зависеть от внешних источников: 28 литров для чистой воды, 18 – для серой и 15 – для черной.

Фото: explorevanx.com

Снаружи кемпер также не разочарует. Тонированные стекла, выдвижная маркиза с LED-подсветкой, алюминиевые диски, камера заднего вида, солнечная панель на 100 Вт и система двойной зарядки аккумуляторов делают автомобиль полностью готовым к длительным поездкам. Для удобства предусмотрены наружный душ, розетки, легкий доступ к сливу баков и вместительный багажник на крыше с лестницей.

Фото: explorevanx.com

В числе дополнительных опций – система Apple CarPlay и Android Auto, навигация, беспроводная зарядка для смартфонов, премиальная акустика, ассистенты удержания полосы и дистанции, камеры кругового обзора, подогрев сидений и зеркал, а также множество других решений, повышающих комфорт и безопасность. Автомобиль рассчитан на длительные путешествия, способен буксировать прицеп до 2,5 тонн и оснащен всем необходимым для жизни вне города.

Фото: explorevanx.com

Midwest Automotive Designs Passage FD2 AWD – это не просто кемпер, а настоящий дом на колесах, в котором сочетаются немецкая надежность и американский подход к комфорту. Такой автомобиль подойдет тем, кто ценит свободу передвижения, не желая отказываться от привычного уюта и современных технологий.