Midwest Automotive Designs Passage FD2 AWD – дом на колесах нового поколения

12 декабря 2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.
На рынке появился новый кемпер, созданный на базе Mercedes-Benz Sprinter 2500 с полным приводом. Midwest Automotive Designs представила Passage FD2 AWD, который сразу привлек внимание любителей путешествий и ценителей комфорта на колесах. Этот автомобиль сочетает в себе премиальные материалы, продуманную эргономику и широкий набор опций, превращая каждую поездку в настоящее удовольствие.
В основе лежит свежий Sprinter с короткой колесной базой 144 дюйма, окрашенный в стильный серый металлик. Под капотом установлен современный 2-литровый дизельный двигатель OM654 с четырьмя цилиндрами, который работает в паре с 9-ступенчатой механикой и системой полного привода 4MATIC. Такой тандем обеспечивает уверенное движение по любым дорогам, а гидравлические тормоза и усиленная подвеска гарантируют безопасность и плавность хода.
Салон Passage FD2 – это отдельная история. Здесь продумано буквально все: от мягких стен и потолка до стильных деревянных вставок и современной мультимедийной системы. Водитель и пассажир могут развернуть кресла, чтобы создать уютную зону отдыха. В салоне установлены Maybach-стиль сиденья с ремнями безопасности, а также большой диван, который трансформируется в просторную кровать. Для хранения вещей предусмотрены вместительные шкафы и ниши, а под диваном – дополнительное пространство для багажа.
Техническое оснащение впечатляет: кондиционер на 13 500 BTU, отопитель Espar, водонагреватель Suburban, генератор на 2,5 кВт, инвертор на 2000 Вт, а также система зарядки аккумуляторов. В Passage FD2 есть все для автономного путешествия: спутниковое ТВ, Wi-Fi, множество розеток и USB-портов, HD LED телевизор, Blu-Ray проигрыватель, современная аудиосистема и цифровое управление всеми функциями через сенсорный экран. Безопасность обеспечивают датчики дыма, газа и угарного газа, а также огнетушитель.
Кухонная зона оборудована индукционной плитой, микроволновкой, холодильником и раковиной с крышкой. Стол легко снимается, а обеденная зона превращается в дополнительное спальное место. Ванная комната оснащена душем с двумя дверями, фарфоровым унитазом, вентиляцией и подогревом баков для воды. Объемы баков позволяет не зависеть от внешних источников: 28 литров для чистой воды, 18 – для серой и 15 – для черной.
Снаружи кемпер также не разочарует. Тонированные стекла, выдвижная маркиза с LED-подсветкой, алюминиевые диски, камера заднего вида, солнечная панель на 100 Вт и система двойной зарядки аккумуляторов делают автомобиль полностью готовым к длительным поездкам. Для удобства предусмотрены наружный душ, розетки, легкий доступ к сливу баков и вместительный багажник на крыше с лестницей.
В числе дополнительных опций – система Apple CarPlay и Android Auto, навигация, беспроводная зарядка для смартфонов, премиальная акустика, ассистенты удержания полосы и дистанции, камеры кругового обзора, подогрев сидений и зеркал, а также множество других решений, повышающих комфорт и безопасность. Автомобиль рассчитан на длительные путешествия, способен буксировать прицеп до 2,5 тонн и оснащен всем необходимым для жизни вне города.
Midwest Automotive Designs Passage FD2 AWD – это не просто кемпер, а настоящий дом на колесах, в котором сочетаются немецкая надежность и американский подход к комфорту. Такой автомобиль подойдет тем, кто ценит свободу передвижения, не желая отказываться от привычного уюта и современных технологий.
Похожие материалы Мерседес
-
12.12.2025, 08:56
Иранский седан Saipa Shahin проходит сертификацию для продаж в России
Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:31
Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии
Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
-
12.12.2025, 08:24
Sollers показал новый минивэн SF1 который появится в продаже в 2026 году
Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.Читать далее
-
12.12.2025, 08:19
Нижегородский «Промтех» показал новые машины скорой помощи Kapitan-C
Нижегородский завод показал новые автомобили. Это машины скорой медицинской помощи. Они построены на базе Kapitan-C. Салон получил два варианта компоновки. Узнайте подробности о новинках для медиков.Читать далее
-
12.12.2025, 07:53
Volkswagen T-Roc выдержал серию краш-тестов и получил высшую оценку Euro NCAP
Volkswagen T-Roc вновь оказался в центре внимания. Компактный кроссовер прошел серию сложных испытаний. Эксперты Euro NCAP оценили его безопасность на высшем уровне. Результаты тестов удивили даже скептиков. Узнайте, чем T-Roc выделился среди конкурентов.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
12.12.2025, 06:19
Российский грузовик БАЗ идет в производство — что известно о новинке
В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге планируется запуск серийного производства грузовиков БАЗ. Подготовка к выпуску идет на площадке АО «Романов». Новые модели обещают высокую проходимость и современные технологии. Подробности о проекте и его особенностях — в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
12.12.2025, 08:56
Иранский седан Saipa Shahin проходит сертификацию для продаж в России
Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:31
Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии
Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
-
12.12.2025, 08:24
Sollers показал новый минивэн SF1 который появится в продаже в 2026 году
Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.Читать далее
-
12.12.2025, 08:19
Нижегородский «Промтех» показал новые машины скорой помощи Kapitan-C
Нижегородский завод показал новые автомобили. Это машины скорой медицинской помощи. Они построены на базе Kapitan-C. Салон получил два варианта компоновки. Узнайте подробности о новинках для медиков.Читать далее
-
12.12.2025, 07:53
Volkswagen T-Roc выдержал серию краш-тестов и получил высшую оценку Euro NCAP
Volkswagen T-Roc вновь оказался в центре внимания. Компактный кроссовер прошел серию сложных испытаний. Эксперты Euro NCAP оценили его безопасность на высшем уровне. Результаты тестов удивили даже скептиков. Узнайте, чем T-Roc выделился среди конкурентов.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
12.12.2025, 06:19
Российский грузовик БАЗ идет в производство — что известно о новинке
В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге планируется запуск серийного производства грузовиков БАЗ. Подготовка к выпуску идет на площадке АО «Романов». Новые модели обещают высокую проходимость и современные технологии. Подробности о проекте и его особенностях — в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве