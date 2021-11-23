Роскошный Lamborghini Aventador с 2 млн кристаллов Swarovski разбит в хлам: гламурная молдаванка ищет виновника аварии
Фото: The Sun
Не это, впрочем, главное. Суть в другом: в ее распоряжении до сих пор числился дорогущий (стоимостью 270 000 фунтов стерлингов) Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce черного цвета, который покрыт 2 млн кристаллов Swarovski.
О своей четырехколесной игрушке «смуглянка-молдаванка» как-то подробно рассказывала в Instagram: «Остекление автомобиля драгоценными камнями длилось более 700 часов, работу выполняли сотрудники мастерской Cars in Cloaks в Лондоне. Я определенно подняла хрустальную инкрустацию на новый уровень».
На снимках видно, что задняя часть «Авентадора» - сплошное месиво. В момент удара, как подчеркивает издание, сославшись на г-жу Радионову, звезды Instagram не было. Тем сильнее было ее удивление, когда она увидела то, что теперь увидело полпланеты.
«Как вы думаете, - написала Дарья в своем блоге, - может, мне взимать по фунту за каждую фотографию? Тогда бы я точно стала миллиардером». Это она про то, что ее разбитый суперкар окружает неимоверное количество зевак, пытающихся сделать сели на его фоне.
Радионова также опубликовала в своем Instagram-сюжете гиф песочных часов с подписью: «Надеюсь, карма даст пощечину водителю синего Vauxhall Astra еще до того, как это сделаю я». Пострадавшая обратилась ко всем, кто ее читает, предложив денежное вознаграждение за любую информацию о простеньком автомобиле указанной марки, который, как говорят, и врезался в инкрустированный Lamborghini Aventador.
Сколько молдавской диве понадобится средств, чтобы вернуть разбитый Lamborghini к жизни, даже страшно подумать. Однако злые языки говорят, вряд ли это станет большой проблемой для привыкшей к роскоши Дарьи.
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