Роскошный Mercedes-Benz 6х6 продали за 1,2 млн долларов: но у него есть серьезный изъян
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
В свое время кто-то заплатил за него астрономическую сумму, но за последние полгода внедорожник сменил четырех владельцев и сейчас его цена снизилась до 1,2 млн долларов. Дело в том, что у него есть серьезный недостаток – владелец может проезжать на нем только по 2 500 миль (4 000 км) в год. Уникальный внедорожник был ввезен в США по особой демонстрационной лицензии («Show or Display»), которая устанавливает строгие ограничения. Помимо небольшого годового пробега владелец должен регулярно предоставлять внедорожник на проверку в NHTSA до тех пор, пока машине не исполнится 25 лет.
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