Роскошный Mercedes-Benz 6х6 продали за 1,2 млн долларов: но у него есть серьезный изъян

Ранее мы писали «Шестисотый» Mercedes Майкла Джордана оказался никому не нужен Автомобили, принадлежавшие знаменитостям, часто уходят с аукциона за баснословные деньги. Но это правило работает ... Читать далее

Mercedes-Benz G-Class или G-wagen (сокращение от Gelandewagen) мало кого может оставить равнодушным. Внедорожник выглядит основательно и агрессивно. Он был специально создан, чтобы гонять по бездорожью, сохраняя при этом типичный комфорт Mercedes-Benz. Но выставленный на продажу B63S-700 может занять особое место в сердцах автолюбителей. Он оснащен 5,5-литровым двигателем V8 с турбонаддувом, тремя портальными мостами, пятью электронными дифференциалами, системой подкачки шин и 18-дюймовыми колесами Beadlock.

В свое время кто-то заплатил за него астрономическую сумму, но за последние полгода внедорожник сменил четырех владельцев и сейчас его цена снизилась до 1,2 млн долларов. Дело в том, что у него есть серьезный недостаток – владелец может проезжать на нем только по 2 500 миль (4 000 км) в год. Уникальный внедорожник был ввезен в США по особой демонстрационной лицензии («Show or Display»), которая устанавливает строгие ограничения. Помимо небольшого годового пробега владелец должен регулярно предоставлять внедорожник на проверку в NHTSA до тех пор, пока машине не исполнится 25 лет.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 1 150 000 Р )

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