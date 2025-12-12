Уникальный пассажирский фургон с премиальным интерьером и технологиями - как выглядит офис будущего на колесах

Не только автодом: роскошный мобильный офис на базе Mercedes-Benz Sprinter для деловых поездок

Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 2023 года получил эксклюзивную версию мобильного офиса. Внутри — премиальные материалы, современные технологии и комфорт для девяти пассажиров. Узнайте, чем удивляет этот фургон и какие опции доступны.

Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 2023 года получил эксклюзивную версию мобильного офиса. Внутри — премиальные материалы, современные технологии и комфорт для девяти пассажиров. Узнайте, чем удивляет этот фургон и какие опции доступны.

На рынке появился необычный представитель коммерческого транспорта — Mercedes-Benz Sprinter 3500XD DRW 4×2, переоборудованный компанией Midwest Automotive Designs в роскошный мобильный офис. Этот фургон создан для тех, кто ценит комфорт и функциональность в деловых поездках, а также не готов идти на компромиссы в вопросах стиля и оснащения.

Фото: explorevanx.com

В основе лежит удлиненная версия Sprinter с колесной базой 170 дюймов и двойной задней осью. Под капотом установлен шестицилиндровый дизельный двигатель Cummins B6.7 объемом 6,7 литра, который обеспечивает надежную тягу и плавный ход. Автомобиль рассчитан на перевозку девяти пассажиров, а его интерьер выполнен в черных тонах с акцентом на премиальные материалы и продуманную эргономику.

Внутри фургона сразу бросаются в глаза цветовые акценты, дерево с глянцевой отделкой и сложная система освещения. Для каждого пассажира предусмотрены индивидуальные USB-разъемы, а также розетки на 110 В. В салоне установлены два больших LED-монитора по 40 дюймов, аудиосистема с сабвуфером и усилителем, а также мультимедийный центр с поддержкой Apple TV, Blu-ray и HDMI-подключения. Управление всеми функциями осуществляется через сенсорные панели, размещенные на стенах.

Фото: explorevanx.com

Для уединения предусмотрены раздвижные перегородки между водителем и пассажирской зоной, а также плотные шторы на окнах. В салоне есть отдельная зона для багажа с подсветкой, бар с посудой, холодильник под диваном и три складных столика для ноутбуков. Капитанские кресла оснащены подогревом спинки и сиденья, а также электрорегулировками. Для поддержания комфортного микроклимата установлены отдельные системы отопления и кондиционирования с двумя компрессорами и испарителями.

Снаружи фургон выделяется окрашенными в цвет кузова бамперами и молдингами, а также фирменными 18-дюймовыми колесами Brabus. Для удобства посадки предусмотрены подножки, а на крыше — люк и выдвижной электроприводной тент. Безопасность обеспечивают камеры кругового обзора, система контроля слепых зон, активный круиз-контроль и ассистенты удержания полосы и дистанции.

В числе дополнительных опций — премиальная акустика, система навигации с цветным дисплеем, беспроводные наушники, а также расширенный пакет шумоизоляции. Для водителя и переднего пассажира доступны электрорегулировки сидений, подогрев лобового стекла и зеркал, а также множество электронных помощников, включая ассистент усталости и автоматическое экстренное торможение.

Этот мобильный офис на базе Sprinter 3500XD — не просто транспортное средство, а полноценное рабочее пространство, где можно проводить встречи, работать с документами или отдыхать в дороге. Такой автомобиль подойдет как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц, которым важны мобильность, престиж и высокий уровень комфорта.