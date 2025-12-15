Дизельный автодом Dongfeng HOWO SITRAK с полным приводом и премиум-комфортом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 20:23

Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья

Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.

На российском рынке появился новый игрок среди автодомов — автодом Dongfeng HOWO SITRAK, который сразу привлек внимание любителей путешествий и экстремального отдыха. Данная модель доступна в версиях с полным приводом 4х4 и 6х6, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на сложных грунтовых дорогах. Мощность дизельного двигателя варьируется от 130 до 300 лошадиных сил, покупатель может выбрать как левостороннее, так и правостороннее расположение руля.

Фото: ru.made-in-china.com

Внутри автодома продумано все для максимального комфорта. Просторная зона для сна рассчитана на компанию от двух до шести человек. Кухонный блок оснащен всем необходимым: холодильником, газовой плитой, микроволновой печью. Ванная комната оборудована душем, туалетом и умывальником, а также шкафами и отсеками, позволяющими удобно хранить все вещи.

Фото: ru.made-in-china.com

Система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру в любое время года, а для развлечений предусмотрены телевизор, аудиосистема, спутниковая антенна и Wi-Fi. В зависимости от комплектации, моторхом может быть оснащен как гелевыми, так и литиевыми аккумуляторами, мощным инвертором, современным освещением и дополнительными опциями для автономного отдыха.

Технические характеристики впечатляют: длина почти 6 метров, колесная база 3600 мм, масса до 3,5 тонн. Автодом построен на шасси KMC1034 и соответствует современным экологическим нормам. Двигатель Dongan Mitsubishi Concept 2 литра выдает 150 л.с., что обеспечивает уверенное движение даже по пограничной местности.

Производитель предлагает две основные комплектации. В версии Comfort Edition покупатель получает кожаный диван, раздвижные окна, сигнализацию CO и дыма, LED-подсветку, шумоизоляцию, душ, 80-литровый бак для воды и 40-литровый бак для сточных вод, а также гелевые батареи и инвертор на 2 кВт. Deluxe Edition отличается расширенным набором опций: литиевые батареи на 400 Ач, инвертор-зарядка на 3 кВт, 32-дюймовый телевизор, индуктивная плита, отдельный водонагреватель, холодильник, внешний тент и 10-метровый технологический кабель.

Этот автодом станет лучшим выбором для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и надежность в любых условиях. Благодаря широким возможностям индивидуализации и современному оснащению, Dongfeng HOWO SITRAK может удовлетворить потребности самых требовательных пассажиров.

Упомянутые марки: DongFeng
