Дизельный автодом Dongfeng HOWO SITRAK с полным приводом и премиум-комфортом

15 декабря 2025, 20:23
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.
На российском рынке появился новый игрок среди автодомов — автодом Dongfeng HOWO SITRAK, который сразу привлек внимание любителей путешествий и экстремального отдыха. Данная модель доступна в версиях с полным приводом 4х4 и 6х6, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на сложных грунтовых дорогах. Мощность дизельного двигателя варьируется от 130 до 300 лошадиных сил, покупатель может выбрать как левостороннее, так и правостороннее расположение руля.
Внутри автодома продумано все для максимального комфорта. Просторная зона для сна рассчитана на компанию от двух до шести человек. Кухонный блок оснащен всем необходимым: холодильником, газовой плитой, микроволновой печью. Ванная комната оборудована душем, туалетом и умывальником, а также шкафами и отсеками, позволяющими удобно хранить все вещи.
Система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру в любое время года, а для развлечений предусмотрены телевизор, аудиосистема, спутниковая антенна и Wi-Fi. В зависимости от комплектации, моторхом может быть оснащен как гелевыми, так и литиевыми аккумуляторами, мощным инвертором, современным освещением и дополнительными опциями для автономного отдыха.
Технические характеристики впечатляют: длина почти 6 метров, колесная база 3600 мм, масса до 3,5 тонн. Автодом построен на шасси KMC1034 и соответствует современным экологическим нормам. Двигатель Dongan Mitsubishi Concept 2 литра выдает 150 л.с., что обеспечивает уверенное движение даже по пограничной местности.
Производитель предлагает две основные комплектации. В версии Comfort Edition покупатель получает кожаный диван, раздвижные окна, сигнализацию CO и дыма, LED-подсветку, шумоизоляцию, душ, 80-литровый бак для воды и 40-литровый бак для сточных вод, а также гелевые батареи и инвертор на 2 кВт. Deluxe Edition отличается расширенным набором опций: литиевые батареи на 400 Ач, инвертор-зарядка на 3 кВт, 32-дюймовый телевизор, индуктивная плита, отдельный водонагреватель, холодильник, внешний тент и 10-метровый технологический кабель.
Этот автодом станет лучшим выбором для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и надежность в любых условиях. Благодаря широким возможностям индивидуализации и современному оснащению, Dongfeng HOWO SITRAK может удовлетворить потребности самых требовательных пассажиров.
Похожие материалы ДонгФенг
-
15.12.2025, 21:07
Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне
На автосалоне в Японии дебютировал необычный электрокар Kayoibako. Toyota и Daihatsu представили его в разных версиях. Модульная конструкция и компактные размеры интригуют. Что еще приготовили японцы – подробности в материале. Ожидается, что новинка изменит представление о кей-карах.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ДонгФенг
-
15.12.2025, 21:07
Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне
На автосалоне в Японии дебютировал необычный электрокар Kayoibako. Toyota и Daihatsu представили его в разных версиях. Модульная конструкция и компактные размеры интригуют. Что еще приготовили японцы – подробности в материале. Ожидается, что новинка изменит представление о кей-карах.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве