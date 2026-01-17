Как японский тюнинг меняет облик британской классики – дерзко или стильно?

17 января 2026, 18:35
Роскошный Rolls-Royce Dawn с японским обвесом и 24-дюймовыми дисками удивил Калифорнию
Rolls-Royce Dawn получил агрессивный обвес от Wald International и огромные диски Aristo Collection. Интерьер остался без изменений, сохранив белую кожу. Внешний вид стал заметно спортивнее. Неожиданный тюнинг вызвал споры среди поклонников марки.
Имя Wald International редко появляется в российских автомобильных новостях, хотя проекты этой японской студии всегда вызывают интерес. На этот раз мастер из Страны восходящего солнца взялся за Rolls-Royce Dawn - и результат получился настолько необычным, что пройти мимо просто невозможно.
Перед нами — тюнингованный японцами кабриолет Rolls-Royce Dawn, уже снятый с производства. Его облик стал куда агрессивнее, но при этом авторам удалось избежать откровенного китча.
В отличие от многих тюнеров, превращающих автомобили в карикатуру на самих себя, японцы пошли другим путем. Они добавили массивные расширители арок, которые заметно усилили спортивный вид задней части, а также новые пороги и небольшой спойлер под передним бампером. Сзади появился диффузор — пожалуй, самый вызывающий элемент. Он выглядит так, словно его наспех прикрепили к штатному бамперу, что придает некоторую брутальность.
Главный акцент — это огромные 24-дюймовые диски Aristo Collection с эффектным турбинным рисунком. Они бросаются в глаза и делают силуэт автомобиля визуально более приземистым и мощным. Кузов покрашен в строгий серый цвет, а хромированные детали, фирменная решетка и капот остались без изменений.
Интерьер тюнеры решили не трогать — и это абсолютно правильное решение. Белоснежная кожа, логотипы на подголовниках — роскошный салон Dawn, созданный британскими инженерами, не нуждается в дополнениях.
Технические доработки — вопрос открытый. Под капотом стандартно скрывается мощный 6,6-литровый битурбированный V12, выдающий от 563 до 593 лошадиных сил (в версии Black Badge). Этой мощности более чем достаточно, чтобы даже столь статусный кабриолет нельзя было назвать медлительным.
Японский тюнинг всегда поляризует мнения. Кто-то видит в нем кощунство, кто-то — свежий взгляд на классику. Этот Dawn от Wald International получился дерзким, но не лишенным чувства меры.
Похожие материалы Ролс Ройс
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.08.2025, 15:57
West Coast Customs представили Rolls-Royce Dawn в золотой пленке для Gumball 3000
West Coast Customs создали уникальный Rolls-Royce Dawn, полностью оклеенный золотой фольгой и украшенный специальными наклейками Gumball 3000. Этот роскошный кабриолет примет участие в знаменитом ралли, стартующем в Стамбуле и финиширующем на Ибице.Читать далее
-
23.09.2021, 00:15
Как должен выглядеть правильный Rolls-Royce: фото
Мастера ателье Mansory, специализирующегося на тюнинге премиальных автомобилей, добрались до респектабельных купе и кабриолета Rolls-Royce. Автомобилям добавили чуточку агрессии и зарядили мотор до 730 лошадиных сил.Читать далее
-
25.11.2020, 08:29
Rolls-Royce добавил в палитру неоновые цвета
Компания Rolls-Royce представила лимитированную палитру «Неоновые ночи» из трех ярких оттенков для моделей Dawn, Wraith и Cullinan в мощной модификации Black Badge. Всего планируется собрать только 12 автомобилей.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
