Как японский тюнинг меняет облик британской классики – дерзко или стильно?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 18:35

Роскошный Rolls-Royce Dawn с японским обвесом и 24-дюймовыми дисками удивил Калифорнию

Rolls-Royce Dawn получил агрессивный обвес от Wald International и огромные диски Aristo Collection. Интерьер остался без изменений, сохранив белую кожу. Внешний вид стал заметно спортивнее. Неожиданный тюнинг вызвал споры среди поклонников марки.

Имя Wald International редко появляется в российских автомобильных новостях, хотя проекты этой японской студии всегда вызывают интерес. На этот раз мастер из Страны восходящего солнца взялся за Rolls-Royce Dawn - и результат получился настолько необычным, что пройти мимо просто невозможно.

Перед нами — тюнингованный японцами кабриолет Rolls-Royce Dawn, уже снятый с производства. Его облик стал куда агрессивнее, но при этом авторам удалось избежать откровенного китча.

В отличие от многих тюнеров, превращающих автомобили в карикатуру на самих себя, японцы пошли другим путем. Они добавили массивные расширители арок, которые заметно усилили спортивный вид задней части, а также новые пороги и небольшой спойлер под передним бампером. Сзади появился диффузор — пожалуй, самый вызывающий элемент. Он выглядит так, словно его наспех прикрепили к штатному бамперу, что придает некоторую брутальность.

Главный акцент — это огромные 24-дюймовые диски Aristo Collection с эффектным турбинным рисунком. Они бросаются в глаза и делают силуэт автомобиля визуально более приземистым и мощным. Кузов покрашен в строгий серый цвет, а хромированные детали, фирменная решетка и капот остались без изменений.

Интерьер тюнеры решили не трогать — и это абсолютно правильное решение. Белоснежная кожа, логотипы на подголовниках — роскошный салон Dawn, созданный британскими инженерами, не нуждается в дополнениях.

Технические доработки — вопрос открытый. Под капотом стандартно скрывается мощный 6,6-литровый битурбированный V12, выдающий от 563 до 593 лошадиных сил (в версии Black Badge). Этой мощности более чем достаточно, чтобы даже столь статусный кабриолет нельзя было назвать медлительным.

Японский тюнинг всегда поляризует мнения. Кто-то видит в нем кощунство, кто-то — свежий взгляд на классику. Этот Dawn от Wald International получился дерзким, но не лишенным чувства меры.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Dawn (от 28 000 000 Р)
Упомянутые марки: Rolls-Royce
