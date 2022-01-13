13 января 2022, 07:12
Роскошный Rolls-Royce превратили в пикап: теперь он возит другие Rolls-Royce
Управляющий автосалона Rolls-Royce и Bentley построил на базе роскошного седана Rolls-Royce Silver Shadow практичный грузовик, который теперь используется как автовоз.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Как рассказал в интервью изданию TheDrive младший Войцеховски, Джордан, первоначально пикап предназначался для перевозки других «Роллс-Ройсов» на прицепе с тремя автомобилями: «Все началось как шутка, что отец Джон хотел возить свой Rolls Royce на другом Rolls Royce, но, в конечном итоге, шутка стала реальностью».
Упомянутые модели: Rolls-Royce Silver Shadow
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